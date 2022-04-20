골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 44 1...373839404142434445464748495051...100 새 코멘트 Iaroslav Chornyi 2020.09.22 10:34 #431 Igor Bebeshin : 모닝 포스트 XAUUSD는 수평 삼각형과 같은 확장된 수정을 형성하는 옵션으로 돌아갑니다. 모델은 완벽하게 형성되었으며 불확실성 채널의 지원 영역 블록으로 하향 이동하는 대상이 명확하게 추적됩니다. 유일한 "문제"는 이전 지역 최저 수준인 것 같습니다. 차트에서 모든 것이 아름답게 보이고 실제로 믿기 어려울 정도로 아름답습니다. 나는 항상 이상적인 모델에 대해 혼란스러워합니다. 모든 사람이 모델을 보고 주문한 모델을 보는 사람도 봅니다. 대다수의 휴가를 망치는 신성한 사업! 따라서 장단점과 대안 옵션을 더 자세히 고려할 것입니다. 뒤에! 최종 Schiff 라인으로 초기 지원 영역이 끊어졌습니다. 평형 수로의 하부 경계인 안정 지지대 영역이 깨졌습니다. 수평 삼각형의 구조는 모델의 속성과 완전히 일치하며 웨이브 레벨 메트로놈 표시기의 확장된 수정 구조와 일치합니다. 논리적인 목표 구역은 미닛 웨이브 레벨에 대한 Andrews의 교정 피치포크의 엔드 라인입니다. 이는 채널 생성기 A_C//B 및 A_C//D와 일치합니다. 중간 지원 수준은 이전 지역 최저 수준입니다. 반대 , 모든 것이 너무 명백하고 아름답다는 점을 제외하고는. 대체 표시 옵션(오른쪽 차트 참조) - 상승 반전이 형성될 수 있는 지지 영역에 도달했습니다. 즉, 하위파동 수준 SubMicro의 파 (E ) 의 상단이 형성되고 상승파 - [c]Micro 가 확장된 수정의 보다 복잡한 버전으로 형성되기 시작합니다. 컨트롤로서의 이 옵션은 어떠한 경우에도 할인되어서는 안 됩니다. 동전을 던지기 위해 왼쪽 [삭제] 2020.09.22 10:56 #432 1900년부터 금만 구매 VVT 2020.09.22 11:11 #433 Iaroslav Chornyi : 나는 TU-134의 그림이 내가 본 것 중 가장 어려운 것이라고 생각했다))) 그것도 종이로 디자인 한 것, 그것이 일이었다! VVT 2020.09.22 11:12 #434 Александр : 골드/유로 거래: 참으로 좋은 결과지만 비밀이 아니라면 왜 그것을 공개합니까? Igor Bebeshin 2020.09.22 17:05 #435 9월 21일자 분석 결과 주요 시나리오의 첫 번째 목표는 완벽하게 작동하여 판매를 마감하고 반등 후 재개되었습니다. 대체 시나리오: 둘 다... 그러나 오늘 저는 다른 것에 주의를 기울이고자 합니다. 즉, 생성자 채널 A_C//B 및 A_C//D의 중요성을 상기하는 것입니다. 그들의 중요성이 재확인되었습니다. 즉, 프로그램에 헛되이 소개되지 않았습니다. VVT 2020.09.22 17:34 #436 SanAlex : 그래서 나는 이해하지 못했습니다. 예측은 어디에 있습니까? 위 또는 아래??? 이것은 예측이 아니라 스케치입니다 :) VVT 2020.09.22 17:46 #437 다빈치 코드 VVT 2020.09.22 18:00 #438 SanAlex : 레오나르도 다빈치 - 예술가 ----- Igor Bebeshin 은 피타고라스와 더 비슷해 보입니다. 그는 아바타에 다빈치 남자의 그림이 있어서 같은 스타일로 그래픽을 만듭니다. Igor Bebeshin 2020.09.22 19:07 #439 VVT : 그는 아바타에 다빈치 남자의 그림이 있어서 같은 스타일로 그래픽을 만듭니다. 끝없이 놀릴 수 있지만 이 방법을 사용한 16년의 거래는 의미가 있습니다. 그리고 내가 작은 볼륨으로 서있는 동안 - 수정의 물결. VVT 2020.09.22 19:13 #440 Igor Bebeshin : 끝없이 놀릴 수 있지만 이 방법을 사용한 16년의 거래는 의미가 있습니다. 그리고 내가 작은 볼륨으로 서있는 동안 - 수정의 물결. 아직 문을 닫지 않았다는 뜻인가요? 조정 파동 또는 반전? 1...373839404142434445464748495051...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
모닝 포스트
XAUUSD는 수평 삼각형과 같은 확장된 수정을 형성하는 옵션으로 돌아갑니다.
모델은 완벽하게 형성되었으며 불확실성 채널의 지원 영역 블록으로 하향 이동하는 대상이 명확하게 추적됩니다.
유일한 "문제"는 이전 지역 최저 수준인 것 같습니다.
차트에서 모든 것이 아름답게 보이고 실제로 믿기 어려울 정도로 아름답습니다.
나는 항상 이상적인 모델에 대해 혼란스러워합니다. 모든 사람이 모델을 보고 주문한 모델을 보는 사람도 봅니다.
대다수의 휴가를 망치는 신성한 사업!
따라서 장단점과 대안 옵션을 더 자세히 고려할 것입니다.
뒤에!
이는 채널 생성기 A_C//B 및 A_C//D와 일치합니다.
대체 표시 옵션(오른쪽 차트 참조) - 상승 반전이 형성될 수 있는 지지 영역에 도달했습니다.
즉, 하위파동 수준 SubMicro의 파 (E ) 의 상단이 형성되고 상승파 - [c]Micro 가 확장된 수정의 보다 복잡한 버전으로 형성되기 시작합니다.
컨트롤로서의 이 옵션은 어떠한 경우에도 할인되어서는 안 됩니다.
동전을 던지기 위해 왼쪽
나는 TU-134의 그림이 내가 본 것 중 가장 어려운 것이라고 생각했다)))
그것도 종이로 디자인 한 것, 그것이 일이었다!
골드/유로 거래:
참으로 좋은 결과지만 비밀이 아니라면 왜 그것을 공개합니까?
9월 21일자 분석 결과
주요 시나리오의 첫 번째 목표는 완벽하게 작동하여 판매를 마감하고 반등 후 재개되었습니다.
대체 시나리오: 둘 다...
그러나 오늘 저는 다른 것에 주의를 기울이고자 합니다. 즉, 생성자 채널 A_C//B 및 A_C//D의 중요성을 상기하는 것입니다.
그들의 중요성이 재확인되었습니다. 즉, 프로그램에 헛되이 소개되지 않았습니다.
그래서 나는 이해하지 못했습니다. 예측은 어디에 있습니까?
위 또는 아래???
이것은 예측이 아니라 스케치입니다 :)
----- Igor Bebeshin 은 피타고라스와 더 비슷해 보입니다.
그는 아바타에 다빈치 남자의 그림이 있어서 같은 스타일로 그래픽을 만듭니다.
그는 아바타에 다빈치 남자의 그림이 있어서 같은 스타일로 그래픽을 만듭니다.
그리고 내가 작은 볼륨으로 서있는 동안 - 수정의 물결.
끝없이 놀릴 수 있지만 이 방법을 사용한 16년의 거래는 의미가 있습니다.
그리고 내가 작은 볼륨으로 서있는 동안 - 수정의 물결.
아직 문을 닫지 않았다는 뜻인가요? 조정 파동 또는 반전?