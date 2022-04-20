골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 35

구내 에 들어가기위한 규칙 : 수류탄, 기관총, 나. 가장 중요한 것은 혼동하지 않는 것입니다.
 
젠장, 1달러를 사고 나머지는 물론 팔아)
Алексей Тарабанов :
그러면 인사할 사람이 없을 것입니다. 아니면 페인트볼/에어소프트?

 
gobirzharf :

페인트볼.

 
Алексей Тарабанов :
전체 금융 시장 , 모든: 수류탄, 자신, 자동

 
Vitaly Muzichenko :

혼란: 수류탄, 기관총, 나. 죽었어, 미안해.

 
먼저 수류탄을 던진 다음 기관총에서 쏘고 나서야 자신에게 들어갑니다.
 
Vitaly Muzichenko :

Vinnitsa는 무엇을 원했습니까?

 

또 다른 금 거래를 마감했습니다. 제 시간에 !


 
Александр :

축하합니다.

이 자산을 플레이하고 싶다면 다음 진입점은 1750-1800입니다. 이후 - 2400.

