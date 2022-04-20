골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 54

Renat Akhtyamov :

질투가 끓었습니까? ;)))

컵에 따서 마셔, 걱정 마

그리고 모든 것이 지나갈 것이다

// 탐욕과 흥분으로 나는 당신에게 똑같이 할 것을 권합니다...
어떤 레흐가 부러워요? 당신은 아직 아무것도 확인하지 않았습니다, 그냥 채팅
 
Vladimir Baskakov :
어떤 레흐가 부러워요? 당신은 아직 아무것도 확인하지 않았습니다, 그냥 채팅

이름조차 읽을 수 없다면 화난거야

계속해, 난 네가 질투하는 게 좋아

그건 그렇고, 모니터링은 그런 수의 트랜잭션 을 먹을 수 없으며 트랜잭션 표시를 끌 방법이 없습니다

거래 및 그에 따른 전략 - 나는 보여주고 싶지 않습니다

;)

SanAlex :

밟다 - 밟다   1909.13까지

여기 내 로봇이 있습니다. 나를 병합합니다.

누출되지 않은 것 같습니다 - 오늘은 1889.49 및 백탑일 가능성이 가장 높습니다.

--------------------------------------------------

한 가지 이해할 수 없습니다 . 포지션이 폐쇄된 이유는 설정에 신호에 대한 폐쇄가 없습니다.

- 이익을 위해 모든 것을 닫아야 했습니다.

----------------------------------------------

나는 그것이 일어난 이유를 이해했습니다 - 나는 130,000의 이익을 가졌습니다 - 그래서 그는 이 금액을 받아 포지션을 닫았습니다

그리고 잔액에 따르면 - 300,000에 도달하여 폐쇄해야 했지만 - 40,000을 빼돌렸습니다.

요컨대, 그는 모든 것을 올바르게 수행했습니다. 그렇지 않으면 로봇에 실수가 있다는 죄를 이미 지었습니다.

파일:
1889.49_gold.PNG  97 kb
 

안녕하세요. XAU/GBP 및 XAU/CHF 거래:


XAU/GBP


XAU/CHF


Александр :

안녕하세요. XAU/GBP 및 XAU/CHF 거래:

잘하셨어요 ! - 흥미롭네요. 무엇을 듣고 싶습니까?

 
SanAlex :

잘하셨어요 ! - 흥미롭네요. 무엇을 듣고 싶습니까?

그는 14일의 일기예보를 꼼꼼히 읽고 더 이상 고민하지 않고 교활하게 개코원숭이를 깎습니다. :)
Gold에 따르면 일반적으로 그것이 무엇인지 확인하지 마십시오. 그녀는 이미 올라가고 싶어했던 것 같은데, 이제 그녀는 다시 내려가고 싶어한다

오늘, 아마도 1900.90에서 1838.00으로 잘 내려갈 것입니다.

----------------------

나는 1900.90까지 정상에 서 있습니다 - 함정이 있습니다. 그들이 나를 잊지 않기를 바랍니다. 당신과 함께 나를 데려가십시오.

 
SanAlex :

Gold에 따르면 일반적으로 그것이 무엇인지 확인하지 마십시오. 그녀는 이미 올라가고 싶어했던 것 같은데, 이제 그녀는 다시 내려가고 싶어한다

....

예, 마크 업의 단순화 된 버전을 따르더라도 금에 대한 혼동은 없습니다. 올해의 상향 이동 목표가 달성되면 수정:



더 복잡한 옵션을 선택하면:

  • 목표도 달성했지만 더 낮은 파도 수준에서...
  • 따라서 깊지 않은 수정을 기대합니다 ...
    두 번째 물결이 확장된 수정이라는 사실로 판단하더라도 번째 물결은 깊을 것이지만 위의 차트와 같은 목표를 가진 것은 아닙니다.
 

다음은 100년 금 가격 차트입니다. 흥미롭게 볼 수 있습니다.

골드_100

Uladzimir Izerski :

다음은 100년 금 가격 차트입니다. 흥미롭게 볼 수 있습니다.


차트에 따르면 어떤 일이 일어나야 하고 가격이 떨어질 가능성이 가장 높다는 것이 분명합니다.

