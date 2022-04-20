골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 54 1...474849505152535455565758596061...100 새 코멘트 [삭제] 2020.10.02 04:27 #531 Renat Akhtyamov : 질투가 끓었습니까? ;))) 컵에 따서 마셔, 걱정 마 그리고 모든 것이 지나갈 것이다 // 탐욕과 흥분으로 나는 당신에게 똑같이 할 것을 권합니다... 어떤 레흐가 부러워요? 당신은 아직 아무것도 확인하지 않았습니다, 그냥 채팅 Renat Akhtyamov 2020.10.02 04:29 #532 Vladimir Baskakov : 어떤 레흐가 부러워요? 당신은 아직 아무것도 확인하지 않았습니다, 그냥 채팅 이름조차 읽을 수 없다면 화난거야 계속해, 난 네가 질투하는 게 좋아 그건 그렇고, 모니터링은 그런 수의 트랜잭션 을 먹을 수 없으며 트랜잭션 표시를 끌 방법이 없습니다 거래 및 그에 따른 전략 - 나는 보여주고 싶지 않습니다 ;) [삭제] 2020.10.02 06:26 #533 SanAlex : 밟다 - 밟다 1909.13까지 여기 내 로봇이 있습니다. 나를 병합합니다. 누출되지 않은 것 같습니다 - 오늘은 1889.49 및 백탑일 가능성이 가장 높습니다. -------------------------------------------------- 한 가지 이해할 수 없습니다 . 포지션이 폐쇄된 이유는 설정에 신호에 대한 폐쇄가 없습니다. - 이익을 위해 모든 것을 닫아야 했습니다. ---------------------------------------------- 나는 그것이 일어난 이유를 이해했습니다 - 나는 130,000의 이익을 가졌습니다 - 그래서 그는 이 금액을 받아 포지션을 닫았습니다 그리고 잔액에 따르면 - 300,000에 도달하여 폐쇄해야 했지만 - 40,000을 빼돌렸습니다. 요컨대, 그는 모든 것을 올바르게 수행했습니다. 그렇지 않으면 로봇에 실수가 있다는 죄를 이미 지었습니다. 파일: 1889.49_gold.PNG 97 kb Александр 2020.10.13 21:34 #534 안녕하세요. XAU/GBP 및 XAU/CHF 거래: XAU/GBP XAU/CHF [삭제] 2020.10.14 05:35 #535 Александр : 안녕하세요. XAU/GBP 및 XAU/CHF 거래: 잘하셨어요 ! - 흥미롭네요. 무엇을 듣고 싶습니까? Renat Akhtyamov 2020.10.14 05:45 #536 SanAlex : 잘하셨어요 ! - 흥미롭네요. 무엇을 듣고 싶습니까? 그는 14일의 일기예보를 꼼꼼히 읽고 더 이상 고민하지 않고 교활하게 개코원숭이를 깎습니다. :) [삭제] 2020.10.14 05:49 #537 Gold에 따르면 일반적으로 그것이 무엇인지 확인하지 마십시오. 그녀는 이미 올라가고 싶어했던 것 같은데, 이제 그녀는 다시 내려가고 싶어한다 오늘, 아마도 1900.90에서 1838.00으로 잘 내려갈 것입니다. ---------------------- 나는 1900.90까지 정상에 서 있습니다 - 함정이 있습니다. 그들이 나를 잊지 않기를 바랍니다. 당신과 함께 나를 데려가십시오. 파일: XAUUSDDaily_9999.png 58 kb XAUUSDM30_1900.90.png 30 kb Igor Bebeshin 2020.10.14 17:25 #538 SanAlex : Gold에 따르면 일반적으로 그것이 무엇인지 확인하지 마십시오. 그녀는 이미 올라가고 싶어했던 것 같은데, 이제 그녀는 다시 내려가고 싶어한다 .... 예, 마크 업의 단순화 된 버전을 따르더라도 금에 대한 혼동은 없습니다. 올해의 상향 이동 목표가 달성되면 수정: 더 복잡한 옵션을 선택하면: 목표도 달성했지만 더 낮은 파도 수준에서... 따라서 깊지 않은 수정을 기대합니다 ... 두 번째 물결이 확장된 수정이라는 사실로 판단하더라도 네 번째 물결은 깊을 것이지만 위의 차트와 같은 목표를 가진 것은 아닙니다. Uladzimir Izerski 2020.10.14 21:09 #539 다음은 100년 금 가격 차트입니다. 흥미롭게 볼 수 있습니다. [삭제] 2020.10.14 21:29 #540 Uladzimir Izerski : 다음은 100년 금 가격 차트입니다. 흥미롭게 볼 수 있습니다. 차트에 따르면 어떤 일이 일어나야 하고 가격이 떨어질 가능성이 가장 높다는 것이 분명합니다. 1...474849505152535455565758596061...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
질투가 끓었습니까? ;)))
컵에 따서 마셔, 걱정 마
그리고 모든 것이 지나갈 것이다// 탐욕과 흥분으로 나는 당신에게 똑같이 할 것을 권합니다...
어떤 레흐가 부러워요? 당신은 아직 아무것도 확인하지 않았습니다, 그냥 채팅
이름조차 읽을 수 없다면 화난거야
계속해, 난 네가 질투하는 게 좋아
그건 그렇고, 모니터링은 그런 수의 트랜잭션 을 먹을 수 없으며 트랜잭션 표시를 끌 방법이 없습니다
거래 및 그에 따른 전략 - 나는 보여주고 싶지 않습니다
;)
밟다 - 밟다 1909.13까지
여기 내 로봇이 있습니다. 나를 병합합니다.
누출되지 않은 것 같습니다 - 오늘은 1889.49 및 백탑일 가능성이 가장 높습니다.
--------------------------------------------------
한 가지 이해할 수 없습니다 . 포지션이 폐쇄된 이유는 설정에 신호에 대한 폐쇄가 없습니다.
- 이익을 위해 모든 것을 닫아야 했습니다.
----------------------------------------------
나는 그것이 일어난 이유를 이해했습니다 - 나는 130,000의 이익을 가졌습니다 - 그래서 그는 이 금액을 받아 포지션을 닫았습니다
그리고 잔액에 따르면 - 300,000에 도달하여 폐쇄해야 했지만 - 40,000을 빼돌렸습니다.
요컨대, 그는 모든 것을 올바르게 수행했습니다. 그렇지 않으면 로봇에 실수가 있다는 죄를 이미 지었습니다.
안녕하세요. XAU/GBP 및 XAU/CHF 거래:
XAU/GBP
XAU/CHF
잘하셨어요 ! - 흥미롭네요. 무엇을 듣고 싶습니까?
Gold에 따르면 일반적으로 그것이 무엇인지 확인하지 마십시오. 그녀는 이미 올라가고 싶어했던 것 같은데, 이제 그녀는 다시 내려가고 싶어한다
오늘, 아마도 1900.90에서 1838.00으로 잘 내려갈 것입니다.
----------------------
나는 1900.90까지 정상에 서 있습니다 - 함정이 있습니다. 그들이 나를 잊지 않기를 바랍니다. 당신과 함께 나를 데려가십시오.
예, 마크 업의 단순화 된 버전을 따르더라도 금에 대한 혼동은 없습니다. 올해의 상향 이동 목표가 달성되면 수정:
더 복잡한 옵션을 선택하면:
두 번째 물결이 확장된 수정이라는 사실로 판단하더라도 네 번째 물결은 깊을 것이지만 위의 차트와 같은 목표를 가진 것은 아닙니다.
다음은 100년 금 가격 차트입니다. 흥미롭게 볼 수 있습니다.
차트에 따르면 어떤 일이 일어나야 하고 가격이 떨어질 가능성이 가장 높다는 것이 분명합니다.