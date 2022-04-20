골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 18 1...111213141516171819202122232425...100 새 코멘트 Roman Shiredchenko 2019.11.18 03:46 #171 Yuriy Zaytsev : 그리고 주제 - 공유 - 예측 및 추세를 열 수 있습니까? 네. 그건 그렇고, 나는 동의합니다. 흥미로울텐데... prostotrader 2020.01.03 10:00 #172 Mikhail Simakov : 일찍 샀다. 1520 - 너무 야심 찬. 21-22 재판매 가능 1553.3 :) Aleksei Skrypnev 2020.01.06 00:02 #173 prostotrader : 1553.3 :) 벌써 3개월이 흘러 벌써 1586 prostotrader 2020.03.12 21:47 #174 지금 금을 사려고하지 마십시오! 모든 것이 무너지고, 사람들은 현금으로 들어가고, 달러 지수는 우리 눈앞에서 성장하고, 금도 내일 떨어질 것이다. Vitaly Muzichenko 2020.03.12 22:01 #175 prostotrader : 지금 금을 사려고하지 마십시오! 모든 것이 무너지고 사람들은 현금으로 들어가고 달러 지수는 우리 눈앞에서 성장하고 있습니다. 금도 내일 떨어질 것이다. 또한 모든 시장에서 Aleksey Vyazmikin 2020.03.13 08:00 #176 prostotrader : 지금 금을 사려고하지 마십시오! 모든 것이 무너지고, 사람들은 현금으로 들어가고, 달러 지수는 우리 눈앞에서 성장하고, 금도 내일 떨어질 것이다. 당신의 말은 현명합니다! 2020년 3월 11일에 금을 샀지만 이것은 전혀 제 도구가 아닙니다. 어리둥절해서 샀다가 지금이 위기의 1단계라고 생각했는데, 자산이 팔리고 돈이 쌓이는 시기인데 이미 2단계에서는 금과 같은 '무위험' 자산을 찾게 될 것입니다. . Aleksey Vyazmikin 2020.03.13 08:12 #177 그래서 사람들이 말하길, 최종 재무 결과는 현재 표시 가격에서 10:00~13:30의 마감 시간에 계산됩니까, 아니면 해당 시점의 견적에서 14:00 청산을 위해 계산됩니까? prostotrader 2020.03.13 14:46 #178 Aleksey Vyazmikin : 그래서 사람들이 말하길, 최종 재무 결과는 현재 표시 가격에서 10:00~13:30의 마감 시간에 계산됩니까, 아니면 해당 시점의 견적에서 14:00 청산을 위해 계산됩니까? 모든 최종 정산은 저녁 정리(18-59)에 이루어집니다. MT5에서는 다음날 수정이 가능합니다. prostotrader 2020.03.13 15:22 #179 미국인들이 하락세를 되찾았음에도 불구하고 달러 지수 가 여전히 오르고 있기 때문에 나는 금을 사지 않는다. prostotrader 2020.03.13 16:00 #180 월요일 15:00(미국에서 활성 거래가 시작됨)에 (USD_INDEX)를 시청해야하며 좋은 롱 엔트리가 가능합니다. 1...111213141516171819202122232425...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그리고 주제 - 공유 - 예측 및 추세를 열 수 있습니까?
일찍 샀다. 1520 - 너무 야심 찬. 21-22 재판매 가능
1553.3 :)
1553.3 :)
벌써 3개월이 흘러 벌써 1586
지금 금을 사려고하지 마십시오!
모든 것이 무너지고, 사람들은 현금으로 들어가고, 달러 지수는 우리 눈앞에서 성장하고,
금도 내일 떨어질 것이다.
지금 금을 사려고하지 마십시오!
모든 것이 무너지고 사람들은 현금으로 들어가고 달러 지수는 우리 눈앞에서 성장하고 있습니다.
금도 내일 떨어질 것이다.
또한 모든 시장에서
지금 금을 사려고하지 마십시오!
모든 것이 무너지고, 사람들은 현금으로 들어가고, 달러 지수는 우리 눈앞에서 성장하고,
금도 내일 떨어질 것이다.
당신의 말은 현명합니다!
2020년 3월 11일에 금을 샀지만 이것은 전혀 제 도구가 아닙니다. 어리둥절해서 샀다가 지금이 위기의 1단계라고 생각했는데, 자산이 팔리고 돈이 쌓이는 시기인데 이미 2단계에서는 금과 같은 '무위험' 자산을 찾게 될 것입니다. .
그래서 사람들이 말하길, 최종 재무 결과는 현재 표시 가격에서 10:00~13:30의 마감 시간에 계산됩니까, 아니면 해당 시점의 견적에서 14:00 청산을 위해 계산됩니까?
모든 최종 정산은 저녁 정리(18-59)에 이루어집니다.
MT5에서는 다음날 수정이 가능합니다.
미국인들이 하락세를 되찾았음에도 불구하고
달러 지수 가 여전히 오르고 있기 때문에 나는 금을 사지 않는다.
월요일 15:00(미국에서 활성 거래가 시작됨)에 (USD_INDEX)를 시청해야하며 좋은 롱 엔트리가 가능합니다.