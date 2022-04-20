골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 18

Yuriy Zaytsev :

그리고 주제 - 공유 - 예측 및 추세를 열 수 있습니까?

네. 그건 그렇고, 나는 동의합니다. 흥미로울텐데...
 
Mikhail Simakov :

일찍 샀다. 1520 - 너무 야심 찬. 21-22 재판매 가능

1553.3 :)

 
prostotrader :

1553.3 :)

벌써 3개월이 흘러 벌써 1586

 

지금 금을 사려고하지 마십시오!

모든 것이 무너지고, 사람들은 현금으로 들어가고, 달러 지수는 우리 눈앞에서 성장하고,

금도 내일 떨어질 것이다.

 
prostotrader :

또한 모든 시장에서


 
prostotrader :

당신의 말은 현명합니다!

2020년 3월 11일에 금을 샀지만 이것은 전혀 제 도구가 아닙니다. 어리둥절해서 샀다가 지금이 위기의 1단계라고 생각했는데, 자산이 팔리고 돈이 쌓이는 시기인데 이미 2단계에서는 금과 같은 '무위험' 자산을 찾게 될 것입니다. .

 
그래서 사람들이 말하길, 최종 재무 결과는 현재 표시 가격에서 10:00~13:30의 마감 시간에 계산됩니까, 아니면 해당 시점의 견적에서 14:00 청산을 위해 계산됩니까?
 
Aleksey Vyazmikin :
그래서 사람들이 말하길, 최종 재무 결과는 현재 표시 가격에서 10:00~13:30의 마감 시간에 계산됩니까, 아니면 해당 시점의 견적에서 14:00 청산을 위해 계산됩니까?

모든 최종 정산은 저녁 정리(18-59)에 이루어집니다.

MT5에서는 다음날 수정이 가능합니다.

 

미국인들이 하락세를 되찾았음에도 불구하고


달러 지수 가 여전히 오르고 있기 때문에 나는 금을 사지 않는다.

 


월요일 15:00(미국에서 활성 거래가 시작됨)에 (USD_INDEX)를 시청해야하며 좋은 롱 엔트리가 가능합니다.

