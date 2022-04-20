골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 9 12345678910111213141516...100 새 코멘트 Victor Ziborov 2017.07.20 10:53 #81 막심 드미트리예프스키 : 인더스 달러는 오랫동안 하락할 수 있기 때문입니다. 달러 약세의 7년 주기가 시작되었습니다. 그리고 금의 경우 일반적으로 고전 내 생각에 Maxim은 매우 논리적이고 설득력있게 예측했습니다. USD 약세로 인해 EURUSD가 추가로 상승할 것입니다. 1.1800 이상입니다. 지금은 12시입니다. D1에 EURUSD가 이틀 동안 롤백되는 동안. 그러나 오늘(7월 20일) 키예프 시간 14:45 이율 은 EUR입니다. 그리고 7월 26일에는 USD에 대한 이자율입니다. 그리고 그것이 9월 7일까지 잠잠할 것입니다(EUR에 대한 % 비율). 따라서 7월 20일과 7월 26일이 9월 7일까지의 이 기간 동안 EURUSD의 행동을 결정할 것입니다. 아마도 아파트가 있을 것입니다. 그러나 우리는 보게 될 것입니다. Neurotraders, 지나치지 마세요 :) KSRobot_1_5개 GOLD, Gold and XAUUSD [삭제] 2017.07.20 11:29 #82 빅터 지보로프 : 내 생각에 Maxim은 매우 논리적이고 설득력있게 예측했습니다. USD 약세로 인해 EURUSD가 추가로 상승할 것입니다. 1.1800 이상에서도. 지금은 12시입니다. D1에 EURUSD가 이틀 동안 롤백되는 동안. 그러나 오늘(7월 20일) 키예프 시간 14:45 이율은 EUR입니다. 그리고 7월 26일에는 USD에 대한 이자율입니다. 그리고 그것이 9월 7일까지 잠잠할 것입니다(EUR에 대한 % 비율). 따라서 7월 20일과 7월 26일이 9월 7일까지의 이 기간 동안 EURUSD의 행동을 결정할 것입니다. 아마도 아파트가 있을 것입니다. 그러나 우리는 보게 될 것입니다. 불행히도 나는 1990년까지 ECU 일정이 없으므로 따라가는 것이 흥미로울 것이지만 1990년 이후로 발음되는 7세 어린이가 있으므로 직접 다시 확인할 수도 있습니다. 그리고 일반적으로 전체 그래프 자체는 직관적입니다. :) 어떤 힘의 성장이 있을지 모르니까. ecu와의 접착은 없지만 이전 7년 주기에 대해 최대 50% 수정을 가정할 수 있습니다. 그리고 몇 주 동안 하향 포메이션은 고전에 따르면 분명히 수정되었습니다. 파도의 중간에 삼각형이 있고 2 개의 파도 만 있으면 지그재그 (수정) 이외의 다른 것이 될 수 없습니다. 그리고 지그재그의 다리는 길이와 시간이 거의 동일합니다. 이는 그러한 형성이 이미 자체적으로 해결되었으며 오랫동안 변화가 있어야 함을 의미할 수 있습니다. 트렌드 그리고 월별 차트에서 조금 더 환상적이라면 다음과 같습니다. Vernet, 이것은 환상이 아니라 최소 저항의 원칙에 기반한 예측입니다. 견적이 움직이는 것이 가장 쉽기 때문에 답은 비슷한 주기에 있습니다. 즉, 트럼프는 실제로 푸틴의 부하일 가능성이 높습니다(농담) :) 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 화폐보존의 법칙은 법칙이 아니다. "삭제 취소" 버튼이 없는 Sergey Chalyshev 2017.07.21 22:08 #83 마이클 시마코프 : 시간이 보여 줄 것이다 중지가 작동하면 알려주세요, 저도 판매하겠습니다 Mikhail Simakov 2017.07.22 17:09 #84 세르게이 찰리셰프 : 중지가 작동하면 알려주세요, 저도 판매하겠습니다 손절을 의미합니까? 하나는 이미 작동했습니다. 저는 신경망을 테스트하고 있습니다. 너무 흥분해서 지난 4주 동안 신호가 정확했습니다. 이번에 놓친 나는 그녀를 훈련시켰다. 그녀는 여전히 다음 주에 대한 가격 인하를 주장합니다. Yurii Kostin 2017.07.26 13:35 #85 안녕하세요 여러분. 금을 적극적으로 거래하는 사람이 있습니까? 어떤 데이터를 기반으로 결정을 내리나요? Yurii Kostin 2017.07.26 13:37 #86 그리고 두 번째 질문은 누가 어떤 성공을 거두었으며 얼마나 오랫동안 거래를 했습니까? 이 도구에 대한 다른 사람들의 결과에 관심 prostotrader 2017.07.26 16:23 #87 유리 코스틴 : 안녕하세요 여러분. 금을 적극적으로 거래하는 사람이 있습니까? 어떤 데이터를 기반으로 결정을 내리나요? 그리고 처음에 게으름을 읽을 주제는 무엇입니까? Yurii Kostin 2017.07.26 23:50 #88 단순 상인 : 그리고 처음에 게으름을 읽을 주제는 무엇입니까? 그래서 나는 그것을 읽었습니다. 스레드의 4-7명이 달러와의 상관관계, 7년 주기 등에 대해 서로 다른 생각을 씁니다. 누가 이 상품을 거래하고 어떻게 진행되고 있는지가 정말 흥미로워졌습니다. 예: 나는 병합하고, 0에서 거래하고, 나는 무엇을 가진 5% 중 하나이거나, 또는 나는 단지 신입니다))) 예를 들어 달러 지수와의 상관 관계에 대한 몇 마디. 소위 상관관계는 없지만 도구의 관계에 대한 보다 복잡한 공식이 있습니다. 지수가 하락하고 금은 상승할 것이라고 말할 수 없습니다. 이것은 말도 안되는 소리이고, 일정 기간이 될 수도 있고 다를 수도 있습니다. 둘 다 성장하고 있습니다) 시장을 움직이는 특정 알고리즘(프로그램)이 있다는 사실입니다. 예를 들어, 금 가격을 결정하는 공식에는 상황에 따라 우선 순위 지표가 서로 다른 12가지 이상의 매개 변수와 도구가 있습니다. 정확한 공식은 우리와 같은 단순한 필사자에게는 알려지지 않았습니다))) 상관 관계를 보는 것은 오늘 하나, 내일 또 다른 시간 낭비입니다. Molanis 실수 누구? ASCTrend 시스템 지그재그 표시기 및 신경망 Vitaly Muzichenko 2017.07.27 00:07 #89 유리 코스틴 : 그래서 나는 그것을 읽었습니다. 스레드의 4-7명이 달러와의 상관관계, 7년 주기 등에 대해 서로 다른 생각을 씁니다. 누가 이 상품을 거래하고 어떻게 진행되고 있는지가 정말 흥미로워졌습니다. 예: 나는 병합하고, 0에서 거래하고, 나는 무엇을 가진 5% 중 하나이거나, 또는 나는 단지 신입니다))) 예를 들어 달러 지수와의 상관 관계에 대한 몇 마디. 소위 상관관계는 없지만 도구의 관계에 대한 보다 복잡한 공식이 있습니다. 지수가 하락하고 금은 상승할 것이라고 말할 수 없습니다. 이것은 말도 안되는 소리이고, 일정 기간이 될 수도 있고 다를 수도 있습니다. 둘 다 성장하고 있습니다) 시장을 움직이는 특정 알고리즘(프로그램)이 있다는 사실입니다. 예를 들어, 금 가격을 결정하는 공식에는 상황에 따라 우선 순위 지표가 서로 다른 12가지 이상의 매개 변수와 도구가 있습니다. 정확한 공식은 우리와 같은 단순한 필사자에게는 알려지지 않았습니다))) 상관 관계를 보는 것은 오늘 하나, 내일 또 다른 시간 낭비입니다. M5보다 약간 큰 차트 분석(예: D1 이상) Sergey Chalyshev 2017.08.17 17:02 #90 좀 팔아야 할 것 같습니다. 12345678910111213141516...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
인더스 달러는 오랫동안 하락할 수 있기 때문입니다. 달러 약세의 7년 주기가 시작되었습니다. 그리고 금의 경우 일반적으로 고전
내 생각에 Maxim은 매우 논리적이고 설득력있게 예측했습니다. USD 약세로 인해 EURUSD가 추가로 상승할 것입니다. 1.1800 이상입니다. 지금은 12시입니다. D1에 EURUSD가 이틀 동안 롤백되는 동안. 그러나 오늘(7월 20일) 키예프 시간 14:45 이율 은 EUR입니다. 그리고 7월 26일에는 USD에 대한 이자율입니다. 그리고 그것이 9월 7일까지 잠잠할 것입니다(EUR에 대한 % 비율). 따라서 7월 20일과 7월 26일이 9월 7일까지의 이 기간 동안 EURUSD의 행동을 결정할 것입니다. 아마도 아파트가 있을 것입니다. 그러나 우리는 보게 될 것입니다.
불행히도 나는 1990년까지 ECU 일정이 없으므로 따라가는 것이 흥미로울 것이지만 1990년 이후로 발음되는 7세 어린이가 있으므로 직접 다시 확인할 수도 있습니다. 그리고 일반적으로 전체 그래프 자체는 직관적입니다. :)
어떤 힘의 성장이 있을지 모르니까. ecu와의 접착은 없지만 이전 7년 주기에 대해 최대 50% 수정을 가정할 수 있습니다.
그리고 몇 주 동안 하향 포메이션은 고전에 따르면 분명히 수정되었습니다. 파도의 중간에 삼각형이 있고 2 개의 파도 만 있으면 지그재그 (수정) 이외의 다른 것이 될 수 없습니다. 그리고 지그재그의 다리는 길이와 시간이 거의 동일합니다. 이는 그러한 형성이 이미 자체적으로 해결되었으며 오랫동안 변화가 있어야 함을 의미할 수 있습니다. 트렌드
그리고 월별 차트에서 조금 더 환상적이라면 다음과 같습니다.
Vernet, 이것은 환상이 아니라 최소 저항의 원칙에 기반한 예측입니다. 견적이 움직이는 것이 가장 쉽기 때문에 답은 비슷한 주기에 있습니다.
즉, 트럼프는 실제로 푸틴의 부하일 가능성이 높습니다(농담) :)
시간이 보여 줄 것이다
중지가 작동하면 알려주세요, 저도 판매하겠습니다
손절을 의미합니까? 하나는 이미 작동했습니다. 저는 신경망을 테스트하고 있습니다. 너무 흥분해서 지난 4주 동안 신호가 정확했습니다. 이번에 놓친 나는 그녀를 훈련시켰다. 그녀는 여전히 다음 주에 대한 가격 인하를 주장합니다.
안녕하세요 여러분. 금을 적극적으로 거래하는 사람이 있습니까? 어떤 데이터를 기반으로 결정을 내리나요?
그리고 두 번째 질문은 누가 어떤 성공을 거두었으며 얼마나 오랫동안 거래를 했습니까? 이 도구에 대한 다른 사람들의 결과에 관심
그리고 처음에 게으름을 읽을 주제는 무엇입니까?
그래서 나는 그것을 읽었습니다. 스레드의 4-7명이 달러와의 상관관계, 7년 주기 등에 대해 서로 다른 생각을 씁니다. 누가 이 상품을 거래하고 어떻게 진행되고 있는지가 정말 흥미로워졌습니다. 예: 나는 병합하고, 0에서 거래하고, 나는 무엇을 가진 5% 중 하나이거나, 또는 나는 단지 신입니다)))
M5보다 약간 큰 차트 분석(예: D1 이상)
좀 팔아야 할 것 같습니다.