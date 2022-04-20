골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 14 1...789101112131415161718192021...100 새 코멘트 Vladimir Kononenko 2019.09.09 20:16 #131 Igor Makanu : 이것은 Wikipedia의 공식입니다. 달러 지수는 매년 다시 계산됩니다. ihsmarkit.com 웹사이트에서 Google "markit_iboxxfx_index"를 검색해야 합니다. 2019년 에 세계 통화 사용량을 분석하고 있습니다. FXUSD 유로 41.55% FXUSD 치사한 사람 28.73% FXUSD 엔화 15.76% FXUSD GBP 8.69% FXUSD 스위스 프랑 5.27% 저것들. 계산 DXY = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.4155) × USD/CAD^(0.2873) × USD/JPY^(0.1576) × GBP/USD^(-0.0869) × USD/CHF^(0.0527); 근데 1차 승수에 대한 정보가 없어서 연도별 자료를 첨부했는데, 번호판을 이용하면 어떤 통화도 지수 만들 수 있는데 IMHO는 다 기초자료라 매매에 부적합하다. 현재 가중치로 지수를 계산하면 벅 지수는 = 1.170303과 같아야 합니다. 실수, DXY= 98.24 "이전" 계수에 따르면 계산은 0.9824입니다. Igor Makanu 2019.09.09 20:46 #132 Vladimir Kononenko : 현재 가중치로 지수를 계산하면 벅 지수는 = 1.170303과 같아야 합니다. 실수, DXY= 98.24 "이전" 계수에 따르면 계산은 0.9824입니다. 불행히도 달러 인덱스를 계산하는 방법을 알지 못했습니다. 이론적으로 전년도 달러 덩어리의 회전율을 보여 주지만 터미널이나 외환 사이트에서 달러 인덱스는 Wiki 기사에서 계산된다는 것을 알고 있습니다. 여기에서 일반적으로 실제 데이터를 기반으로 구축해야 한다고 결정합니다. 참고 자료를 게시했거나 스스로 특정 공식을 반복해야 합니다. 그러나 달러 인덱스는 글로벌 추세이며 현재 상황을 보여주지 않습니다. TS 인트라데이를 찾고 있습니다. 인트라데이, IMHO에는 필요하지 않습니다 Vladimir Karputov 2019.09.19 05:30 #133 이 주제와 관련이 없는 댓글은 " FOREX - Trends, Forecasts and Implications 2019 "로 이동되었습니다. Mikhail Simakov 2019.10.10 15:20 #134 구매할 시간? Sergey Chalyshev 2019.10.10 18:07 #135 Mikhail Simakov : 구매할 시간? 좋아 팔렸다! Mikhail Simakov 2019.10.11 01:19 #136 Sergey Chalyshev : 좋아 팔렸다! 그리고 지금 시간이야? ) prostotrader 2019.10.11 20:15 #137 Mikhail Simakov : 그리고 지금 시간이야? ) 1495에 구입, 1525 예상 Mikhail Simakov 2019.10.12 11:19 #138 prostotrader : 1495에 구입, 1525 예상 누가 말했는지 기억나지 않습니다. "최소한의 문제를 해결하려면 필요합니다" Dmitriy Skub 2019.10.12 16:58 #139 Mikhail Simakov : 누가 말했는지 기억나지 않습니다. "최소한의 문제를 해결하려면 필요합니다" 그리고 최대치? Vitaly Muzichenko 2019.10.12 18:34 #140 Mikhail Simakov : 누가 말했는지 기억나지 않습니다. "최소한의 문제를 해결하려면 필요합니다" 나는 그것을 더 좋아한다: "오늘 비싼 것이 내일은 더 비쌀 수 있다"(버핏처럼) 1...789101112131415161718192021...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이것은 Wikipedia의 공식입니다. 달러 지수는 매년 다시 계산됩니다. ihsmarkit.com 웹사이트에서 Google "markit_iboxxfx_index"를 검색해야 합니다. 2019년 에 세계 통화 사용량을 분석하고 있습니다.
FXUSD 유로 41.55%
FXUSD 치사한 사람 28.73%
FXUSD 엔화 15.76%
FXUSD GBP 8.69%
FXUSD 스위스 프랑 5.27%
저것들. 계산 DXY = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.4155) × USD/CAD^(0.2873) × USD/JPY^(0.1576) × GBP/USD^(-0.0869) × USD/CHF^(0.0527);
근데 1차 승수에 대한 정보가 없어서 연도별 자료를 첨부했는데, 번호판을 이용하면 어떤 통화도 지수 만들 수 있는데 IMHO는 다 기초자료라 매매에 부적합하다.
현재 가중치로 지수를 계산하면 벅 지수는 = 1.170303과 같아야 합니다.
실수, DXY= 98.24
"이전" 계수에 따르면 계산은 0.9824입니다.
불행히도 달러 인덱스를 계산하는 방법을 알지 못했습니다. 이론적으로 전년도 달러 덩어리의 회전율을 보여 주지만 터미널이나 외환 사이트에서 달러 인덱스는 Wiki 기사에서 계산된다는 것을 알고 있습니다.
여기에서 일반적으로 실제 데이터를 기반으로 구축해야 한다고 결정합니다. 참고 자료를 게시했거나 스스로 특정 공식을 반복해야 합니다.
그러나 달러 인덱스는 글로벌 추세이며 현재 상황을 보여주지 않습니다. TS 인트라데이를 찾고 있습니다. 인트라데이, IMHO에는 필요하지 않습니다
구매할 시간?
좋아 팔렸다!
그리고 지금 시간이야? )
1495에 구입, 1525 예상
누가 말했는지 기억나지 않습니다. "최소한의 문제를 해결하려면 필요합니다"
나는 그것을 더 좋아한다: "오늘 비싼 것이 내일은 더 비쌀 수 있다"(버핏처럼)