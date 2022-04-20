골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 57

나는 기다렸다))). 거래는 심리적으로 매우 피곤했습니다!!! 미국 대선이 끝나기 전에 몇 번이고 나가서 거래를 잊고 싶었습니다. 그러나 나는 내 전략을 따랐다 - 나는 기다렸다 ... 그리고 기다렸다 ... 결과 - 나는 기다렸다!



 
Александр :

나는 기다렸다))). 거래는 심리적으로 매우 피곤했습니다!!! 미국 대선이 끝나기 전에 몇 번이고 나가서 거래를 잊고 싶었습니다. 그러나 나는 내 전략을 따랐다 - 나는 기다렸다 ... 그리고 기다렸다 ... 결과 - 나는 기다렸다!



예, 당신은 정말로 강철의 신경을 가지고 있습니다.

 

현재 분석:


이제 FLAT - 표시기가 다른 방향으로 향합니다...

추세 반전에 대해 이야기하기에는 너무 이르다 - 지수 7은 여전히 상승 중입니다 ...

최선의 선택: 시장 밖에서 모든 지표가 한 방향으로 반전되기를 기다리고 있습니다...

그러나 일부 트레이더는 플랫에서 작업하는 것을 선호하지만 추세로 작업할 때보다 위험이 훨씬 높다는 것을 이해합니다...

"P"레벨 이상으로 통합되면 반전이 이미 발생했을 가능성이 큽니다.
SanAlex :
"P"레벨 이상으로 통합되면 반전이 이미 발생했을 가능성이 큽니다.

H8 차트가 너무 작아서 TREND를 결정할 수 없습니다...

트레이더 자신이 차트를 결정하여 추세를 결정한다는 의견이 있습니다... 하지만 차트에 따라 여러 가지 다른 추세가 아니라 시장의 추세가 하나이기 때문에 체계적으로 이것은 옳지 않습니다 ...

Serqey Nikitin :

H8 차트가 너무 작아서 TREND를 결정할 수 없습니다...

트레이더 자신이 차트를 결정하여 추세를 결정한다는 의견이 있습니다... 하지만 차트에 따라 여러 가지 다른 추세가 아니라 시장의 추세가 하나이기 때문에 체계적으로 이것은 옳지 않습니다 ...

하나님은 삼위일체를 사랑하신다 8*3=24

(아버지와 아들과 성령)

 

나는 골드 BY를했다. 일주일 정도 쉬시면 됩니다))) 선거... 금리... 거래하기에 가장 좋은 주는 아닙니다.



 
Александр :

나는 골드 BY를했다. 일주일 정도 쉬시면 됩니다))) 선거... 금리... 거래하기에 가장 좋은 주는 아닙니다.



우리가 이해하는 도구가 있습니다. 금은 그런 도구인 것 같습니다.

그리고 그게 전부입니다. 성배 , 아이콘, 기도... 성배를 마시고 나면 사물의 본질을 이해하기 시작합니다. 술을 마시지 않고도 간단히 이해할 수 있습니다.

 
Алексей Тарабанов :

우리가 이해하는 도구가 있습니다. 금은 그런 도구인 것 같습니다.

그리고 그게 전부입니다. 성배, 아이콘, 기도... 성배를 마시고 나면 사물의 본질을 이해하기 시작합니다. 술을 마시지 않고도 간단히 이해할 수 있습니다.

동의한다!!! 100%에서. 장거리 전략을 세우고 실행한 3년!!! 유동성과 안전한 피난처 자산으로 인해 금에 우선 순위가 부여되었습니다. 아직 연구하고 개발하고 구현해야 할 것이 많습니다!!! 그러나 "당신이 사물의 본질을 이해하기 시작했을 때"... 당신은 당신이하는 일에서 버즈를 얻습니다! 무가치하다!!!
 
최근에는 저도 골드 무브의 팬이 되었습니다 ... 그리고 또한 그것이 매우 예측 가능한 것 같습니다 ... 짧은 것에도 - 지금까지 종종 재진입하지만 시간이 충분하고 반전은 꽤 눈에 띄는 ... 작은 손실 후 ... 가장 중요한 것은 , 내가 이해하는 것처럼 그와의 인내와 신경은 훨씬 적습니다 ...
