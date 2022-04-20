골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 57 1...505152535455565758596061626364...100 새 코멘트 Александр 2020.10.28 20:34 #561 나는 기다렸다))). 거래는 심리적으로 매우 피곤했습니다!!! 미국 대선이 끝나기 전에 몇 번이고 나가서 거래를 잊고 싶었습니다. 그러나 나는 내 전략을 따랐다 - 나는 기다렸다 ... 그리고 기다렸다 ... 결과 - 나는 기다렸다! Vitaliy Maznev 2020.10.28 20:37 #562 Александр : 나는 기다렸다))). 거래는 심리적으로 매우 피곤했습니다!!! 미국 대선이 끝나기 전에 몇 번이고 나가서 거래를 잊고 싶었습니다. 그러나 나는 내 전략을 따랐다 - 나는 기다렸다 ... 그리고 기다렸다 ... 결과 - 나는 기다렸다! 예, 당신은 정말로 강철의 신경을 가지고 있습니다. Serqey Nikitin 2020.10.29 07:23 #563 현재 분석: 이제 FLAT - 표시기가 다른 방향으로 향합니다... 추세 반전에 대해 이야기하기에는 너무 이르다 - 지수 7은 여전히 상승 중입니다 ... 최선의 선택: 시장 밖에서 모든 지표가 한 방향으로 반전되기를 기다리고 있습니다... 그러나 일부 트레이더는 플랫에서 작업하는 것을 선호하지만 추세로 작업할 때보다 위험이 훨씬 높다는 것을 이해합니다... [삭제] 2020.10.29 07:34 #564 "P"레벨 이상으로 통합되면 반전이 이미 발생했을 가능성이 큽니다. 파일: x.PNG 106 kb Serqey Nikitin 2020.10.29 07:42 #565 SanAlex : "P"레벨 이상으로 통합되면 반전이 이미 발생했을 가능성이 큽니다. H8 차트가 너무 작아서 TREND를 결정할 수 없습니다... 트레이더 자신이 차트를 결정하여 추세를 결정한다는 의견이 있습니다... 하지만 차트에 따라 여러 가지 다른 추세가 아니라 시장의 추세가 하나이기 때문에 체계적으로 이것은 옳지 않습니다 ... [삭제] 2020.10.29 07:52 #566 Serqey Nikitin : H8 차트가 너무 작아서 TREND를 결정할 수 없습니다... 트레이더 자신이 차트를 결정하여 추세를 결정한다는 의견이 있습니다... 하지만 차트에 따라 여러 가지 다른 추세가 아니라 시장의 추세가 하나이기 때문에 체계적으로 이것은 옳지 않습니다 ... 하나님은 삼위일체를 사랑하신다 8*3=24 (아버지와 아들과 성령) Александр 2020.11.03 16:19 #567 나는 골드 BY를했다. 일주일 정도 쉬시면 됩니다))) 선거... 금리... 거래하기에 가장 좋은 주는 아닙니다. Алексей Тарабанов 2020.11.03 20:03 #568 Александр : 나는 골드 BY를했다. 일주일 정도 쉬시면 됩니다))) 선거... 금리... 거래하기에 가장 좋은 주는 아닙니다. 우리가 이해하는 도구가 있습니다. 금은 그런 도구인 것 같습니다. 그리고 그게 전부입니다. 성배 , 아이콘, 기도... 성배를 마시고 나면 사물의 본질을 이해하기 시작합니다. 술을 마시지 않고도 간단히 이해할 수 있습니다. Александр 2020.11.03 22:28 #569 Алексей Тарабанов : 우리가 이해하는 도구가 있습니다. 금은 그런 도구인 것 같습니다. 그리고 그게 전부입니다. 성배, 아이콘, 기도... 성배를 마시고 나면 사물의 본질을 이해하기 시작합니다. 술을 마시지 않고도 간단히 이해할 수 있습니다. 동의한다!!! 100%에서. 장거리 전략을 세우고 실행한 3년!!! 유동성과 안전한 피난처 자산으로 인해 금에 우선 순위가 부여되었습니다. 아직 연구하고 개발하고 구현해야 할 것이 많습니다!!! 그러나 "당신이 사물의 본질을 이해하기 시작했을 때"... 당신은 당신이하는 일에서 버즈를 얻습니다! 무가치하다!!! Сергей Криушин 2020.11.04 01:22 #570 최근에는 저도 골드 무브의 팬이 되었습니다 ... 그리고 또한 그것이 매우 예측 가능한 것 같습니다 ... 짧은 것에도 - 지금까지 종종 재진입하지만 시간이 충분하고 반전은 꽤 눈에 띄는 ... 작은 손실 후 ... 가장 중요한 것은 , 내가 이해하는 것처럼 그와의 인내와 신경은 훨씬 적습니다 ... 1...505152535455565758596061626364...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 기다렸다))). 거래는 심리적으로 매우 피곤했습니다!!! 미국 대선이 끝나기 전에 몇 번이고 나가서 거래를 잊고 싶었습니다. 그러나 나는 내 전략을 따랐다 - 나는 기다렸다 ... 그리고 기다렸다 ... 결과 - 나는 기다렸다!
예, 당신은 정말로 강철의 신경을 가지고 있습니다.
현재 분석:
이제 FLAT - 표시기가 다른 방향으로 향합니다...
추세 반전에 대해 이야기하기에는 너무 이르다 - 지수 7은 여전히 상승 중입니다 ...
최선의 선택: 시장 밖에서 모든 지표가 한 방향으로 반전되기를 기다리고 있습니다...
그러나 일부 트레이더는 플랫에서 작업하는 것을 선호하지만 추세로 작업할 때보다 위험이 훨씬 높다는 것을 이해합니다...
"P"레벨 이상으로 통합되면 반전이 이미 발생했을 가능성이 큽니다.
H8 차트가 너무 작아서 TREND를 결정할 수 없습니다...
트레이더 자신이 차트를 결정하여 추세를 결정한다는 의견이 있습니다... 하지만 차트에 따라 여러 가지 다른 추세가 아니라 시장의 추세가 하나이기 때문에 체계적으로 이것은 옳지 않습니다 ...
하나님은 삼위일체를 사랑하신다 8*3=24
(아버지와 아들과 성령)
나는 골드 BY를했다. 일주일 정도 쉬시면 됩니다))) 선거... 금리... 거래하기에 가장 좋은 주는 아닙니다.
우리가 이해하는 도구가 있습니다. 금은 그런 도구인 것 같습니다.
그리고 그게 전부입니다. 성배 , 아이콘, 기도... 성배를 마시고 나면 사물의 본질을 이해하기 시작합니다. 술을 마시지 않고도 간단히 이해할 수 있습니다.
우리가 이해하는 도구가 있습니다. 금은 그런 도구인 것 같습니다.
