골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 34 1...272829303132333435363738394041...100 새 코멘트 Александр 2020.09.03 19:21 #331 금광 회사의 몫. 넴: prostotrader 2020.09.03 20:11 #332 어떤 "두려움"으로 이 주제가 이 섹션으로 옮겨졌습니까? Алексей Тарабанов 2020.09.03 20:50 #333 prostotrader : 어떤 "두려움"으로 이 주제가 이 섹션으로 옮겨졌습니까? 이것은 당신을 놀라게 할 수도 있지만 금 가격도 있습니다. 무엇을 위해 13달러? Алексей Тарабанов 2020.09.03 21:01 #334 Vitaly Muzichenko : 과거로 돌아가 이 가격에 사려면 타임머신이 필요합니다. 이것은 45에서 루블을 사는 것에 관한 것입니다. 그림을 보고 가격이 어디로 갈지 추측하십시오. https://charts.mql5.com/26/10/xauusd-d1-npbfx-limited.png Алексей Тарабанов 2020.09.03 21:08 #335 유치원, 2분기. 죄송합니다. Vitaly Muzichenko 2020.09.03 21:09 #336 Алексей Тарабанов : 그림을 보고 가격이 어디로 갈지 추측하십시오. https://charts.mql5.com/26/10/xauusd-d1-npbfx-limited.png 당신은 사진에 3개의 사탕 포장지와 1개의 실제 제품의 가격이 있습니다 Алексей Тарабанов 2020.09.03 21:10 #337 물론 지금은 서두를 수 있지만 3명의 인도인이 반대합니다. Алексей Тарабанов 2020.09.03 21:16 #338 Vitaly Muzichenko : 당신은 사진에 3개의 사탕 포장지와 1개의 실제 제품의 가격이 있습니다 내 사진에 대한 경우 하나의 래퍼와 하나의 제품. 파생 상품의 가격(캔디 포장지) = 달러에 대한 금 가격 / 금만 판매, 구매 및 저장하는 펀드의 주식 수 - % 간접비. 13달러가 나왔다. 차트는 XAUUSD를 정확히 반복하며 수직 스케일이 다릅니다. 그것을 시도하십시오 - 당신은 그것을 좋아할 것입니다, 당신은 자격을 갖춘 투자자의 상태 만 필요합니다. 1997년부터 이 상태를 유지하고 있습니다. Алексей Тарабанов 2020.09.03 23:34 #339 이제 금과 달러를 팔고 다른 모든 것을 사는 것이 좋습니다. 루블 빼고. Алексей Тарабанов 2020.09.03 23:37 #340 반대의 경우도 마찬가지입니다. 혼란스러운. 그가 말했듯이 달러를 사고 나머지를 사십시오. 1...272829303132333435363738394041...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
금광 회사의 몫. 넴:
어떤 "두려움"으로 이 주제가 이 섹션으로 옮겨졌습니까?
이것은 당신을 놀라게 할 수도 있지만 금 가격도 있습니다. 무엇을 위해 13달러?
과거로 돌아가 이 가격에 사려면 타임머신이 필요합니다. 이것은 45에서 루블을 사는 것에 관한 것입니다.
그림을 보고 가격이 어디로 갈지 추측하십시오.https://charts.mql5.com/26/10/xauusd-d1-npbfx-limited.png
그림을 보고 가격이 어디로 갈지 추측하십시오.https://charts.mql5.com/26/10/xauusd-d1-npbfx-limited.png
당신은 사진에 3개의 사탕 포장지와 1개의 실제 제품의 가격이 있습니다
당신은 사진에 3개의 사탕 포장지와 1개의 실제 제품의 가격이 있습니다
내 사진에 대한 경우 하나의 래퍼와 하나의 제품. 파생 상품의 가격(캔디 포장지) = 달러에 대한 금 가격 / 금만 판매, 구매 및 저장하는 펀드의 주식 수 - % 간접비. 13달러가 나왔다. 차트는 XAUUSD를 정확히 반복하며 수직 스케일이 다릅니다. 그것을 시도하십시오 - 당신은 그것을 좋아할 것입니다, 당신은 자격을 갖춘 투자자의 상태 만 필요합니다. 1997년부터 이 상태를 유지하고 있습니다.