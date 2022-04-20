골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 13

단순 상인 :


구매할 시간?

나도 그렇게 생각하지만 달러의 글로벌 상황이 두렵습니다. 내일 모든 자산에 대한 반전이 달러에 대해 시작되면 취할 수 있습니다 ...

 
내일, 아마도 너무 늦을 것입니다. 당신이 사면 오늘이 더 좋습니다.

 
어떠한 경우에도 요금 결정 후 3시간 이내.

그래서 아직 넘어질 여지가 있지만... 그래도 루블(Si)이 있으니 금을 꿈꿀 필요는 없다.

 

아시다시피 금 가격은 다음 공식으로 계산되는 달러 지수에 따라 달라집니다.

DXY = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^ (0.036);

그러나 FORTS에는 USD/SEK가 없지만 AUDU는 있습니다. 이 통화는 금에 크게 의존합니다.

USD/SEK를 AUD/USD로 올바르게 바꾸는 방법에 대한 아이디어가 있습니까?

 
어리석게 USD / SEK를 AUD / USD로 바꾸십시오. 차이는 중요하지 않습니다. 계수를 선택할 수 있습니다. 이론상 음수여야 합니다.

하위 창의 표시기에서 파란색 선은 일반 지수, 빨간색 선은 AUDUSD

 
감사합니다, 시도해 보겠습니다...

 

주식 시장, 특히 SP500 지수의 하락을 배경으로 금은 꾸준히 상승하고 있습니다. 일별 차트 참조:

올바른 진입점을 찾기만 하면 됩니다.

 
prostotrader :

여기요!

1130에 금을 사야합니까?

금이 잘 올랐습니다. 당신은 금 전문가입니다.

판매할 때가 되었습니까, 아니면 아직 기다리고 있습니까?

 
이것은 Wikipedia의 공식입니다. 달러 지수는 매년 다시 계산됩니다. ihsmarkit.com 웹사이트에서 Google "markit_iboxxfx_index"를 검색해야 합니다. 2019년 에 세계 통화 사용량을 분석하고 있습니다.

FXUSD 유로 41.55%

FXUSD 치사한 사람 28.73%

FXUSD 엔화 15.76%

FXUSD GBP 8.69%

FXUSD 스위스 프랑 5.27%

저것들. 계산 DXY = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.4155) × USD/CAD^(0.2873) × USD/JPY^(0.1576) × GBP/USD^(-0.0869) × USD/CHF^(0.0527);

근데 1차 승수에 대한 정보가 없어서 연도별 자료를 첨부했는데, 번호판을 이용하면 어떤 통화도 지수 만들 수 있는데 IMHO는 다 기초자료라 매매에 부적합하다.

 
Sergey Chalyshev :

금이 잘 올랐습니다. 당신은 금 전문가입니다.

판매할 때가 되었습니까, 아니면 아직 기다리고 있습니까?

이봐 세레자!

오랫동안 현재와 다음 선물 사이의 스프레드는 약 50포인트였습니다.

현재 - 92포인트(이미 7개월), 이는 시장이 자산의 추가 성장을 기대한다는 것을 나타냅니다.

그러나 USD 지수의 변동성과 관련된 단기 "실패"가 있을 수 있습니다.

추가됨

하지만 나는 이미 팔았다 :)

