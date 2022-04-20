골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 13 1...67891011121314151617181920...100 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2018.08.01 16:18 #121 단순 상인 : 구매할 시간? 나도 그렇게 생각하지만 달러의 글로벌 상황이 두렵습니다. 내일 모든 자산에 대한 반전이 달러에 대해 시작되면 취할 수 있습니다 ... prostotrader 2018.08.01 16:23 #122 알렉세이 비아즈미킨 : 나도 그렇게 생각하지만 달러의 글로벌 상황이 두렵습니다. 내일 모든 자산에 대한 반전이 달러에 대해 시작되면 취할 수 있습니다 ... 내일, 아마도 너무 늦을 것입니다. 당신이 사면 오늘이 더 좋습니다. Aleksey Vyazmikin 2018.08.01 16:44 #123 단순 상인 : 내일, 아마도 너무 늦을 것입니다. 당신이 사면 오늘이 더 좋습니다. 어떠한 경우에도 요금 결정 후 3시간 이내. 그래서 아직 넘어질 여지가 있지만... 그래도 루블(Si)이 있으니 금을 꿈꿀 필요는 없다. prostotrader 2018.10.16 14:24 #124 아시다시피 금 가격은 다음 공식으로 계산되는 달러 지수에 따라 달라집니다. DXY = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^ (0.036); 그러나 FORTS에는 USD/SEK가 없지만 AUDU는 있습니다. 이 통화는 금에 크게 의존합니다. USD/SEK를 AUD/USD로 올바르게 바꾸는 방법에 대한 아이디어가 있습니까? GOLD, Gold and XAUUSD Simple and power full Usd Index Sergey Chalyshev 2018.10.16 15:37 #125 단순 상인 : 아시다시피 금 가격은 다음 공식으로 계산되는 달러 지수에 따라 달라집니다. DXY = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^ (0.036); 그러나 FORTS에는 USD/SEK가 없지만 AUDU는 있습니다. 이 통화는 금에 크게 의존합니다. USD/SEK를 AUD/USD로 올바르게 바꾸는 방법에 대한 아이디어가 있습니까? 어리석게 USD / SEK를 AUD / USD로 바꾸십시오. 차이는 중요하지 않습니다. 계수를 선택할 수 있습니다. 이론상 음수여야 합니다. 하위 창의 표시기에서 파란색 선은 일반 지수, 빨간색 선은 AUDUSD prostotrader 2018.10.17 02:42 #126 세르게이 찰리셰프 : 어리석게 USD / SEK를 AUD / USD로 바꾸십시오. 차이는 중요하지 않습니다. 계수를 선택할 수 있습니다. 이론상 음수여야 합니다. 하위 창의 표시기에서 파란색 선은 일반 지수, 빨간색 선은 AUDUSD 감사합니다, 시도해 보겠습니다... Victor Ziborov 2018.12.28 08:59 #127 주식 시장, 특히 SP500 지수의 하락을 배경으로 금은 꾸준히 상승하고 있습니다. 일별 차트 참조: 올바른 진입점을 찾기만 하면 됩니다. Sergey Chalyshev 2019.08.06 17:24 #128 prostotrader : 여기요! 1130에 금을 사야합니까? 금이 잘 올랐습니다. 당신은 금 전문가입니다. 판매할 때가 되었습니까, 아니면 아직 기다리고 있습니까? Igor Makanu 2019.08.06 21:31 #129 prostotrader : 아시다시피 금 가격은 다음 공식으로 계산되는 달러 지수에 따라 달라집니다. DXY = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^ (0.036); 이것은 Wikipedia의 공식입니다. 달러 지수는 매년 다시 계산됩니다. ihsmarkit.com 웹사이트에서 Google "markit_iboxxfx_index"를 검색해야 합니다. 2019년 에 세계 통화 사용량을 분석하고 있습니다. FXUSD 유로 41.55% FXUSD 치사한 사람 28.73% FXUSD 엔화 15.76% FXUSD GBP 8.69% FXUSD 스위스 프랑 5.27% 저것들. 계산 DXY = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.4155) × USD/CAD^(0.2873) × USD/JPY^(0.1576) × GBP/USD^(-0.0869) × USD/CHF^(0.0527); 근데 1차 승수에 대한 정보가 없어서 연도별 자료를 첨부했는데, 번호판을 이용하면 어떤 통화도 지수 만들 수 있는데 IMHO는 다 기초자료라 매매에 부적합하다. 파일: iBoxx_ALL_FX_weights_2019.zip 191 kb GOLD, Gold and XAUUSD 계량경제학: 한 발 앞서 지표: 다중 통화 지표 prostotrader 2019.08.07 23:36 #130 Sergey Chalyshev : 금이 잘 올랐습니다. 당신은 금 전문가입니다. 판매할 때가 되었습니까, 아니면 아직 기다리고 있습니까? 이봐 세레자! 오랫동안 현재와 다음 선물 사이의 스프레드는 약 50포인트였습니다. 현재 - 92포인트(이미 7개월), 이는 시장이 자산의 추가 성장을 기대한다는 것을 나타냅니다. 그러나 USD 지수의 변동성과 관련된 단기 "실패"가 있을 수 있습니다. 추가됨 하지만 나는 이미 팔았다 :) 1...67891011121314151617181920...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
구매할 시간?
나도 그렇게 생각하지만 달러의 글로벌 상황이 두렵습니다. 내일 모든 자산에 대한 반전이 달러에 대해 시작되면 취할 수 있습니다 ...
내일, 아마도 너무 늦을 것입니다. 당신이 사면 오늘이 더 좋습니다.
어떠한 경우에도 요금 결정 후 3시간 이내.
그래서 아직 넘어질 여지가 있지만... 그래도 루블(Si)이 있으니 금을 꿈꿀 필요는 없다.
아시다시피 금 가격은 다음 공식으로 계산되는 달러 지수에 따라 달라집니다.
DXY = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^ (0.036);
그러나 FORTS에는 USD/SEK가 없지만 AUDU는 있습니다. 이 통화는 금에 크게 의존합니다.
USD/SEK를 AUD/USD로 올바르게 바꾸는 방법에 대한 아이디어가 있습니까?
어리석게 USD / SEK를 AUD / USD로 바꾸십시오. 차이는 중요하지 않습니다. 계수를 선택할 수 있습니다. 이론상 음수여야 합니다.
하위 창의 표시기에서 파란색 선은 일반 지수, 빨간색 선은 AUDUSD
감사합니다, 시도해 보겠습니다...
주식 시장, 특히 SP500 지수의 하락을 배경으로 금은 꾸준히 상승하고 있습니다. 일별 차트 참조:
올바른 진입점을 찾기만 하면 됩니다.
1130에 금을 사야합니까?
아시다시피 금 가격은 다음 공식으로 계산되는 달러 지수에 따라 달라집니다.
DXY = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^ (0.036);
이것은 Wikipedia의 공식입니다. 달러 지수는 매년 다시 계산됩니다. ihsmarkit.com 웹사이트에서 Google "markit_iboxxfx_index"를 검색해야 합니다. 2019년 에 세계 통화 사용량을 분석하고 있습니다.
FXUSD 유로 41.55%
FXUSD 치사한 사람 28.73%
FXUSD 엔화 15.76%
FXUSD GBP 8.69%
FXUSD 스위스 프랑 5.27%
저것들. 계산 DXY = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.4155) × USD/CAD^(0.2873) × USD/JPY^(0.1576) × GBP/USD^(-0.0869) × USD/CHF^(0.0527);
근데 1차 승수에 대한 정보가 없어서 연도별 자료를 첨부했는데, 번호판을 이용하면 어떤 통화도 지수 만들 수 있는데 IMHO는 다 기초자료라 매매에 부적합하다.
이봐 세레자!
오랫동안 현재와 다음 선물 사이의 스프레드는 약 50포인트였습니다.
현재 - 92포인트(이미 7개월), 이는 시장이 자산의 추가 성장을 기대한다는 것을 나타냅니다.
그러나 USD 지수의 변동성과 관련된 단기 "실패"가 있을 수 있습니다.
하지만 나는 이미 팔았다 :)