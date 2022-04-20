골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 100

여기요!

당신의 지표에 따르면 그곳에 다이버가 있습니다.

저것들. 금을 팔았습니다. ))

MY 지표에 따르면: 플러스 값 - 추세 상승, 마이너스 값 - 추세 하락...
 

이와 같이

 

GLOBAL이 이륙하기 전에 이런 식으로 진행될 것이라고 생각합니다.

지표 감사합니다 :))
 
이와 같이

팔다! 나는 매우 행복하다!
 

이익이 발생하면 정지를 부표로 변환하겠습니다.

그리고 거기에서 고양이처럼 춤을 추게 될 것입니다.

