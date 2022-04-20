골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 80 1...737475767778798081828384858687...100 새 코멘트 Mikhail Simakov 2021.06.11 18:13 #791 다시 사? Uladzimir Izerski 2021.06.11 19:43 #792 Serqey Nikitin : H3에 대한 분석: 트렌드는 확실히... 그러나 지금은 롤백입니다. 최적의 솔루션은 아직 시장 밖... 우리는 1시간 차트를 포함하여 모든 지표가 한 방향으로 회전하기를 기다리고 있습니다 ... 차트에서 트렌드 냄새가 나지 않습니다. 일단 결속형.) 그리고 운명이 어디로 갈지는 아직 미지수다. Serqey Nikitin 2021.06.12 04:40 #793 Uladzimir Izerski : 차트에서 트렌드 냄새가 나지 않습니다. 일단 결속형.) 그리고 운명이 어디로 갈지는 아직 미지수다. 그렇군요... 풀백이 새로운 트렌드로 바뀔지도 모릅니다. 하지만 그런 일이 자주 일어나지는 않습니다... 다른 차트에서 확인될 때까지 (시장에서) 기다려야 하는 상황입니다... "Berezhenogo - 신은 구원하고 조심하지 않습니다 - ..."(민중 지혜). Mikhail Simakov 2021.06.12 04:43 #794 Serqey Nikitin : 그렇군요... 풀백이 새로운 트렌드로 바뀔지도 모릅니다. 하지만 그런 일이 자주 일어나지는 않습니다... 다른 차트에서 확인될 때까지 (시장에서) 기다려야 하는 상황입니다... "더 나은 - 신은 구원하지만 안전하지는 않습니다 - ..."(민중 지혜). 가격은 어디든 갈 수 있지만 나는 숏을 생각하고 있다 Serqey Nikitin 2021.06.12 04:46 #795 Mikhail Simakov : 가격은 어디든 갈 수 있지만 숏컷 생각중 그리고 어디로 서둘러야 할까요?... 어딘가에서 뭔가가 급박한가요?... Serqey Nikitin 2021.06.12 05:20 #796 분석: 추세가 상승하는 동안 ... 결정을 내리려면 완전한 명확성이 필요합니다. ONE SIDE의 모든 지표 반전 ... [삭제] 2021.06.12 07:06 #797 1840을 조정할 준비가 된 상태에서 상위 레벨로 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\ 그런 반전으로 - 그녀는 빨리 구르고 꼬집어야합니다 1840 Mikhail Simakov 2021.06.12 07:46 #798 Serqey Nikitin : 그리고 어디로 서둘러야 할까요?... 어딘가에서 뭔가가 급박한가요?... 나는 서두르지 않고 모든 것이 명확하거나 오히려 필요한 짧은 신호가 전달되었습니다. Long의 연속은 보이지 않습니다. 더욱이 그러한 상황에서는 악기가 급격히 떨어질 수 있으므로 서두르지 않을 수 있습니다. Ps하지만 너무 많이 틀렸습니다 ...))) Serqey Nikitin 2021.06.12 08:05 #799 Mikhail Simakov : 나는 서두르지 않고 모든 것이 명확하거나 오히려 필요한 짧은 신호가 전달되었습니다. Long의 연속은 보이지 않습니다. 더욱이 그러한 상황에서는 악기가 급격히 떨어질 수 있으므로 서두르지 않을 수 있습니다. 추신하지만 너무 많이 틀렸습니다 ...))) 시장이 정말로 추세라면 세 시간이 아니라... 그리고 당신은 늦을 수 없습니다... 주요 실수 - 강한 후퇴는 추세와 혼동됩니다 ... 12 시간 차트를보고 마지막 추세의 후퇴 수를 표시하십시오 ... 그리고 이러한 후퇴는 현재보다 적습니다! Mikhail Simakov 2021.06.12 08:49 #800 Serqey Nikitin : 시장이 정말로 추세라면 세 시간이 아니라... 그리고 당신은 늦을 수 없습니다... 주요 실수 - 강한 후퇴는 추세와 혼동됩니다 ... 12 시간 차트를보고 마지막 추세의 후퇴 수를 확인하십시오 ... 그리고 이러한 후퇴는 현재보다 적습니다! 파일: Screenshot_20210612-134803.png 130 kb 1...737475767778798081828384858687...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
H3에 대한 분석:
트렌드는 확실히...
그러나 지금은 롤백입니다.
최적의 솔루션은 아직 시장 밖... 우리는 1시간 차트를 포함하여 모든 지표가 한 방향으로 회전하기를 기다리고 있습니다 ...
차트에서 트렌드 냄새가 나지 않습니다. 일단 결속형.) 그리고 운명이 어디로 갈지는 아직 미지수다.
차트에서 트렌드 냄새가 나지 않습니다. 일단 결속형.) 그리고 운명이 어디로 갈지는 아직 미지수다.
그렇군요... 풀백이 새로운 트렌드로 바뀔지도 모릅니다. 하지만 그런 일이 자주 일어나지는 않습니다...
다른 차트에서 확인될 때까지 (시장에서) 기다려야 하는 상황입니다...
"Berezhenogo - 신은 구원하고 조심하지 않습니다 - ..."(민중 지혜).
그렇군요... 풀백이 새로운 트렌드로 바뀔지도 모릅니다. 하지만 그런 일이 자주 일어나지는 않습니다...
다른 차트에서 확인될 때까지 (시장에서) 기다려야 하는 상황입니다...
"더 나은 - 신은 구원하지만 안전하지는 않습니다 - ..."(민중 지혜).
가격은 어디든 갈 수 있지만 숏컷 생각중
분석:
추세가 상승하는 동안 ...
결정을 내리려면 완전한 명확성이 필요합니다. ONE SIDE의 모든 지표 반전 ...
1840을 조정할 준비가 된 상태에서 상위 레벨로
그런 반전으로 - 그녀는 빨리 구르고 꼬집어야합니다 1840
그리고 어디로 서둘러야 할까요?... 어딘가에서 뭔가가 급박한가요?...
나는 서두르지 않고 모든 것이 명확하거나 오히려 필요한 짧은 신호가 전달되었습니다. Long의 연속은 보이지 않습니다. 더욱이 그러한 상황에서는 악기가 급격히 떨어질 수 있으므로 서두르지 않을 수 있습니다.
시장이 정말로 추세라면 세 시간이 아니라... 그리고 당신은 늦을 수 없습니다...
주요 실수 - 강한 후퇴는 추세와 혼동됩니다 ... 12 시간 차트를보고 마지막 추세의 후퇴 수를 표시하십시오 ... 그리고 이러한 후퇴는 현재보다 적습니다!
시장이 정말로 추세라면 세 시간이 아니라... 그리고 당신은 늦을 수 없습니다...
주요 실수 - 강한 후퇴는 추세와 혼동됩니다 ... 12 시간 차트를보고 마지막 추세의 후퇴 수를 확인하십시오 ... 그리고 이러한 후퇴는 현재보다 적습니다!