골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 10

Viktor Korchagin 2017.08.17 23:33 #91

Yurii Kostin 2017.08.18 20:59 #92

파이어버드 EA 엘리엇 파동 이론에 기반한 2022년 주식 뉴스, 예측,

[삭제] 2017.08.20 17:23 #93

Yurii Kostin 2017.08.20 19:22 #94

[삭제] 2017.08.21 09:41 #95

Yurii Kostin 2017.08.21 19:59 #96

Dmitry Pilshtshikov 2017.09.05 12:13 #97

Dmitry Pilshtshikov 2017.09.05 17:47 #98

Dmitry Pilshtshikov 2017.09.06 08:10 #99

1332.00 강력한 지원 수준

칭기즈 가브류슈카예프 :

Sergey Chalyshev 2017.09.06 17:30 #100
이것은 내가 금을 보는 방법입니다 .. 나는 수준이 어떻게 지나가는지 지켜볼 것입니다 .. 그것은 씻겨 내려갈 것입니다 또는 충동으로.
오늘은 우리가 아직 1300을 넘을 준비가 되지 않았다는 것을 보여주었습니다. 롱을 원하는 사람들이 너무 많습니다! 1300 이상의 움직임은 9 월 (미리 반복합니다)에 대해 예비적으로 고려할 수 있습니다. 가까운 장래에 1250 영역까지 짧은 움직임의 좋은 가능성이 있습니다. 그런 다음 거기에서 어떤 일이 일어날 지 볼 필요가 있습니다 ...하지만 그런 예측은 하지 말고 시장 데이터를 보는 것이 좋다!!! 그리고 거래))) 이제 3주 이내에 얻은 좋은 오픈 숏 포지션이 있습니다. 오늘날 이것은 shortists의 멈춤 장치를 제거한 것입니다. 그로 인해 그들은 여전히 반바지에 들어갔습니다. 다음주 초부터 어떻게 전개될지 지켜봐야 하는데 아쉽게도 득점력이 부족해서 숏컷으로 넘어갈 정도??? 채용이 계속될 가능성이 있습니다...
델타 및 촛불의 구성에 따라 - 짧은 (최소 - 수정).
델타는 어떤 데이터를 기반으로 합니까? mt4 차트에 따르면 지표 자체는 어디에서 데이터를 얻습니까?
FORTS는 불행히도 금의 근본적인 교환 이 아닙니다. 그곳에서 일어나는 거래는 금 선물의 가격에 영향을 미치지 않습니다(실제 선물과 매우 왜곡됨). 금의 주요 거래소는 가격 책정이 이루어지는 런던 증권 거래소입니다. 그러나 단순한 인간은 거기에 갈 수 없습니다. 우리가 만족할 수 있는 유일한 것은 CME에서 제공한 시장 데이터입니다. 아무도 내부를 취소하지 않았기 때문입니다.))) 런던에서 일어나는 모든 일은 어떤 식으로든 CME의 시장 참가자. CME 거래소의 데이터를 기반으로 이 상품에 영향을 미치는 실질적으로 왜곡되지 않은 실제 거래를 볼 수 있습니다. 따라서 FORTS에서 금의 볼륨, 델타 등을 살펴보면 불행히도 원하는 결과로 이어지지 않습니다.
시장 개요 GOLD
지원 수준
1362.00
1350.00
1343.00
저항 수준
1329.00
1322.00
1316.00
1340.00 레벨에서 판매
대상 1 - 1326.00
대상 2 - 1322.00
저항 수준
1362.00
1350.00
1340.00
지원 수준
1326.00
1322.00
1316.00
예보의 방향을 자주 바꾸지 않으니 따라갈 수가 없습니다.