골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 25

Александр 2020.05.29 20:17 #241
또 다른 금 거래

[삭제] 2020.05.29 20:36 #242
다시 정상에 도달하지 않습니까!?

Aliaksei Chyzhyk 2020.05.29 22:31 #243
나는 1/06/20에서 10-11 사이의 평평한 기간을 가정하고 1781-1792까지 상승 충동, 1805-1810의 충동, 그녀가 좋아하는 급격한 롤백을 가정합니다. 또는 매크로가 변경되면 a 다음주 수정

Алексей Тарабанов 2020.05.30 00:08 #244
2000년 12월은 어떻습니까?

Aliaksei Chyzhyk 2020.05.30 12:14 #245
더 이상 멀리 보지 않아, 기껏해야 이번 주와 다음 주

Aliaksei Chyzhyk 2020.05.31 19:20 #246
북으로 열리는 틈이나 북으로의 충동을 기대합니다. 파는 자에게는 잠 못 이루는 밤이 마련된다

lliioonnss 2020.06.03 12:22 #247
어떤 매개변수로 거래를 시작해야 하는지 이해하십니까?

Aliaksei Chyzhyk 2020.06.03 17:13 #248
1690-1734의 평지는 여전히 예측 범위 내에 있지만 유망한 상승 돌파구를 기다리고 있습니다.

Александр 2020.06.03 18:32 #249
귀하의 TC에 따르면)

[삭제] 2020.06.03 19:13 #250
오늘 내가 알기로는 당신은 곤궁에 처해 있습니까? 그렇지 않으면 자랑스러워 할 것입니다.
