골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 36

Александр 2020.09.10 20:02 #351
바이에서 근무. 우리는 Bai에서 계속 일합니다.

[삭제] 2020.09.11 07:40 #352
prostotrader : 어떤 "두려움"으로 이 주제가 이 섹션으로 옮겨졌습니까?
쫓겨난 - 하지만 너 자신, 너는 왜 글을 쓰지 않니?

Novichok_Elena 2020.09.11 14:52 #353
초보자에게 알려주세요! 데모 계정 에서 골드 차트를 여는 방법은 무엇입니까?

[삭제] 2020.09.11 18:27 #354
Novichok_Elena : 초보자에게 알려주세요! 데모 계정 에서 골드 차트를 여는 방법은 무엇입니까?
보기\시장 관찰\ +

Александр 2020.09.11 20:12 #355
그것도 일어난다!!! 친구들과 꼬냑을 마시러 갔다))) 좋은 주말 보내세요!!!

Novichok_Elena 2020.09.11 20:22 #356
SanAlex : 보기\시장 관찰\ +
산 알렉스 감사합니다! 마켓뷰/리뷰 - 이렇게 했어요, 테이블 라인에서 주문을 열었습니다. 이제 차트를 열었습니다! 응답해 주셔서 감사합니다!

prostotrader 2020.09.11 21:09 #357
SanAlex : 쫓겨난 - 하지만 너 자신, 너는 왜 글을 쓰지 않니?
숲에 금을 묻다... 네, 그리고 FOREX 사람들이 여기에 쓰는 것을 읽는 것은 꺼려집니다.

Алексей Тарабанов 2020.09.11 23:26 #358
1750-1800 수준까지는 금을 사지 않습니다. 원하지 않습니다.

Serqey Nikitin 2020.09.12 15:04 #359
분석 : 추세는 UP이고 오랫동안 - 2년 동안... 오픈 포지션만 구매 - 위험은 최소화됩니다(추세는 항상 당신을 데려갈 것입니다!)... 더 작은 차트(H2 또는 H3)에서 진입점을 찾으세요... 현재로서는 롤백이 있습니다...

Aliaksei Chyzhyk 2020.09.15 19:41 #360
Александр : 그것도 일어난다!!! 친구들과 꼬냑을 마시러 갔다))) 좋은 주말 보내세요!!!
가끔 톱을 아첨하지 않으려고 하거나 오르면 양을 자르고 며칠 동안 발을 뻗습니다.
바이에서 근무. 우리는 Bai에서 계속 일합니다.
어떤 "두려움"으로 이 주제가 이 섹션으로 옮겨졌습니까?
쫓겨난 - 하지만 너 자신, 너는 왜 글을 쓰지 않니?
초보자에게 알려주세요! 데모 계정 에서 골드 차트를 여는 방법은 무엇입니까?
보기\시장 관찰\ +
그것도 일어난다!!! 친구들과 꼬냑을 마시러 갔다))) 좋은 주말 보내세요!!!
숲에 금을 묻다...
네, 그리고 FOREX 사람들이 여기에 쓰는 것을 읽는 것은 꺼려집니다.
분석 :
추세는 UP이고 오랫동안 - 2년 동안... 오픈 포지션만 구매 - 위험은 최소화됩니다(추세는 항상 당신을 데려갈 것입니다!)...
더 작은 차트(H2 또는 H3)에서 진입점을 찾으세요... 현재로서는 롤백이 있습니다...
가끔 톱을 아첨하지 않으려고 하거나 오르면 양을 자르고 며칠 동안 발을 뻗습니다.