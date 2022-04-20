골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 36

바이에서 근무. 우리는 Bai에서 계속 일합니다.


prostotrader :
어떤 "두려움"으로 이 주제가 이 섹션으로 옮겨졌습니까?

쫓겨난 - 하지만 너 자신, 너는 왜 글을 쓰지 않니?

 

초보자에게 알려주세요! 데모 계정 에서 골드 차트를 여는 방법은 무엇입니까?

Novichok_Elena :

초보자에게 알려주세요! 데모 계정 에서 골드 차트를 여는 방법은 무엇입니까?

보기\시장 관찰\ +

파일:
2pkive.PNG  109 kb
 

그것도 일어난다!!! 친구들과 꼬냑을 마시러 갔다))) 좋은 주말 보내세요!!!



 
SanAlex :

보기\시장 관찰\ +

산 알렉스 감사합니다! 마켓뷰/리뷰 - 이렇게 했어요, 테이블 라인에서 주문을 열었습니다. 이제 차트를 열었습니다! 응답해 주셔서 감사합니다!
 
SanAlex :

쫓겨난 - 하지만 너 자신, 너는 왜 글을 쓰지 않니?

숲에 금을 묻다...

네, 그리고 FOREX 사람들이 여기에 쓰는 것을 읽는 것은 꺼려집니다.

 
1750-1800 수준까지는 금을 사지 않습니다. 원하지 않습니다.
 

분석 :

추세는 UP이고 오랫동안 - 2년 동안... 오픈 포지션만 구매 - 위험은 최소화됩니다(추세는 항상 당신을 데려갈 것입니다!)...

더 작은 차트(H2 또는 H3)에서 진입점을 찾으세요... 현재로서는 롤백이 있습니다...

 
Александр :

그것도 일어난다!!! 친구들과 꼬냑을 마시러 갔다))) 좋은 주말 보내세요!!!

가끔 톱을 아첨하지 않으려고 하거나 오르면 양을 자르고 며칠 동안 발을 뻗습니다.


