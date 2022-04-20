골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 74

누가 금 머리핀을 가지고 있었고 어느 정도입니까?

그에 대해 이상한 점


 
Vitaly Muzichenko :

nebylo, 그러나 이것은 지표가 아닙니다.

그러나 기이함에 관해서는 XAUAUD를 볼 가치가 있습니다. 십자가가 아닙니다. (전혀 아닙니다). 그리고 시드니에서 온 소식을 볼 수 있습니다.

당신의 엉덩이에서 나가십시오 - 당신은 긴급하게 전술을 변경해야합니다.

XAUUSDM15

파일:
XAUUSDM30.png  52 kb
 
네, 역시 지뢰찾기를 다운하고 손익분기점을... 글쎄요, 3파전 다운이 효과가 있었던 것처럼, 은에서도 마찬가지, 제가 거기 서 있습니다... 보증금은 적은 것 같지만, 수익이 더 ...

스필베르겐

Сергей Криушин :

네, 역시 지뢰찾기를 다운하고 손익분기점을... 글쎄요, 3파전 다운이 효과가 있었던 것처럼, 은에서도 마찬가지, 제가 거기 서 있습니다... 보증금은 적은 것 같지만, 수익이 더 ...


은과 금을 사야 한다
 

큐볼도 잘 뽑았는데.. 다음 기록이 나올지도...

큐볼 저크

 

Gold on H4의 경우 바 마감과 관련하여 이해할 수 없는 상황이 있습니다. 막대는 시간대에 따라 다를 수 있지만 본질은 동일합니다. 선수들의 이해할 수 없는 분위기.

XAUUSD_4 .

 
캐나다인 때문에 모든 것이 멈췄습니다... 역전이 어떻게 되든 상관없이... 달러를 강화하기 위한 또 다른 조작... 예, 무슨 일이 일어날지 누가 알겠습니까? 그는 수십억을 벌고 있습니다...
 

Uladzimir Izerski :

선수들의 이해할 수 없는 분위기.


"플레이어의 기분"이 무엇이든 가격은 기본 뉴스, 추측, 불가항력, 교차 환율 등 모든 것을 고려합니다 . 등.


쌍의 반전은 사실로 수정되어야 합니다 - 지표의 반전...


지표가 STUPID이면 이것이 귀하의 문제입니다. 정상적인 지표를 찾으십시오 ..., 음, 또는 무엇보다도 스스로 개발하십시오 ...

지표로 거래하는 모든 사람은 손실을 봅니다.
