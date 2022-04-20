골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 74 1...676869707172737475767778798081...100 새 코멘트 Vitaly Muzichenko 2021.01.18 01:16 #731 누가 금 머리핀을 가지고 있었고 어느 정도입니까? 그에 대해 이상한 점 Maxim Kuznetsov 2021.01.18 01:48 #732 Vitaly Muzichenko : 누가 금 머리핀을 가지고 있었고 어느 정도입니까? 그에 대해 이상한 점 nebylo, 그러나 이것은 지표가 아닙니다. 그러나 기이함에 관해서는 XAUAUD를 볼 가치가 있습니다. 십자가가 아닙니다. (전혀 아닙니다). 그리고 시드니에서 온 소식을 볼 수 있습니다. [삭제] 2021.01.18 06:39 #733 당신의 엉덩이에서 나가십시오 - 당신은 긴급하게 전술을 변경해야합니다. 파일: XAUUSDM30.png 52 kb Сергей Криушин 2021.01.18 08:10 #734 Vitaly Muzichenko : 누가 금 머리핀을 가지고 있었고 어느 정도입니까? 그에 대해 이상한 점 네, 역시 지뢰찾기를 다운하고 손익분기점을... 글쎄요, 3파전 다운이 효과가 있었던 것처럼, 은에서도 마찬가지, 제가 거기 서 있습니다... 보증금은 적은 것 같지만, 수익이 더 ... [삭제] 2021.01.18 08:20 #735 Сергей Криушин : 네, 역시 지뢰찾기를 다운하고 손익분기점을... 글쎄요, 3파전 다운이 효과가 있었던 것처럼, 은에서도 마찬가지, 제가 거기 서 있습니다... 보증금은 적은 것 같지만, 수익이 더 ... 은과 금을 사야 한다 Сергей Криушин 2021.01.18 08:31 #736 큐볼도 잘 뽑았는데.. 다음 기록이 나올지도... Uladzimir Izerski 2021.01.18 08:41 #737 Gold on H4의 경우 바 마감과 관련하여 이해할 수 없는 상황이 있습니다. 막대는 시간대에 따라 다를 수 있지만 본질은 동일합니다. 선수들의 이해할 수 없는 분위기. . Сергей Криушин 2021.01.18 09:22 #738 캐나다인 때문에 모든 것이 멈췄습니다... 역전이 어떻게 되든 상관없이... 달러를 강화하기 위한 또 다른 조작... 예, 무슨 일이 일어날지 누가 알겠습니까? 그는 수십억을 벌고 있습니다... Serqey Nikitin 2021.01.18 10:08 #739 Uladzimir Izerski : 선수들의 이해할 수 없는 분위기. "플레이어의 기분"이 무엇이든 가격은 기본 뉴스, 추측, 불가항력, 교차 환율 등 모든 것을 고려합니다 . 등. 쌍의 반전은 사실로 수정되어야 합니다 - 지표의 반전... 지표가 STUPID이면 이것이 귀하의 문제입니다. 정상적인 지표를 찾으십시오 ..., 음, 또는 무엇보다도 스스로 개발하십시오 ... [삭제] 2021.01.18 10:30 #740 Serqey Nikitin : "플레이어의 기분"이 무엇이든 가격은 기본 뉴스, 추측, 불가항력, 교차 환율 등 모든 것을 고려합니다 . 등. 쌍의 반전은 사실로 수정되어야 합니다 - 지표의 반전... 지표가 STUPID이면 이것이 귀하의 문제입니다. 정상적인 지표를 찾으십시오 ..., 음, 또는 무엇보다도 스스로 개발하십시오 ... 지표로 거래하는 모든 사람은 손실을 봅니다. 1...676869707172737475767778798081...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
누가 금 머리핀을 가지고 있었고 어느 정도입니까?
그에 대해 이상한 점
누가 금 머리핀을 가지고 있었고 어느 정도입니까?
그에 대해 이상한 점
nebylo, 그러나 이것은 지표가 아닙니다.
그러나 기이함에 관해서는 XAUAUD를 볼 가치가 있습니다. 십자가가 아닙니다. (전혀 아닙니다). 그리고 시드니에서 온 소식을 볼 수 있습니다.
당신의 엉덩이에서 나가십시오 - 당신은 긴급하게 전술을 변경해야합니다.
누가 금 머리핀을 가지고 있었고 어느 정도입니까?
그에 대해 이상한 점
네, 역시 지뢰찾기를 다운하고 손익분기점을... 글쎄요, 3파전 다운이 효과가 있었던 것처럼, 은에서도 마찬가지, 제가 거기 서 있습니다... 보증금은 적은 것 같지만, 수익이 더 ...
네, 역시 지뢰찾기를 다운하고 손익분기점을... 글쎄요, 3파전 다운이 효과가 있었던 것처럼, 은에서도 마찬가지, 제가 거기 서 있습니다... 보증금은 적은 것 같지만, 수익이 더 ...
큐볼도 잘 뽑았는데.. 다음 기록이 나올지도...
Gold on H4의 경우 바 마감과 관련하여 이해할 수 없는 상황이 있습니다. 막대는 시간대에 따라 다를 수 있지만 본질은 동일합니다. 선수들의 이해할 수 없는 분위기.
.
Uladzimir Izerski :
선수들의 이해할 수 없는 분위기.
"플레이어의 기분"이 무엇이든 가격은 기본 뉴스, 추측, 불가항력, 교차 환율 등 모든 것을 고려합니다 . 등.
쌍의 반전은 사실로 수정되어야 합니다 - 지표의 반전...
지표가 STUPID이면 이것이 귀하의 문제입니다. 정상적인 지표를 찾으십시오 ..., 음, 또는 무엇보다도 스스로 개발하십시오 ...
"플레이어의 기분"이 무엇이든 가격은 기본 뉴스, 추측, 불가항력, 교차 환율 등 모든 것을 고려합니다 . 등.
쌍의 반전은 사실로 수정되어야 합니다 - 지표의 반전...
지표가 STUPID이면 이것이 귀하의 문제입니다. 정상적인 지표를 찾으십시오 ..., 음, 또는 무엇보다도 스스로 개발하십시오 ...