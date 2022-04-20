골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 99 1...9293949596979899100 새 코멘트 Yuriy Zaytsev 2022.03.29 16:22 #981 Serqey Nikitin # : 글쎄, "거울"에 대한 "15 억"은 실제 ...? 유치원 - 끈있는 바지!... 그래서 나는 썼다 - 나는 고문을 디버깅했다. 그리고 당신은 당신의 데모가 거울이라고 말했습니다 :) 실생활에서 글쎄, 모든 사람 의 코를 아름답게 닦고 싶은 욕망이 없기 때문에. 아마도 불가능할지라도. 더 넓은 척도로 심박수를 측정하는 새 장치를 구입하고 현재 화살은 쉬고 담배를 피우십시오. Serqey Nikitin 2022.03.29 16:27 #982 Yuriy Zaytsev # : 모두 닥쳐 :) 나를 포함하여 돌아설 수 있습니다 ... - 나는 춥지도 덥지도 않습니다 ... 젊은 상인의 일반적인 발전을 위해 노력할 수 있는 목표를 나타내는 예가 표시됩니다... 아니면 하기 싫은건지... Yuriy Zaytsev 2022.03.29 19:10 #983 Serqey Nikitin # : 돌아설 수 있습니다 ... - 나는 춥지도 덥지도 않습니다 ... 젊은 상인의 일반적인 발전을 위해 노력할 수 있는 목표를 나타내는 예가 표시됩니다... 아니면 하기 싫은건지... 분명히 - 일반적으로 병합 ... Serqey Nikitin 2022.03.29 20:12 #984 Yuriy Zaytsev # : 분명히 - 일반적으로 병합 ... 당신은 순진하지만 ... 각 "그루터기"전에 실제 계정을 보여줄 수 있다고 정말로 생각하십니까 ...? Vitaly Muzichenko 2022.04.06 20:07 #985 최근 사건에 따르면, 그들이 일어나 루블에 구매하기로 동의하고 루블이 금 가격에 묶여 있을 때 분명히 금은 작은 복도로 갈 것입니다. 우리는 그러한 거친 랠리를 볼 가능성이 낮습니다. 다음 가을에 매수하고 다음 성장에 매도할 수 있으며 평균화가 도움이 될 것입니다. 나는 관찰할 것이지만, 이것은 가까운 장래에 가장 평평한 자산일 가능성이 큽니다. Serqey Nikitin 2022.04.08 06:55 #986 Vitaly Muzichenko # : 분명히 금은 작은 복도를 걸을 것입니다. 네, 채널 추적 중입니다... 그러나 잘못된 신호(채널 이탈)에 빠지지 않으려면 채널과 페어링된 일부 FAST 추세 표시기를 사용하는 것이 좋습니다. sinok123 2022.04.12 21:01 #987 https://t.me/SPMAXBT Alexander Ivanov 2022.04.20 12:47 #988 여기요! 문제는 금에 대해 어떤 종류의 예측을 하시겠습니까? 신사 여러분, 일주일 동안 무엇입니까? 보다 정확한 예측이 시급합니다. Serqey Nikitin 2022.04.20 13:26 #989 금 분석: 현재 시장 상황은 상승 추세입니다. 관점 - 상승 추세의 지속. 타깃은 채널 상한선(2010년)이지만… 시장을 주시해야 한다… 장기 예측은 고마운 일이 아닙니다! Alexander Ivanov 2022.04.20 13:46 #990 여기요! 당신의 지표에 따르면 그곳에 다이버가 있습니다. 저것들. 금을 팔았습니다. )) 1...9293949596979899100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
글쎄, "거울"에 대한 "15 억"은 실제 ...?
유치원 - 끈있는 바지!...
그래서 나는 썼다 - 나는 고문을 디버깅했다.
그리고 당신은 당신의 데모가 거울이라고 말했습니다 :) 실생활에서
글쎄, 모든 사람 의 코를 아름답게 닦고 싶은 욕망이 없기 때문에. 아마도 불가능할지라도.
더 넓은 척도로 심박수를 측정하는 새 장치를 구입하고 현재 화살은 쉬고 담배를 피우십시오.
모두 닥쳐 :) 나를 포함하여
돌아설 수 있습니다 ... - 나는 춥지도 덥지도 않습니다 ...
젊은 상인의 일반적인 발전을 위해 노력할 수 있는 목표를 나타내는 예가 표시됩니다...
아니면 하기 싫은건지...
분명히 - 일반적으로 병합 ...
당신은 순진하지만 ...
각 "그루터기"전에 실제 계정을 보여줄 수 있다고 정말로 생각하십니까 ...?
최근 사건에 따르면, 그들이 일어나 루블에 구매하기로 동의하고 루블이 금 가격에 묶여 있을 때 분명히 금은 작은 복도로 갈 것입니다.
우리는 그러한 거친 랠리를 볼 가능성이 낮습니다. 다음 가을에 매수하고 다음 성장에 매도할 수 있으며 평균화가 도움이 될 것입니다.
나는 관찰할 것이지만, 이것은 가까운 장래에 가장 평평한 자산일 가능성이 큽니다.
분명히 금은 작은 복도를 걸을 것입니다.
네, 채널 추적 중입니다...
그러나 잘못된 신호(채널 이탈)에 빠지지 않으려면 채널과 페어링된 일부 FAST 추세 표시기를 사용하는 것이 좋습니다.
문제는 금에 대해 어떤 종류의 예측을 하시겠습니까? 신사 여러분, 일주일 동안 무엇입니까?
보다 정확한 예측이 시급합니다.
금 분석:
현재 시장 상황은 상승 추세입니다.
관점 - 상승 추세의 지속.
타깃은 채널 상한선(2010년)이지만… 시장을 주시해야 한다…
장기 예측은 고마운 일이 아닙니다!
당신의 지표에 따르면 그곳에 다이버가 있습니다.
저것들. 금을 팔았습니다. ))