골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 99

새 코멘트
 
Serqey Nikitin # :

글쎄, "거울"에 대한 "15 억"은 실제 ...?

유치원 - 끈있는 바지!...

그래서 나는 썼다 - 나는 고문을 디버깅했다.

그리고 당신은 당신의 데모가 거울이라고 말했습니다 :) 실생활에서

글쎄, 모든 사람 의 코를 아름답게 닦고 싶은 욕망이 없기 때문에. 아마도 불가능할지라도.

더 넓은 척도로 심박수를 측정하는 새 장치를 구입하고 현재 화살은 쉬고 담배를 피우십시오.

 
Yuriy Zaytsev # :

모두 닥쳐 :) 나를 포함하여


돌아설 수 있습니다 ... - 나는 춥지도 덥지도 않습니다 ...

젊은 상인의 일반적인 발전을 위해 노력할 수 있는 목표를 나타내는 예가 표시됩니다...

아니면 하기 싫은건지...

 
Serqey Nikitin # :

돌아설 수 있습니다 ... - 나는 춥지도 덥지도 않습니다 ...

젊은 상인의 일반적인 발전을 위해 노력할 수 있는 목표를 나타내는 예가 표시됩니다...

아니면 하기 싫은건지...

분명히 - 일반적으로 병합 ...

 
Yuriy Zaytsev # :

분명히 - 일반적으로 병합 ...

당신은 순진하지만 ...

각 "그루터기"전에 실제 계정을 보여줄 수 있다고 정말로 생각하십니까 ...?

 

최근 사건에 따르면, 그들이 일어나 루블에 구매하기로 동의하고 루블이 금 가격에 묶여 있을 때 분명히 금은 작은 복도로 갈 것입니다.

우리는 그러한 거친 랠리를 볼 가능성이 낮습니다. 다음 가을에 매수하고 다음 성장에 매도할 수 있으며 평균화가 도움이 될 것입니다.

나는 관찰할 것이지만, 이것은 가까운 장래에 가장 평평한 자산일 가능성이 큽니다.

 
Vitaly Muzichenko # :

분명히 금은 작은 복도를 걸을 것입니다.


네, 채널 추적 중입니다...

그러나 잘못된 신호(채널 이탈)에 빠지지 않으려면 채널과 페어링된 일부 FAST 추세 표시기를 사용하는 것이 좋습니다.


 
https://t.me/SPMAXBT
 

여기요!

문제는 금에 대해 어떤 종류의 예측을 하시겠습니까? 신사 여러분, 일주일 동안 무엇입니까?

보다 정확한 예측이 시급합니다.

 

금 분석:

현재 시장 상황은 상승 추세입니다.

관점 - 상승 추세의 지속.

타깃은 채널 상한선(2010년)이지만… 시장을 주시해야 한다…

장기 예측은 고마운 일이 아닙니다!

 

여기요!

당신의 지표에 따르면 그곳에 다이버가 있습니다.

저것들. 금을 팔았습니다. ))

1...9293949596979899100
새 코멘트