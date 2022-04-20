골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 94 1...87888990919293949596979899100 새 코멘트 Yuriy Zaytsev 2022.03.22 15:12 #931 금은 아래로 보인다. 미국 주식 시장의 강력한 성장 확인 [삭제] 2022.03.23 04:17 #932 XAUUSDH2 목표 1948.69 Руслан Холбозоров 2022.03.23 04:50 #933 Алексей Тарабанов # : 또 너? 여기요 Yuriy Zaytsev 2022.03.23 08:06 #934 오늘 또 다운된듯. 레벨 1900은 멀다 범위 1925 - 1915는 상당히 달성 가능한 것처럼 보입니다. 우리는 GOLD-6.22에 대해 이야기하고 있습니다. Serqey Nikitin 2022.03.23 08:57 #935 금 분석(W1의 일반적인 추세): 현재 상태는 평평합니다(다른 방향의 표시기)... 최선의 선택은 시장에서 벗어났습니다 ... 모든 산업의 반전을 기다리십시오. 일방 통행... 그러나 추세의 존재가 중요하지 않을 때 철수 ..., ... 또는 스캘핑 작업을 포함하여 많은 거래 전략과 다른 전략이 있습니다 ... [삭제] 2022.03.23 15:25 #936 SanAlex # : XAUUSDH2 목표 1948.69 어떤 종류의 뉴스가 나왔습니다. 여기에 아마도 금 가격이 떨어질 것입니다. 아마도 ??? 예보가 취소되었습니다!!! Yuriy Zaytsev 2022.03.24 06:20 #937 Serqey Nikitin # : 금 분석(W1의 일반적인 추세): 현재 상태는 평평합니다(다른 방향의 표시기)... 최선의 선택은 시장에서 벗어났습니다 ... 모든 산업의 반전을 기다리십시오. 일방 통행... 그러나 추세의 존재가 중요하지 않을 때 철수 ..., ... 또는 스캘핑 작업을 포함하여 많은 거래 전략과 다른 전략이 있습니다 ... w1은 아직 플랫인가요? 신호가 나타날 때 작성하시겠습니까? Serqey Nikitin 2022.03.24 07:08 #938 Yuriy Zaytsev # : w1은 아직 플랫인가요? 신호가 나타날 때 작성하시겠습니까? 일반 추세의 정의는 명확한 질문이 아닙니다 ... 이론적으로 일반적인 추세를 결정하기 위한 차트가 클수록 전략의 신뢰성이 높아집니다. 이것은 모두 사실이지만 실제로 각 트레이더는 자신의 차트를 선택합니다... 대부분의 트레이더는 SIGNALS의 큰 지연과 이와 관련하여 드문 거래를 좋아하지 않기 때문에... 예(이 골드 전략의 경우): W1 - 플랫 D1 - 플랫 H12 - 플랫 H8 - 추세 상승 H6 - 추세 상승 Н4 - 플랫 Н3 - 플랫 Н2 - 플랫 Serqey Nikitin 2022.03.24 07:49 #939 Serqey Nikitin # : 일반 추세의 정의는 명확한 질문이 아닙니다 ... 이론적으로 일반적인 추세를 결정하기 위한 차트가 클수록 전략의 신뢰성이 높아집니다. H8의 전략은 다음과 같습니다. 현재 상태는 상승 추세입니다(모든 지수가 양의 영역에 있음)... Vitaly Muzichenko 2022.03.24 08:04 #940 Serqey Nikitin # : H8의 전략은 다음과 같습니다. 현재 상태는 상승 추세입니다(모든 지수가 양의 영역에 있음)... 시간 프레임 중 하나에서 모든 지표에 대해 항상 보고 싶은 것을 볼 수 있습니다. 그러나 이것은 신호나 행동 촉구가 아니라 위안입니다. 당신은 나에게 대답 할 수 없습니다, 나는 대답없이 할 것입니다. 1...87888990919293949596979899100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
금은 아래로 보인다.
미국 주식 시장의 강력한 성장 확인
XAUUSDH2 목표 1948.69
또 너?
오늘 또 다운된듯.
레벨 1900은 멀다
범위 1925 - 1915는 상당히 달성 가능한 것처럼 보입니다.우리는 GOLD-6.22에 대해 이야기하고 있습니다.
금 분석(W1의 일반적인 추세):
현재 상태는 평평합니다(다른 방향의 표시기)...
최선의 선택은 시장에서 벗어났습니다 ... 모든 산업의 반전을 기다리십시오. 일방 통행...
그러나 추세의 존재가 중요하지 않을 때 철수 ..., ... 또는 스캘핑 작업을 포함하여 많은 거래 전략과 다른 전략이 있습니다 ...
어떤 종류의 뉴스가 나왔습니다. 여기에 아마도 금 가격이 떨어질 것입니다. 아마도 ??? 예보가 취소되었습니다!!!
w1은 아직 플랫인가요?
일반 추세의 정의는 명확한 질문이 아닙니다 ...
이론적으로 일반적인 추세를 결정하기 위한 차트가 클수록 전략의 신뢰성이 높아집니다.
이것은 모두 사실이지만 실제로 각 트레이더는 자신의 차트를 선택합니다... 대부분의 트레이더는 SIGNALS의 큰 지연과 이와 관련하여 드문 거래를 좋아하지 않기 때문에...
예(이 골드 전략의 경우):
W1 - 플랫
D1 - 플랫
H12 - 플랫
H8 - 추세 상승
H6 - 추세 상승
Н4 - 플랫
Н3 - 플랫
Н2 - 플랫
H8의 전략은 다음과 같습니다.
현재 상태는 상승 추세입니다(모든 지수가 양의 영역에 있음)...
시간 프레임 중 하나에서 모든 지표에 대해 항상 보고 싶은 것을 볼 수 있습니다. 그러나 이것은 신호나 행동 촉구가 아니라 위안입니다.
당신은 나에게 대답 할 수 없습니다, 나는 대답없이 할 것입니다.