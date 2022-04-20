골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 94

금은 아래로 보인다.

미국 주식 시장의 강력한 성장 확인

XAUUSDH2 목표 1948.69

1948.69

 
Алексей Тарабанов # :

또 너?

오늘 또 다운된듯.

레벨 1900은 멀다

범위 1925 - 1915는 상당히 달성 가능한 것처럼 보입니다.

우리는 GOLD-6.22에 대해 이야기하고 있습니다.
 

금 분석(W1의 일반적인 추세):

현재 상태는 평평합니다(다른 방향의 표시기)...

최선의 선택은 시장에서 벗어났습니다 ... 모든 산업의 반전을 기다리십시오. 일방 통행...


그러나 추세의 존재가 중요하지 않을 때 철수 ..., ... 또는 스캘핑 작업을 포함하여 많은 거래 전략과 다른 전략이 있습니다 ...

SanAlex # :

XAUUSDH2 목표 1948.69

어떤 종류의 뉴스가 나왔습니다. 여기에 아마도 금 가격이 떨어질 것입니다. 아마도 ??? 예보가 취소되었습니다!!!

Serqey Nikitin # :

금 분석(W1의 일반적인 추세):

현재 상태는 평평합니다(다른 방향의 표시기)...

최선의 선택은 시장에서 벗어났습니다 ... 모든 산업의 반전을 기다리십시오. 일방 통행...


그러나 추세의 존재가 중요하지 않을 때 철수 ..., ... 또는 스캘핑 작업을 포함하여 많은 거래 전략과 다른 전략이 있습니다 ...

w1은 아직 플랫인가요?
Yuriy Zaytsev # :
w1은 아직 플랫인가요?
신호가 나타날 때 작성하시겠습니까?

일반 추세의 정의는 명확한 질문이 아닙니다 ...

이론적으로 일반적인 추세를 결정하기 위한 차트가 클수록 전략의 신뢰성이 높아집니다.

이것은 모두 사실이지만 실제로 각 트레이더는 자신의 차트를 선택합니다... 대부분의 트레이더는 SIGNALS의 큰 지연과 이와 관련하여 드문 거래를 좋아하지 않기 때문에...

예(이 골드 전략의 경우):

W1 - 플랫

D1 - 플랫

H12 - 플랫

H8 - 추세 상승

H6 - 추세 상승

Н4 - 플랫

Н3 - 플랫

Serqey Nikitin # :

일반 추세의 정의는 명확한 질문이 아닙니다 ...

이론적으로 일반적인 추세를 결정하기 위한 차트가 클수록 전략의 신뢰성이 높아집니다.


H8의 전략은 다음과 같습니다.

현재 상태는 상승 추세입니다(모든 지수가 양의 영역에 있음)...

 
Serqey Nikitin # :

H8의 전략은 다음과 같습니다.

현재 상태는 상승 추세입니다(모든 지수가 양의 영역에 있음)...

시간 프레임 중 하나에서 모든 지표에 대해 항상 보고 싶은 것을 볼 수 있습니다. 그러나 이것은 신호나 행동 촉구가 아니라 위안입니다.

당신은 나에게 대답 할 수 없습니다, 나는 대답없이 할 것입니다.

