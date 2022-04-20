골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 78

Ramiz Mavludov :

나는 지하실에서, 위쪽에서 의미했다. TD3_

왜 ind.3를 좋아하지 않았습니까?

이익을 얻을 수있는 가장 빠른 지표 ...

산업 신호 3 - 0선 통과: "+" - 상승세, "-" 값 - 하락세.

 
하단 2번을 보시면 1번과 비교하여 진입과 퇴장 순간을 상당히 잘 보여주고 있습니다.

 
Ramiz Mavludov :

하단 2번을 보시면 1번과 비교하여 진입과 퇴장 순간을 상당히 잘 보여주고 있습니다.

여기 에서 포지션을 청산하기 위한 OPTIONS를 고려해야 합니다.

1. ALL ind일 때 포지션을 청산할 수 있습니다. 플러스 (또는 마이너스)에있을 것입니다 ...

2. FASTest 표시가 반전되면 위치를 닫을 수 있습니다.

3. 다른 옵션도 가능합니다...(예: 더 작은 차트의 신호)...


모든 것은 상인 자신의 재량에 달려 있습니다.

 
동의한다.

 
Serqe 케 산 알렉스 :

컴퓨터가 엉망이 된 것 - 하지만 여전히 원하고 정상에 도달할 시간입니다.

그리고 표준 cmd는 어떻습니까? 너도 움직였어?

 
SanAlex :

그리고 차이점은 무엇입니까? cmd에서 검사를 실행하는 것이 더 나은 것은 무엇입니까 ???

나는 차이점을 눈치 채지 못했습니다. 예를 들어 chkdsk는 여기저기서 작동합니다.

 
나는 지금 시도 할거야


여기에 유용한 기사가 있습니다. 도움이 될 것이라고 생각합니다. https://support.microsoft.com/en-us/topic/

무언가가 같지 않고, 돌아서고 싶지 않습니다. 비록 그것이 정상에 오를 시간인 것처럼 보이지만!

XAUUSDDaily 03

컴퓨터를 복원하는 동안 - 일반적으로 예측에 따르지 않은 무언가가 이동했습니다.

tn7n73r7xprv9_02.PNG  381 kb
 

+ - 몇 백 점을 생각하십시오. )

일반적으로 쇼핑을 준비해야 한다는 데 동의합니다.

캠페인은 금 바닥을 해결했으며 이제 1928.59를 목표로 합니다.

XAUUSD일일 1928.59

