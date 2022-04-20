골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 72 1...656667686970717273747576777879...100 새 코멘트 Igor Bebeshin 2020.12.20 10:58 #711 Vladimir Baskakov : A 0. 알려진 모든 지표를 차트에 첨부하는 것이 시스템과의 거래를 의미하는 것은 아닙니다. 이것은 엉망입니다. 당신의 적은 무지입니다! 따라서 정언적 판단! 모든 그래프에는 DML&EWA 기법이라는 하나의 단일 분석 시스템이 있습니다! 사실, Elliott Wave Maker Advisor 프로그램과 WLM 표시기(파동 레벨 메트로놈)의 두 가지 소프트웨어 모듈로 구성되어 있습니다. [삭제] 2020.12.20 11:26 #712 Igor Bebeshin : 당신의 적은 무지입니다! 따라서 범주적 판단! 모든 그래프에는 DML&EWA 기법이라는 하나의 단일 분석 시스템이 있습니다! 사실, Elliott Wave Maker Advisor 프로그램과 WLM 표시기(파동 레벨 메트로놈)의 두 가지 소프트웨어 모듈로 구성되어 있습니다. 광고는 발전의 엔진이다 Igor Bebeshin 2020.12.22 15:34 #713 시니어 웨이브 레벨 Minute 에서 상향 이동의 목표는 달성되지 않았습니다. 가격은 미뉴에트 파동 수준의 앤드류 갈퀴 평형 채널에 단단히 고정되어 있습니다. 균형 채널에서 나올 때까지 2-3 더 높은 파동 수준에서 가격 움직임의 공동 방향을 고려하지 않는 한 예측은 의미가 없습니다. Mikhail Simakov 2021.01.09 17:33 #714 누가 제안을 할까요? VVT 2021.01.09 17:52 #715 Mikhail Simakov : 누가 제안을 할까요? 월요일 +/-1875 Serqey Nikitin 2021.01.09 17:53 #716 Mikhail Simakov : 누가 제안을 할까요? 분석: 현재 분석 - 하락세(모든 지표는 빨간색)... 전망 - 하락세가 얼마나 지속될 것인가?..., 모르겠다(나는 Vanga가 아니다)... 우리는 포지션을 마감하기 위해 가장 빠른 지표 그룹이 반전될 때까지 기다려야 합니다... Mikhail Simakov 2021.01.10 07:00 #717 Serqey Nikitin : 분석: 현재 분석 - 하락세(모든 지표는 빨간색)... 전망 - 하락세가 얼마나 지속될 것인가?..., 모르겠다(나는 Vanga가 아니다)... 우리는 포지션을 마감하기 위해 가장 빠른 지표 그룹이 반전될 때까지 기다려야 합니다... 지표는 무엇입니까? [삭제] 2021.01.10 07:05 #718 Mikhail Simakov : 지표는 무엇입니까? 프로필에서 볼 수 있습니다. 포럼에 오랫동안 계셨던 것 같습니다. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 당신은 아마 같은 것을 가지고 있습니다 - 방금 당신의 프로필을 보았고 지표의 이름은 거의 비슷합니다 Mikhail Simakov 2021.01.10 07:13 #719 너무 높은 가격을 제외하고 가격 하락의 전제 조건은 없습니다. [삭제] 2021.01.10 07:27 #720 Mikhail Simakov : 너무 높은 가격을 제외하고 가격 하락의 전제 조건은 없습니다. 모든 사람이 다르게 봅니다. 가격이 1840 아래로 떨어지고 거기에서 수정되면 1705.64까지 떨어질 것으로 예상할 수 있습니다. - 하지만 지금까지는 그녀가 1967.52까지 1위를 하고 싶어하는 것이 분명합니다. 1...656667686970717273747576777879...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
A 0. 알려진 모든 지표를 차트에 첨부하는 것이 시스템과의 거래를 의미하는 것은 아닙니다. 이것은 엉망입니다.
당신의 적은 무지입니다! 따라서 정언적 판단!
모든 그래프에는 DML&EWA 기법이라는 하나의 단일 분석 시스템이 있습니다!
사실, Elliott Wave Maker Advisor 프로그램과 WLM 표시기(파동 레벨 메트로놈)의 두 가지 소프트웨어 모듈로 구성되어 있습니다.
시니어 웨이브 레벨 Minute 에서 상향 이동의 목표는 달성되지 않았습니다.
가격은 미뉴에트 파동 수준의 앤드류 갈퀴 평형 채널에 단단히 고정되어 있습니다.
균형 채널에서 나올 때까지 2-3 더 높은 파동 수준에서 가격 움직임의 공동 방향을 고려하지 않는 한 예측은 의미가 없습니다.
누가 제안을 할까요?
월요일 +/-1875
분석:
현재 분석 - 하락세(모든 지표는 빨간색)...
전망 - 하락세가 얼마나 지속될 것인가?..., 모르겠다(나는 Vanga가 아니다)... 우리는 포지션을 마감하기 위해 가장 빠른 지표 그룹이 반전될 때까지 기다려야 합니다...
지표는 무엇입니까?
프로필에서 볼 수 있습니다. 포럼에 오랫동안 계셨던 것 같습니다.
당신은 아마 같은 것을 가지고 있습니다 - 방금 당신의 프로필을 보았고 지표의 이름은 거의 비슷합니다
너무 높은 가격을 제외하고 가격 하락의 전제 조건은 없습니다.
모든 사람이 다르게 봅니다. 가격이 1840 아래로 떨어지고 거기에서 수정되면 1705.64까지 떨어질 것으로 예상할 수 있습니다.
- 하지만 지금까지는 그녀가 1967.52까지 1위를 하고 싶어하는 것이 분명합니다.