Vladimir Baskakov :
A 0. 알려진 모든 지표를 차트에 첨부하는 것이 시스템과의 거래를 의미하는 것은 아닙니다. 이것은 엉망입니다.

당신의 적은 무지입니다! 따라서 정언적 판단!

모든 그래프에는 DML&EWA 기법이라는 하나의 단일 분석 시스템이 있습니다!

사실, Elliott Wave Maker Advisor 프로그램과 WLM 표시기(파동 레벨 메트로놈)의 두 가지 소프트웨어 모듈로 구성되어 있습니다.

Igor Bebeshin :

시니어 웨이브 레벨 Minute 에서 상향 이동의 목표는 달성되지 않았습니다.
가격은 미뉴에트 파동 수준의 앤드류 갈퀴 평형 채널에 단단히 고정되어 있습니다.


균형 채널에서 나올 때까지 2-3 더 높은 파동 수준에서 가격 움직임의 공동 방향을 고려하지 않는 한 예측은 의미가 없습니다.

 
누가 제안을 할까요?
 
Mikhail Simakov :
누가 제안을 할까요?

월요일 +/-1875

 
Mikhail Simakov :
누가 제안을 할까요?

분석:


현재 분석 - 하락세(모든 지표는 빨간색)...

전망 - 하락세가 얼마나 지속될 것인가?..., 모르겠다(나는 Vanga가 아니다)... 우리는 포지션을 마감하기 위해 가장 빠른 지표 그룹이 반전될 때까지 기다려야 합니다...

 
Serqey Nikitin :

지표는 무엇입니까?

Mikhail Simakov :

지표는 무엇입니까?

프로필에서 볼 수 있습니다. 포럼에 오랫동안 계셨던 것 같습니다.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

당신은 아마 같은 것을 가지고 있습니다 - 방금 당신의 프로필을 보았고 지표의 이름은 거의 비슷합니다

 
너무 높은 가격을 제외하고 가격 하락의 전제 조건은 없습니다.
Mikhail Simakov :
너무 높은 가격을 제외하고 가격 하락의 전제 조건은 없습니다.

모든 사람이 다르게 봅니다. 가격이 1840 아래로 떨어지고 거기에서 수정되면 1705.64까지 떨어질 것으로 예상할 수 있습니다.

- 하지만 지금까지는 그녀가 1967.52까지 1위를 하고 싶어하는 것이 분명합니다.

XAUUSD일일

