GVZ 금 공포 지수

파일:
Screenshot_5.png  82 kb
 
금광 회사(NEM)의 주식을 공매도한 경우 금도 하락할 가능성이 큽니다.
파일:
Screenshot_6.png  53 kb
 
금을 거래하다
파일:
Screenshot_8.png  69 kb
 
mixail789 mixajlof # :
거래 결과
파일:
Screenshot_3.png  39 kb
 
mixail789 mixajlof # :
금 거래의 결과

파일:
Screenshot_3.png  31 kb
[삭제]  
mixail789 mixajlof # :

금 거래 결과

짐작했다, 잘했다
 

금은 비율 - 100년 역사적 차트

 

편집기에서 온라인 차트를 연결하는 일반 기능 사용:

 
MetaQuotes # :

시도했지만 작동하지 않았습니다. 편집되지 않았습니다.

그래프를 마크업하고 마크업과 함께 게시할 수 있습니까?

 
Vitaly Muzichenko # :

시도했지만 작동하지 않았습니다. 편집되지 않았습니다.

그래프를 마크업하고 마크업과 함께 게시할 수 있습니까?

아직은 아니지만 새 웹 터미널 및 인용 섹션을 완료하는 대로 수행할 계획입니다.

