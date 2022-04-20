골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 83 1...767778798081828384858687888990...100 새 코멘트 mixail789 mixajlof 2021.11.16 14:21 #821 GVZ 금 공포 지수 파일: Screenshot_5.png 82 kb mixail789 mixajlof 2021.11.16 18:16 #822 금광 회사(NEM)의 주식을 공매도한 경우 금도 하락할 가능성이 큽니다. 파일: Screenshot_6.png 53 kb mixail789 mixajlof 2021.11.16 22:14 #823 금을 거래하다 파일: Screenshot_8.png 69 kb mixail789 mixajlof 2021.11.22 15:51 #824 mixail789 mixajlof # : 금광 회사(NEM)의 주식을 공매도한 경우 금도 하락할 가능성이 큽니다. 거래 결과 파일: Screenshot_3.png 39 kb mixail789 mixajlof 2021.11.22 18:47 #825 mixail789 mixajlof # : 금을 거래하다 금 거래의 결과 파일: Screenshot_3.png 31 kb [삭제] 2021.11.22 20:54 #826 mixail789 mixajlof # : 금 거래 결과 짐작했다, 잘했다 mixail789 mixajlof 2021.12.06 12:14 #827 금은 비율 - 100년 역사적 차트 MetaQuotes 2021.12.06 14:55 #828 편집기에서 온라인 차트를 연결하는 일반 기능 사용: Vitaly Muzichenko 2021.12.06 14:58 #829 MetaQuotes # : 편집기에서 온라인 차트를 연결하는 일반 기능 사용: 시도했지만 작동하지 않았습니다. 편집되지 않았습니다. 그래프를 마크업하고 마크업과 함께 게시할 수 있습니까? MetaQuotes 2021.12.06 15:04 #830 Vitaly Muzichenko # : 시도했지만 작동하지 않았습니다. 편집되지 않았습니다. 그래프를 마크업하고 마크업과 함께 게시할 수 있습니까? 아직은 아니지만 새 웹 터미널 및 인용 섹션을 완료하는 대로 수행할 계획입니다. 1...767778798081828384858687888990...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
GVZ 금 공포 지수
금광 회사(NEM)의 주식을 공매도한 경우 금도 하락할 가능성이 큽니다.
금을 거래하다
금 거래의 결과
금 거래 결과
금은 비율 - 100년 역사적 차트
편집기에서 온라인 차트를 연결하는 일반 기능 사용:
그래프를 마크업하고 마크업과 함께 게시할 수 있습니까?
그래프를 마크업하고 마크업과 함께 게시할 수 있습니까?
아직은 아니지만 새 웹 터미널 및 인용 섹션을 완료하는 대로 수행할 계획입니다.