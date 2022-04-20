골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 59 1...525354555657585960616263646566...100 새 코멘트 Sergey Lazarenko 2020.11.09 18:14 #581 강세를 보였지만 상승세를 꺾지 못했다. [삭제] 2020.11.09 18:36 #582 Sergey Lazarenko : 강세를 보였지만 상승세를 꺾지 못했다. 상승한 것이 확실합니까? Алексей Тарабанов 2020.11.09 19:17 #583 denis.eremin : 코로나바이러스 백신이 발표되었습니다. 테스트의 세 번째 단계(효율 90% 이상)를 성공적으로 통과했습니다. 투자자들은 모든 시장에서 돌파구를 마련합니다. 러시는 이미 시작되었습니다. 보호 자산은 무엇입니까 - 모든 조치가 필요합니다! 인덱스를 보십시오. 바이든 효과 + 뉴스를 핑계로. 새로운 거품 만세! 거품이 아주 새로운 것이 아니라는 사실을 고려하면 붕괴 반년 전, 아마도 1년이 될 것입니다. 주제에 대해: 내 생각에 금은 1800년까지 떨어지다, 매달려 있다. 아마도 1700-1720년까지. 글쎄, 거기... Sergey Lazarenko 2020.11.10 11:52 #584 Vladimir Baskakov : 상승한 것이 확실합니까? 먼저 결정해야하기 때문에 질문이 잘못 제기되었지만 추세를 결정하는 방법은 무엇입니까? 극단에 따르면 추세가 있었다면, 그것이 다르다면 이것은 또 다른 이야기입니다. [삭제] 2020.11.10 11:56 #585 Sergey Lazarenko : 먼저 결정해야하기 때문에 질문이 잘못 제기되었지만 추세를 결정하는 방법은 무엇입니까? 극단에 따르면 추세가 그렇지 않으면 이것은 또 다른 이야기입니다. 질문이 맞습니다. 당신은 추세가 상승하고 있다고 자신있게 말했습니다. 이제 시작했습니다. 어쨌든, 만약... VVT 2020.11.10 11:59 #586 고려해야 할 기간에 따라 2세기 상승, 2개월 내림, 2분 상승, 무엇에 대한 논쟁인가? ) Sergey Lazarenko 2020.11.10 13:56 #587 Vladimir Baskakov : 질문이 맞습니다. 당신은 추세가 상승하고 있다고 자신있게 말했습니다. 이제 시작했습니다. 어쨌든, 만약... 미안해요, 제가 실수를 했어요 Uladzimir Izerski 2020.11.10 14:40 #588 코로나 치료제라는 뉴스를 배경으로 누군가가 금을 많이 팔고 농장 주식을 샀다. 그리고 covid는 파괴적인 활동을 막 시작했습니다. 빈 돈이 던져지고 금이 오를 것입니다. denis.eremin 2020.11.10 15:04 #589 Uladzimir Izerski : 코로나 치료제라는 뉴스를 배경으로 누군가가 금을 많이 팔고 농장 주식을 샀다. 그리고 covid는 파괴적인 활동을 막 시작했습니다. 빈 돈이 던져지고 금이 오를 것입니다. 어제 제약 회사에는 강한 성장이 없었습니다. 그들은 오래전 여름에 성장했습니다. 월요일 화이자는 8.7%, 바이오엔텍은 9.8% 올랐다. 반면 영화관 체인 은 AMC 엔터테인먼트가 44%, 시네마크가 35% 상승하는 등 강한 성장세를 보였다. Uladzimir Izerski 2020.11.10 15:17 #590 denis.eremin : 어제 제약 회사에는 강한 성장이 없었습니다. 그들은 오래전 여름에 성장했습니다. 월요일 화이자는 8.7%, 바이오엔텍은 9.8% 올랐다. 반면 영화관 체인 은 AMC 엔터테인먼트가 44%, 시네마크가 35% 상승하는 등 강한 성장세를 보였다. 금은 팔았지만 돈은 아직 재분배되지 않았습니다. 이러한 뉴스를 적용할 수 있는 분야는 많습니다. 제때에 팔 수 있는 시간을 갖기 위해 우선 판매가 이뤄졌다. 1...525354555657585960616263646566...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
코로나바이러스 백신이 발표되었습니다. 테스트의 세 번째 단계(효율 90% 이상)를 성공적으로 통과했습니다.
투자자들은 모든 시장에서 돌파구를 마련합니다.
러시는 이미 시작되었습니다. 보호 자산은 무엇입니까 - 모든 조치가 필요합니다! 인덱스를 보십시오.
바이든 효과 + 뉴스를 핑계로. 새로운 거품 만세!
거품이 아주 새로운 것이 아니라는 사실을 고려하면 붕괴 반년 전, 아마도 1년이 될 것입니다.
주제에 대해: 내 생각에 금은 1800년까지 떨어지다, 매달려 있다. 아마도 1700-1720년까지. 글쎄, 거기...
상승한 것이 확실합니까?
먼저 결정해야하기 때문에 질문이 잘못 제기되었지만 추세를 결정하는 방법은 무엇입니까? 극단에 따르면 추세가 있었다면, 그것이 다르다면 이것은 또 다른 이야기입니다.
질문이 맞습니다. 당신은 추세가 상승하고 있다고 자신있게 말했습니다. 이제 시작했습니다. 어쨌든, 만약...
미안해요, 제가 실수를 했어요
금은 팔았지만 돈은 아직 재분배되지 않았습니다. 이러한 뉴스를 적용할 수 있는 분야는 많습니다. 제때에 팔 수 있는 시간을 갖기 위해 우선 판매가 이뤄졌다.