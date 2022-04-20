골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 96 1...8990919293949596979899100 새 코멘트 Yuriy Zaytsev 2022.03.24 20:09 #951 Serqey Nikitin # : 작업차량의 경우.. 내가 변명하고 있다고 생각하지 않도록 나는 아무 것도 게시하고 싶지 않았습니다 ... 그러나 결과는 주목할 만합니다 ... 데모 .... uuuu ... :((( 약간의 실망도 불쾌하지 않습니다 :-) Vitaly Muzichenko 2022.03.24 20:16 #952 Yuriy Zaytsev # : 데모 .... uuuu ... :((( 약간의 실망도 불쾌하지 않습니다 :-) 유리, 안돼. 이제 선생이 와서 그를 미친놈이라고 부를 것입니다. 그에게서 또 다른 대답을 기대해서는 안 됩니다. Yuriy Zaytsev 2022.03.24 20:33 #953 Vitaly Muzichenko # : 유리, 안돼. 이제 선생이 와서 그를 미친놈이라고 부를 것입니다. 그에게서 또 다른 대답을 기대해서는 안 됩니다. 뭐, 이런 상황에서 '바보'가 되는 것도 명예롭겠지만,) VVT 2022.03.24 20:41 #954 Maxim Kuznetsov # : 글쎄, 적어도 그들은 망쳤어 :-) 그래서 유리가 물었다. Serqey Nikitin 2022.03.25 05:33 #955 금 분석: 시장의 현재 상태 - 상승 추세. Yuriy Zaytsev 2022.03.26 10:55 #956 Serqey Nikitin # : 금 분석: 시장의 현재 상태 - 상승 추세. 여기에서는 모든 TF의 상태를 살펴본 다음 한 TF의 추세가 아니라 글로벌 추세를 계산하여 합산하는 것이 흥미로울 수 있습니다. 추신 W1 D1 H12 H4 H3 네팅 H8 H6 상승 - 즉, 결과적으로 상승 추세 예(이 골드 전략의 경우): W1 - 플랫 D1 - 플랫 H12 - 플랫 H8 - 추세 상승 H6 - 추세 상승 Н4 - 플랫 Н3 - 플랫 Н2 - 플랫 Serqey Nikitin 2022.03.26 11:02 #957 Yuriy Zaytsev # : 여기에서는 모든 TF의 상태를 살펴본 다음 한 TF의 추세가 아닌 글로벌 추세를 계산하여 합산하는 것이 흥미로울 수 있습니다. 이것이 Expert Advisor가 작동하는 방식입니다... 특정 차트 목록의 모든 지표의 방향이 일치할 때만 위치를 엽니다... [삭제] 2022.03.28 06:47 #958 XAUUSDH2 목표 1968.71. Serqey Nikitin 2022.03.28 07:17 #959 Serqey Nikitin # : 이것이 Expert Advisor가 작동하는 방식입니다... 특정 차트 목록의 모든 지표의 방향이 일치할 때만 위치를 엽니다... 포지션 청산은 일반적인 추세보다 작은 차트에서 설정할 수 있습니다 ... 예: H8 차트의 인덱스 3에 따라 - 지표가 0을 넘을 때...(또는 다른 방식으로...)) Yuriy Zaytsev 2022.03.28 08:45 #960 아침에 GOLD-6.22 미래가 무너지는 것처럼 보이지만, 레벨이 보이지 않음), 아마도 1950년 지역에 더 가까울 것입니다. 1...8990919293949596979899100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
작업차량의 경우..
내가 변명하고 있다고 생각하지 않도록 나는 아무 것도 게시하고 싶지 않았습니다 ...
그러나 결과는 주목할 만합니다 ...
데모 .... uuuu ... :(((
약간의 실망도
불쾌하지 않습니다 :-)
유리, 안돼. 이제 선생이 와서 그를 미친놈이라고 부를 것입니다. 그에게서 또 다른 대답을 기대해서는 안 됩니다.
뭐, 이런 상황에서 '바보'가 되는 것도 명예롭겠지만,)
글쎄, 적어도 그들은 망쳤어 :-)
그래서 유리가 물었다.
금 분석:
시장의 현재 상태 - 상승 추세.
여기에서는 모든 TF의 상태를 살펴본 다음 한 TF의 추세가 아니라 글로벌 추세를 계산하여 합산하는 것이 흥미로울 수 있습니다.
추신
W1 D1 H12 H4 H3 네팅 H8 H6 상승 - 즉, 결과적으로 상승 추세
예(이 골드 전략의 경우):
W1 - 플랫
D1 - 플랫
H12 - 플랫
H8 - 추세 상승
H6 - 추세 상승
Н4 - 플랫
Н3 - 플랫
Н2 - 플랫
이것이 Expert Advisor가 작동하는 방식입니다... 특정 차트 목록의 모든 지표의 방향이 일치할 때만 위치를 엽니다...
포지션 청산은 일반적인 추세보다 작은 차트에서 설정할 수 있습니다 ...
예: H8 차트의 인덱스 3에 따라 - 지표가 0을 넘을 때...(또는 다른 방식으로...))
아침에 GOLD-6.22 미래가 무너지는 것처럼 보이지만,
레벨이 보이지 않음), 아마도 1950년 지역에 더 가까울 것입니다.