Serqey Nikitin # :

작업차량의 경우..

내가 변명하고 있다고 생각하지 않도록 나는 아무 것도 게시하고 싶지 않았습니다 ...

그러나 결과는 주목할 만합니다 ...


데모 .... uuuu ... :(((

약간의 실망도

불쾌하지 않습니다 :-)

 
Yuriy Zaytsev # :

유리, 안돼. 이제 선생이 와서 그를 미친놈이라고 부를 것입니다. 그에게서 또 다른 대답을 기대해서는 안 됩니다.

 
Vitaly Muzichenko # :

유리, 안돼. 이제 선생이 와서 그를 미친놈이라고 부를 것입니다. 그에게서 또 다른 대답을 기대해서는 안 됩니다.

뭐, 이런 상황에서 '바보'가 되는 것도 명예롭겠지만,)

 
Maxim Kuznetsov # :

글쎄, 적어도 그들은 망쳤어 :-)

그래서 유리가 물었다.

 

금 분석:



시장의 현재 상태 - 상승 추세.

 
Serqey Nikitin # :

여기에서는 모든 TF의 상태를 살펴본 다음 한 TF의 추세가 아니라 글로벌 추세를 계산하여 합산하는 것이 흥미로울 수 있습니다.

추신


W1 D1 H12 H4 H3 네팅 H8 H6 상승 - 즉, 결과적으로 상승 추세

예(이 골드 전략의 경우):

W1 - 플랫

D1 - 플랫

H12 - 플랫

H8 - 추세 상승

H6 - 추세 상승

Н4 - 플랫

Н3 - 플랫

Н2 - 플랫

 
Yuriy Zaytsev # :

이것이 Expert Advisor가 작동하는 방식입니다... 특정 차트 목록의 모든 지표의 방향이 일치할 때만 위치를 엽니다...
[삭제]  
XAUUSDH2 목표 1968.71.

XAUUSDH2 1968.71

 
Serqey Nikitin # :
포지션 청산은 일반적인 추세보다 작은 차트에서 설정할 수 있습니다 ...

예: H8 차트의 인덱스 3에 따라 - 지표가 0을 넘을 때...(또는 다른 방식으로...))



 

아침에 GOLD-6.22 미래가 무너지는 것처럼 보이지만,

레벨이 보이지 않음), 아마도 1950년 지역에 더 가까울 것입니다.

