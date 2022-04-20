골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 12 1...5678910111213141516171819...100 새 코멘트 Vitaly Muzichenko 2018.03.02 00:25 #111 유리 코스틴 : 나에게는 금이 화폐보다 더 적절한 수단이다) 옥수수, 돼지고기, 엔과 똑같습니다. Yurii Kostin 2018.03.05 17:43 #112 요컨대 나는 점술을 하지 않고, 상황에 따라 일하고, 어떤 사건을 보고 결정을 내린다. 혹시나 관심 있으신 분들이 계실까 해서 글을 몇 개 올려봅니다. 저는 금을 위해 선물을 독점적으로 거래합니다. 일중 및 중기 거래. 가장 자주 이것은 주간입니다. 유럽 세션의 시작과 함께 하루 동안 움직임의 추세를 설정하는 많은 이벤트가 발생했습니다. Ask(작은 노란색 다이아몬드)에 대한 일련의 저축 거래가 있었고 빈도가 높은 거래자의 하루에 작업 방향이 변경되었습니다. 저축 거래는 소량이지만 순차적으로 이루어졌습니다. 현재 상황에서 이것은 특정 목표를 달성하는 순 매도 포지션입니다. 대상 1320-1316. 추가 X, 1320은 이미 완료되었습니다. 보고 관찰해야 합니다. 거듭 말씀드리지만 저는 운세를 하지 않고 현재 상황을 보고 판단합니다. 신경망 고조파 거래 CatFX50 표시기 Yurii Kostin 2018.03.07 07:11 #113 1320-1316의 예상 지역에서 수정 움직임이 일어났다. 어제, 체계적인 시장 참가자들은 입찰에 대해 매우 명확하고 강력하게 작업하여 가격을 1342의 영역으로 밀어 올렸습니다. 지난 하루 동안 OI는 미래에 +10k 성장했습니다. 지금은 기다려야 합니다. 일반적으로 현재 긴 상황이 유지됩니다. 입찰가와 차단기 세트에 대한 중단의 고장을 기다릴 필요가 있습니다. 이는 매수에 대한 추가 움직임을 야기할 것입니다. 영역 1332-1329에서 롱을 입력하기 위한 목표. Yurii Kostin 2018.03.12 17:33 #114 예상 범위의 감소가 발생했으며 필요한 거래 및 확인이 없었습니다. 아래로 가자. 스톱로스는 3월 8일과 9일에 훨씬 낮았습니다. 좋은 입찰 거래가 축적되었습니다. 금요일, 미국 세션의 후반부에서는 입찰 거래의 전체 잔액이 균등화되었습니다. 아아, 금이 범위에 압착되었습니다. 예측은 무의미합니다. 금은 이동할 준비를 하고 있습니다. 3월 21일까지 기다려야 합니다. 연준 금리와 3월 26일 옵션 계약 만료가 얼마 남지 않았습니다. 1315-1300 범위에서 금을 찾는 것은 현재 옵션 계약에 대한 콜에 큰 관심을 불러일으켰지만 최근에는 점진적인 재설정 및 다른 계약으로의 전환이 있어 성장이 가능하지만 3월 26일까지는 불가능하다고 말합니다. FOREX - 동향, 예측 [아카이브!] FOREX - 동향, 모닝 플랫의 고장 Yurii Kostin 2018.03.20 14:50 #115 현재 1307-1304 레벨의 분해를 위한 준비가 진행 중입니다. 시스템 참가자들은 광산을 돌파하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 현재 날짜와 더 아래로. 하향 이동은 1350-1400 영역으로 더 높은 여행을 위한 추가 세트가 될 것입니다. 연준과 옵션 계약 만료를 기다려야 합니다. Alexander Sevastyanov 2018.03.21 20:28 #116 유리, 이 "재미있는 사진"은 무엇입니까? 그것들을 게시하는 목적은 무엇입니까? 어떻게 해석해야 할까요? Yurii Kostin 2018.03.22 08:57 #117 알렉산더 세바스티야노프 : 유리, 이 "재미있는 사진"은 무엇입니까? 그것들을 게시하는 목적은 무엇입니까? 어떻게 해석해야 할까요? 웃긴 사진이 아닙니다.) 그래픽 형태의 시장 자료입니다. 이 수치의 각 요소는 특정 성격의 거래입니다. 그래서 나는 거래를 시작하거나 종료하기 위한 결정을 내리기 위해 그것들을 분석합니다. 현재 상황을 보면 기기에서 현재 순간에 무슨 일이 일어나고 있는지 충분히 정확하게 말할 수 있습니다. 금에서 어제의 움직임을 가져 가라. 어떤 사람들은 그것이 자발적이라고 말할 수도 있습니다. 사실 준비의 결과다. 그것이 내가 이 사진을 간단한 행동 계획과 함께 게시하는 이유입니다. 아마도 누군가가 그것에 관심을 보이거나 우리의 일반 채팅에 추가할 정말 성공적인 거래자를 찾을 수 있을 것입니다. NightTrader 2018.03.31 23:02 #118 꽤 전문적인 사진입니다. 이 정보를 우리와 공유하는 것이 좋습니다. Dimitri Nepomniachtchi 2018.05.07 01:40 #119 시작은 위쪽으로 그려지지만 더 오래된 기간에는 아직 천체 신호가 없었습니다. 비록 거기에 prostotrader 2018.08.01 15:32 #120 구매할 시간? 1...5678910111213141516171819...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
