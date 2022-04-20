골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 75

Vladimir Baskakov :
지표로 거래하는 모든 사람은 손실을 봅니다.

믿는 자는 복이 있나니 그는 세상에서 따뜻하도다

 
당신은 언제나처럼 옳습니다!

따옴표는 또한 "발생한 일"을 보여줍니다... 그러나 이것이 개별 거래자가 이익으로 거래하는 것을 막지는 않습니다...

가장 중요한 것은 귀를 연결하는 머리에 둘 이상의 이랑이 있어야한다는 것입니다 ...

목표에 도달할 수 있는 더 많은 기회 1937.17

XAUUSD일일 1937.17

 

장중 분석...

계속되는 추세로 이익을 얻고 포지션을 열려면 어떤 기간을 선택해야 합니까?...

각 Trader는 이 문제를 스스로 해결합니다!...

이 선택에 가능한 옵션:

현재 시장 상황은 하락 추세의 연속입니다.

오늘 여기 오고 싶은 것 같아 1833.03

XAUUSDH2 1833.03

 
금은 중장기적으로만 사야 합니다. 이 옵션은 최소한 재단에서 지원한다고 생각합니다.
 
Ramiz Mavludov :
금은 중장기적으로만 사야 합니다. 이 옵션은 최소한 재단에서 지원한다고 생각합니다.

이 전략으로 거래할 수도 있습니다...

그러나 그럼에도 불구하고 분석을 독립적으로 수행하고 가능한 손실에 대해 책임을 지는 것이 좋습니다 ...




현재 분석: 하락 추세(모든 지표는 빨간색)...

현재로서는 Pivot 아래로 떨어질 때까지 상승 가능성이 더 높습니다.

XAUUSDH1 1786.62

 
SanAlex :

현재로서는 Pivot 아래로 떨어질 때까지 상승 가능성이 더 높습니다.


재미있는...

당신의 돈을 걸고 "더 많은 기회"를 생각하고... 그냥 동전 던지기?...

오늘 하락세 - 반전이 있는 지점이 있습니다.

- 노란색 수평선에서 - 반전이 위쪽을 가리킵니다.

XAUUSDH2 1767.54

