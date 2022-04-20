골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 37 1...303132333435363738394041424344...100 새 코멘트 Evgeny Belyaev 2020.09.15 19:51 #361 Serqey Nikitin : 분석 : 추세는 UP이고 오랫동안 - 2년 동안... 오픈 포지션만 구매 - 위험은 최소화됩니다(추세는 항상 당신을 데려갈 것입니다!)... 그럼 판매만! Алексей Тарабанов 2020.09.15 20:25 #362 Evgeny Belyaev : 그럼 판매만! ))) 그건 그렇고, 그렇습니다. 오히려 1800에 구입하십시오. Александр 2020.09.17 19:15 #363 우리는 반바지에서 약간 일했습니다. Алексей Тарабанов 2020.09.17 19:23 #364 Александр : 우리는 반바지에서 약간 일했습니다. 곡물로) 어떻게 테이크를 설정했는지는 분명하지만 나는 정류장에 관심이 있었다. 또는 - 첫 번째 개봉 후 - 중지? Александр 2020.09.17 19:28 #365 Алексей Тарабанов : 곡물로) 어떻게 테이크를 설정했는지는 분명하지만 나는 정류장에 관심이 있었다. 또는 - 첫 번째 개방, 후 - 중지? 우리는 시장에서 일합니다. 진입 후 STOP LOSS! 정지는 1시간 + 프랙탈로 설정됩니다(우연히 철거된 모든 것)))) Алексей Тарабанов 2020.09.17 19:37 #366 입구가 왜 이 층에 있지? 나는 더 나빠질 것이지만 더 신뢰할 수 있습니다. Александр 2020.09.17 19:57 #367 Алексей Тарабанов : 입구가 왜 이 층에 있지? 나는 더 나빠질 것이지만 더 신뢰할 수 있습니다. 정시 충격파괴 후 반전 데일리존에서 입장했다. Алексей Тарабанов 2020.09.17 20:14 #368 중요성을 실례합니다. 왜 이전 신호에 입장하지 않았습니까? 전날. Александр 2020.09.18 21:08 #369 Алексей Тарабанов : 중요성을 실례합니다. 왜 이전 신호에 입장하지 않았습니까? 전날. 질문을 지정합니다. 당신이 이해한 그 전날은 어떤 신호였습니까? VVT 2020.09.18 22:48 #370 Serqey Nikitin : 분석 : 추세는 UP이고 오랫동안 - 2년 동안... 오픈 포지션만 구매 - 위험은 최소화됩니다(추세는 항상 당신을 데려갈 것입니다!)... 더 작은 차트(H2 또는 H3)에서 진입점을 찾으세요... 현재로서는 롤백이 있습니다... 확대/축소를 더 작게 만들고 차트를 보면 역사적 최대치가 만들어집니다. 어디로 가나요? 아래에! 조금 더 짓밟고 서두르세요. 항상 가을이 갑니다. 1...303132333435363738394041424344...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
분석 :
추세는 UP이고 오랫동안 - 2년 동안... 오픈 포지션만 구매 - 위험은 최소화됩니다(추세는 항상 당신을 데려갈 것입니다!)...
그럼 판매만!
그럼 판매만!
)))
그건 그렇고, 그렇습니다. 오히려 1800에 구입하십시오.
우리는 반바지에서 약간 일했습니다.
우리는 반바지에서 약간 일했습니다.
곡물로)
어떻게 테이크를 설정했는지는 분명하지만 나는 정류장에 관심이 있었다.
또는 - 첫 번째 개봉 후 - 중지?
곡물로)
어떻게 테이크를 설정했는지는 분명하지만 나는 정류장에 관심이 있었다.
또는 - 첫 번째 개방, 후 - 중지?
우리는 시장에서 일합니다. 진입 후 STOP LOSS! 정지는 1시간 + 프랙탈로 설정됩니다(우연히 철거된 모든 것))))
입구가 왜 이 층에 있지? 나는 더 나빠질 것이지만 더 신뢰할 수 있습니다.
정시 충격파괴 후 반전 데일리존에서 입장했다.
중요성을 실례합니다. 왜 이전 신호에 입장하지 않았습니까? 전날.
질문을 지정합니다. 당신이 이해한 그 전날은 어떤 신호였습니까?
분석 :
추세는 UP이고 오랫동안 - 2년 동안... 오픈 포지션만 구매 - 위험은 최소화됩니다(추세는 항상 당신을 데려갈 것입니다!)...
더 작은 차트(H2 또는 H3)에서 진입점을 찾으세요... 현재로서는 롤백이 있습니다...
확대/축소를 더 작게 만들고 차트를 보면 역사적 최대치가 만들어집니다. 어디로 가나요? 아래에! 조금 더 짓밟고 서두르세요. 항상 가을이 갑니다.