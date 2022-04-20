골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 37

새 코멘트
 
Serqey Nikitin :

분석 :

추세는 UP이고 오랫동안 - 2년 동안... 오픈 포지션만 구매 - 위험은 최소화됩니다(추세는 항상 당신을 데려갈 것입니다!)...


그럼 판매만!

 
Evgeny Belyaev :

그럼 판매만!

)))

그건 그렇고, 그렇습니다. 오히려 1800에 구입하십시오.

 

우리는 반바지에서 약간 일했습니다.



 
Александр :

우리는 반바지에서 약간 일했습니다.



곡물로)

어떻게 테이크를 설정했는지는 분명하지만 나는 정류장에 관심이 있었다.

또는 - 첫 번째 개봉 후 - 중지?

 
Алексей Тарабанов :

곡물로)

어떻게 테이크를 설정했는지는 분명하지만 나는 정류장에 관심이 있었다.

또는 - 첫 번째 개방, 후 - 중지?

우리는 시장에서 일합니다. 진입 후 STOP LOSS! 정지는 1시간 + 프랙탈로 설정됩니다(우연히 철거된 모든 것))))

 
입구가 왜 이 층에 있지? 나는 더 나빠질 것이지만 더 신뢰할 수 있습니다.
 
Алексей Тарабанов :
입구가 왜 이 층에 있지? 나는 더 나빠질 것이지만 더 신뢰할 수 있습니다.

정시 충격파괴 후 반전 데일리존에서 입장했다.


 
중요성을 실례합니다. 왜 이전 신호에 입장하지 않았습니까? 전날.
 
Алексей Тарабанов :
중요성을 실례합니다. 왜 이전 신호에 입장하지 않았습니까? 전날.

질문을 지정합니다. 당신이 이해한 그 전날은 어떤 신호였습니까?

 
Serqey Nikitin :

분석 :

추세는 UP이고 오랫동안 - 2년 동안... 오픈 포지션만 구매 - 위험은 최소화됩니다(추세는 항상 당신을 데려갈 것입니다!)...

더 작은 차트(H2 또는 H3)에서 진입점을 찾으세요... 현재로서는 롤백이 있습니다...

확대/축소를 더 작게 만들고 차트를 보면 역사적 최대치가 만들어집니다. 어디로 가나요? 아래에! 조금 더 짓밟고 서두르세요. 항상 가을이 갑니다.

1...303132333435363738394041424344...100
새 코멘트