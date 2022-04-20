골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 39

Vladimir Baskakov :
여론조사만 하면 의미 없어
너무 화낼 필요가 없습니다... 모든 거래자에게 안정적인 이익이 주어지는 것은 아닙니다...
Serqey Nikitin :
너무 화낼 필요가 없습니다... 모든 거래자에게 안정적인 이익이 주어지는 것은 아닙니다...
그래 넌 빛나지 않아
 
Vladimir Baskakov :
그래 넌 빛나지 않아

동료를 격려하는 것이 얼마나 쉬운지 아십니까? ...

"내가 나쁜 짓을 했어 - 내 마음에 기쁨이!"

 
Serqey Nikitin :

당신의 운을 설명하십시오 : " 조금 더 짓밟고 돌진 할 것입니다"...

2년 동안 이 도구는 한 방향으로 "짓밟고" 있었습니다... 이 작업이 중단되어야 하는 이유는 무엇입니까?...


표시기 에 REVERSE 가 표시될 때까지 모든 예측은 개인적으로 중요합니다...


모든 표시기가 표시되는 동안 - TREND up...

당신의 순진함과 지속적인 성장에 대한 희망은 일어나지 않습니다. 역사를 살펴보십시오.

지표는 예측이 아니라 완전히 다른 결과를 보여줍니다.

나는 논쟁에 들어가지 않을 것입니다. 보자, 당신의 분석에 행운을 빕니다 :)

 

안녕하세요. 어느 방향으로 쏠지는 아직 명확하지 않다.

나는 아직 거래하지 않을 것입니다.


Aleksandr Yakovlev :

안녕하세요. 어느 방향으로 쏠지는 아직 명확하지 않다.

나는 아직 거래하지 않을 것입니다.


여기요! 먼저 그것은 격추 될 것입니다-그래서 내가 살 수 있습니다. 그러면 모든 것이 계획대로입니다.

--------------------------

그리고 일반적으로 어떤 방향으로 차이가 있습니까? 우리는 거기와 거기 모두를 취해야합니다. 지금까지 그런 기회를 준 것 같다.

ElenaVVT :

당신의 순진함과 지속적인 성장에 대한 희망은 일어나지 않습니다. 역사를 살펴보십시오.

지표는 예측이 아니라 완전히 다른 결과를 보여줍니다.

나는 논쟁에 들어가지 않을 것입니다. 보자, 당신의 분석에 행운을 빕니다 :)

나는 또한 당신의 분석을 좋아합니다:

1. 몇 년 전에 귀하의 의견으로는 반복되어야하는 사건이있었습니다 ...

2. 지속적인 성장 - 안되는데 2년동안 성장이 있었다는건 그냥 변칙임...

3. 가을이 왔으니 반전이 있겠지... 2년 동안 가을이 한 번도 없었던 것 같다...

이번 가을에 반전이 일어나면 나도 기쁠 텐데... 그러면 나는 FUTURE를 예언하는 Vanga와 같은 심령술사와 친하다고 모두에게 말할 것이다!

 
SanAlex :

여기요! 먼저 그것은 격추 될 것입니다-그래서 내가 살 수 있습니다. 그러면 모든 것이 계획대로입니다.

새로운 하이앤다운을 시도합니다!!!

ElenaVVT :

새로운 하이앤다운을 시도합니다!!!

그것은 내려갈 것입니다 - 우리는 판매하기 위해 전문가를 바꿀 것입니다 - 우리는 거기에서 천천히 가져갈 것입니다.

 
Serqey Nikitin :

나는 또한 당신의 분석을 좋아합니다:

1. 몇 년 전에 귀하의 의견으로는 반복되어야하는 사건이있었습니다 ...

2. 지속적인 성장 - 안되는데 2년동안 성장이 있었다는건 그냥 변칙임...

3. 가을이 왔으니 반전이 있겠지... 2년 동안 가을이 한 번도 없었던 것 같다...

이번 가을에 반전이 일어나면 나도 기쁠 텐데... 그러면 나는 FUTURE를 예언하는 Vanga와 같은 심령술사와 친하다고 모두에게 말할 것이다!

친애하는, 귀하의 정보를 위해 지난 몇 년 동안 몇 가지 지표와 차트 외에도 많은 다른 정보 소스가 있습니다. 알겠습니다 . 그래도 이것을 모른다면 계속할 의미가 없습니다. 토론에 참여하지 않을 것입니다, 보자

