골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 81

Serqey Nikitin 2021.06.12 11:10 #801

Satan Claws 2021.06.12 11:24 #802

Serqey Nikitin 2021.06.12 11:38 #803

[삭제] 2021.06.12 12:58 #804

Mikhail Simakov 2021.06.12 18:12 #805

Serqey Nikitin 2021.06.12 18:35 #806

Mikhail Simakov 2021.06.15 13:38 #807

Satan Claws 2021.06.15 14:23 #808

Mikhail Simakov 2021.06.16 15:22 #809

Maxim Kuznetsov 2021.06.16 15:54 #810
Mikhail Simakov :
스크린샷_20210612-134803.png
암벽화 - "내가 보는 것은 내가 노래하는 것입니다!"...
거기에 수천 개의 라인을 생각할 수 있습니다 ... 그러나 추세는 여전히 진행 중입니다 ...
아래의 5개의 양초 - 정확히 같은 상황... 그리고 아래의 다른 5개의 양초 - 비슷한... 그리고 마지막 예술적 캔버스가 정말 반전이라고 말하고 싶은가요?...
금을 거래하는 방법
금을 거래하는 방법
맞습니다: 추세의 시작 지점에서 포지션을 열고 반전 지점 에서 포지션을 닫습니다... 그리고 그게 전부입니다. 추가 제스처가 필요 없고 최소한의 위험이 있습니다.
그리고 다른 모든 것은 추세를 결정하는 능력에 대한 확신이 없습니다 ...
금을 거래하는 방법
글쎄요! 당신이 돌보는 것처럼 - 모든 것이 너무 간단합니다!
암벽화 - "내가 보는 것은 내가 노래하는 것입니다!"...
거기에 수천 개의 라인을 생각할 수 있습니다 ... 그러나 추세는 여전히 진행 중입니다 ...
아래의 5개의 양초 - 정확히 같은 상황... 그리고 아래의 다른 5개의 양초 - 비슷한... 그리고 마지막 예술적 캔버스가 정말 반전이라고 말하고 싶은가요?...
상승 추세 (일일봉의 마지막 두 저점을 연결하는 직선의 교차점)에서 최소한 하나의 거짓을 그립니다. 그리고 이 선은 요인 중 하나일 뿐입니다.
추세가 더 이상 계속되지 않는 이유를 설명하십시오 ... 귀하의 주관적인 욕망은 건너 뛸 수 있습니다 ...
I say 확실히 카드가 확인하고 동전을 5번 던졌어
FOMC나 바이든-푸틴 회담 전 금은 평평할 것 같아요
재미있는 그림 콘테스트인가요? :-)
개인적인 의견 - 1880년까지 수정. 진행 방법은 수정이 얼마나 정확하고 신속하게 이루어질 것인지에 달려 있습니다. 일반적으로 추세는 하향세입니다(상단의 일반적인 "무차별 대입").
허용 가능한 MM(그림에서 회색)을 벗어난 대상에 대해 죄송합니다.