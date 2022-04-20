골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 20 1...131415161718192021222324252627...100 새 코멘트 prostotrader 2020.03.17 08:40 #191 아마도 우리는 오늘 15-00시 이후에 크롤링할 것입니다. [삭제] 2020.03.17 11:51 #192 prostotrader : 아마도 우리는 15-00시 이후에 크롤링 할 것입니다 거래가 중단된 곳은 어디입니까? 낮은 (1430) 아래? [삭제] 2020.03.17 12:02 #193 예! - XAUUSDM5는 순조롭게 진행되고 있습니다. Konstantin Nikitin 2020.03.17 12:13 #194 한편, 중국의 산업 생산은 회복되고 있습니다. 예, 유가는 이미 ~ 30 USD로 약간 롤백되었습니다. [삭제] 2020.03.17 13:24 #195 돌아서고 싶어 - 노란색 수평, 중지 [삭제] 2020.03.17 14:43 #196 아직도 아마 내려갈거야 GhostMan 2020.03.17 16:00 #197 Alexsandr San : 아직도 아마 내려갈거야 글쎄, 그리고 잘 시작) 그가 얻은 모든 것을 누출))) ??? 나는 1600+를 예상하고 1580+로 롤백합니다. 거기에서 놀고 세 번째 피크를 그립니다. 임호... [삭제] 2020.03.17 16:01 #198 GhostMan : 글쎄, 그리고 잘 시작) 그가 얻은 모든 것을 누출))) ??? 설마! [삭제] 2020.03.17 16:48 #199 그럼에도 불구하고 이러한 점에서 그렇습니다. 패턴을 찾고 있습니다. 방향을 따르기 위해서는 세 개의 그래프와 함께 모두 동일해야 합니다. 오늘 17000 문지름. + prostotrader 2020.03.17 18:33 #200 Alexey Kozitsyn : 거래가 중단된 곳은 어디입니까? 낮은 (1430) 아래? 저는 스탑과 거래하지 않습니다. 1...131415161718192021222324252627...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
예! - XAUUSDM5는 순조롭게 진행되고 있습니다.
나는 1600+를 예상하고 1580+로 롤백합니다. 거기에서 놀고 세 번째 피크를 그립니다. 임호...
