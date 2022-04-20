골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 20

새 코멘트
 

아마도 우리는 오늘 15-00시 이후에 크롤링할 것입니다.

[삭제]  
prostotrader :

아마도 우리는 15-00시 이후에 크롤링 할 것입니다

거래가 중단된 곳은 어디입니까? 낮은 (1430) 아래?

[삭제]  

예! - XAUUSDM5는 순조롭게 진행되고 있습니다.

XAUUSDM5

 
한편, 중국의 산업 생산은 회복되고 있습니다. 예, 유가는 이미 ~ 30 USD로 약간 롤백되었습니다.
[삭제]  

돌아서고 싶어 - 노란색 수평, 중지

XAUUSDM5

[삭제]  

아직도 아마 내려갈거야

스냅 사진

XAUUSDM5

 
Alexsandr San :

아직도 아마 내려갈거야


글쎄, 그리고 잘 시작) 그가 얻은 모든 것을 누출))) ???

나는 1600+를 예상하고 1580+로 롤백합니다. 거기에서 놀고 세 번째 피크를 그립니다. 임호...

[삭제]  
GhostMan :

글쎄, 그리고 잘 시작) 그가 얻은 모든 것을 누출))) ???

설마!

XAUUSDH2

[삭제]  

그럼에도 불구하고 이러한 점에서 그렇습니다. 패턴을 찾고 있습니다.

방향을 따르기 위해서는 세 개의 그래프와 함께 모두 동일해야 합니다.

오늘 17000 문지름. +

스냅샷777i.PNG

 
Alexey Kozitsyn :

거래가 중단된 곳은 어디입니까? 낮은 (1430) 아래?

저는 스탑과 거래하지 않습니다.

1...131415161718192021222324252627...100
새 코멘트