금은 계속 상승, ETF-GLD 거래
XAUCHF 거래
예, 일반적으로 발생합니다. 기다리 자.
작동 - 이제 아마도 작은 반동!?
그냥 하루의 끝.
XAU\USD=일일 여기에서 1770.99가 반등할 생각인가?!
나를 위해, 그것은 위로입니다. 돈이 많고 주식이 필요하지 않으므로 금을 의미합니다.
분석:
현재 상태는 상승 추세이지만 지금까지는 ROLLBACK(빨간색 인덱스 3)...
최적의 솔루션: 시장에서 벗어나는 동안 우리는 ALL ind의 반전을 기다리고 있습니다. 일방 통행.
XAU\USD-H1 분명히 오늘 1827.86으로 돌아가 1770.99까지 계속 떨어질 것입니다. 1833.05 이상에서 수정되면 상단이 뒤집힐 수 있지만.
분석:
현재 상태는 하향 추세입니다(모든 표시기는 빨간색)...
위치를 고정하기 위해 세 가지 중 가장 빠른 지표의 반전을 기다리고 있습니다 ... 더 작은 차트에서 청산을 설정할 수 있지만 예를 들어 30 분 ...
항상 옵션이 있습니다 ...
XAUAUD 거래