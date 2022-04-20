골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 87

금은 계속 상승, ETF-GLD 거래


 

XAUCHF 거래


Алексей Тарабанов # :

예, 일반적으로 발생합니다. 기다리 자.

작동 - 이제 아마도 작은 반동!?

XAUUSDM30

 
SanAlex # :

작동 - 이제 아마도 작은 반동!?


그냥 하루의 끝.

Алексей Тарабанов # :

그냥 하루의 끝.

XAU\USD=일일 여기에서 1770.99가 반등할 생각인가?!

XAUUSD일일 1770.99

 
SanAlex # :

XAU\USD=일일 여기에서 1770.99가 반등할 생각인가?!


나를 위해, 그것은 위로입니다. 돈이 많고 주식이 필요하지 않으므로 금을 의미합니다.

 

분석:

현재 상태는 상승 추세이지만 지금까지는 ROLLBACK(빨간색 인덱스 3)...

최적의 솔루션: 시장에서 벗어나는 동안 우리는 ALL ind의 반전을 기다리고 있습니다. 일방 통행.

SanAlex # :

XAU\USD=일일 여기에서 1770.99가 반등할 생각인가?!

XAU\USD-H1 분명히 오늘 1827.86으로 돌아가 1770.99까지 계속 떨어질 것입니다. 1833.05 이상에서 수정되면 상단이 뒤집힐 수 있지만.

XAUUSDH1 1827.86

 
SanAlex # :

XAU\USD-H1 분명히 오늘 1827.86으로 돌아가 1770.99까지 계속 떨어질 것입니다. 1833.05 이상에서 수정되면 상단이 뒤집힐 수 있지만.


분석:

현재 상태는 하향 추세입니다(모든 표시기는 빨간색)...

위치를 고정하기 위해 세 가지 중 가장 빠른 지표의 반전을 기다리고 있습니다 ... 더 작은 차트에서 청산을 설정할 수 있지만 예를 들어 30 분 ...


항상 옵션이 있습니다 ...

 

XAUAUD 거래


