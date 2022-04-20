골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 91

Yuriy Zaytsev # :

간단히 말해서 - 어떤 아이디어가 있습니까?

아이디어는 추세가 아니라 수정입니다)

 
VVT # :

아이디어는 추세가 아니라 수정입니다)

++++

아침부터 금을 샀다!

 
Yuriy Zaytsev # :

++++

아침부터 금을 샀다!

헛되이

 
prostotrader # :

헛되이

다음날, 나는 이미 하루 안에 매도하고 있었다.

사소하고 뻔뻔한 대담한 하루 중 추측이었습니다 :)

 
각 거래자는 시장의 현재 상태를 평가하는 고유한 방법을 가지고 있습니다. 그리고 대부분의 경우 작은 미묘함과 경험이 충분합니다...
 

길다 오히려 길다

그리고 여기 또 다른 사진이 있습니다


 
아침에 GOLD-6.22 공매도.
 

금 분석:



현재 상황은 평평합니다(지표가 다른 방향에 있음)... 즉, 채널에서 경계에서 경계로... 또는 두피에서 작업할 수 있습니다.

최선의 선택은 시장 밖에서 모든 지표가 한 방향으로 회전할 때까지 기다리는 것입니다... 훨씬 더 안정적입니다.

XAUUSDH2 목표 1955.76

1955.76

 
그래도 하루 GOLD-6.22 안에 깔끔한 판매
