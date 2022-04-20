골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 63

Vladimir Baskakov :
Alexey, 추세가 상승하고 있으므로 반등은 하락입니다.)

분석 :

현재 상태는 평평합니다(표시가 다른 방향으로 향함)..., 음, 수평 채널 중 더 편리한 것...

플랫을 사용하면 추세보다 더 빠른 다른 전략이 사용됩니다.


Trader가 거래의 신뢰성을 우선순위로 한다면 플랫 섹션을 건너뛰는 것이 좋습니다...

Serqey Nikitin :

누가 널 만들었는지 놓아줘
 

미래 항목에 대한 예비 분석:



 
Александр :

그들은 이미 그를 끌어내리고 있으며, 그는 다시 일어나지 못할 수도 있습니다.

 
VVT :

당겨, 우리는 짧은 것입니다))))

 
Александр :

모든 농담에는 농담의 몫이 있습니다.

 
글쎄, 조금 팔렸으니 이제 살 수 있어
 

가격이 어떻게 형성되는지 이해할 때까지 금을 만지지 마십시오.

Triary라는 단어가 있습니다. 로마인의 경우 이것은 세 번째 줄이었습니다. 오래되고 검증된 전투기로 구성되었습니다. 청년은 앞으로 나아갔다.

90년대에 제 지인 중 한 명이 다음과 같은 사업을 했습니다. 수익성이 높은 2개의 레이어(첫 번째는 피라미드), 세 번째 레이어는 Lianozovo에 있는 Triary 녹음 스튜디오입니다. 그녀는 Grebenshchikov의 음반에 대한 모든 권리를 가지고 있었지만 거의 비영리였습니다. 독점적으로.

금은 트라이아리입니다. 첫째, 지수가 (곧) 붕괴되고 달러가 치솟을 것입니다. 그럼 골드로 가보겠습니다.

 
Алексей Тарабанов :

당신의 이론적인 전략은 때때로 옳다)

 
VVT :

그것은 일어난다 ...

