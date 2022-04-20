골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 63 1...565758596061626364656667686970...100 새 코멘트 Serqey Nikitin 2020.11.18 16:24 #621 Vladimir Baskakov : Alexey, 추세가 상승하고 있으므로 반등은 하락입니다.) 분석 : 현재 상태는 평평합니다(표시가 다른 방향으로 향함)..., 음, 수평 채널 중 더 편리한 것... 플랫을 사용하면 추세보다 더 빠른 다른 전략이 사용됩니다. Trader가 거래의 신뢰성을 우선순위로 한다면 플랫 섹션을 건너뛰는 것이 좋습니다... [삭제] 2020.11.18 16:43 #622 Serqey Nikitin : 분석 : 현재 상태는 평평합니다(표시가 다른 방향으로 향함)..., 음, 수평 채널 중 더 편리한 것... 플랫을 사용하면 추세보다 더 빠른 다른 전략이 사용됩니다. Trader가 거래의 신뢰성을 우선순위로 한다면 플랫 섹션을 건너뛰는 것이 좋습니다... 누가 널 만들었는지 놓아줘 Александр 2020.11.18 18:12 #623 미래 항목에 대한 예비 분석: VVT 2020.11.18 19:03 #624 Александр : 미래 항목에 대한 예비 분석: 그들은 이미 그를 끌어내리고 있으며, 그는 다시 일어나지 못할 수도 있습니다. Александр 2020.11.18 19:30 #625 VVT : 그들은 이미 그를 끌어내리고 있으며, 그는 다시 일어나지 못할 수도 있습니다. 당겨, 우리는 짧은 것입니다)))) Алексей Тарабанов 2020.11.18 19:38 #626 Александр : 당겨, 우리는 짧은 것입니다)))) 모든 농담에는 농담의 몫이 있습니다. VVT 2020.11.19 15:12 #627 글쎄, 조금 팔렸으니 이제 살 수 있어 Алексей Тарабанов 2020.11.19 22:04 #628 가격이 어떻게 형성되는지 이해할 때까지 금을 만지지 마십시오. Triary라는 단어가 있습니다. 로마인의 경우 이것은 세 번째 줄이었습니다. 오래되고 검증된 전투기로 구성되었습니다. 청년은 앞으로 나아갔다. 90년대에 제 지인 중 한 명이 다음과 같은 사업을 했습니다. 수익성이 높은 2개의 레이어(첫 번째는 피라미드), 세 번째 레이어는 Lianozovo에 있는 Triary 녹음 스튜디오입니다. 그녀는 Grebenshchikov의 음반에 대한 모든 권리를 가지고 있었지만 거의 비영리였습니다. 독점적으로. 금은 트라이아리입니다. 첫째, 지수가 (곧) 붕괴되고 달러가 치솟을 것입니다. 그럼 골드로 가보겠습니다. [아카이브!] 포럼을 어지럽히 지 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, [아카이브] 순수수학, 물리학, 화학 VVT 2020.11.19 23:39 #629 Алексей Тарабанов : 가격이 어떻게 형성되는지 이해할 때까지 금을 만지지 마십시오. Triary라는 단어가 있습니다. 로마인의 경우 이것은 세 번째 줄이었습니다. 오래되고 검증된 전투기로 구성되었습니다. 청년은 앞으로 나아갔다. 90년대에 제 지인 중 한 명이 다음과 같은 사업을 했습니다. 수익성이 높은 2개의 레이어(첫 번째는 피라미드), 세 번째 레이어는 Lianozovo에 있는 Triary 녹음 스튜디오입니다. 그녀는 Grebenshchikov의 음반에 대한 모든 권리를 가지고 있었지만 거의 비영리였습니다. 독점적으로. 금은 트라이아리입니다. 첫째, 지수가 (곧) 붕괴되고 달러가 치솟을 것입니다. 그럼 골드로 가보겠습니다. 당신의 이론적인 전략은 때때로 옳다) Алексей Тарабанов 2020.11.19 23:46 #630 VVT : 당신의 이론적인 전략은 때때로 옳다) 그것은 일어난다 ... 1...565758596061626364656667686970...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
Alexey, 추세가 상승하고 있으므로 반등은 하락입니다.)
분석 :
현재 상태는 평평합니다(표시가 다른 방향으로 향함)..., 음, 수평 채널 중 더 편리한 것...
플랫을 사용하면 추세보다 더 빠른 다른 전략이 사용됩니다.
Trader가 거래의 신뢰성을 우선순위로 한다면 플랫 섹션을 건너뛰는 것이 좋습니다...
미래 항목에 대한 예비 분석:
그들은 이미 그를 끌어내리고 있으며, 그는 다시 일어나지 못할 수도 있습니다.
당겨, 우리는 짧은 것입니다))))
모든 농담에는 농담의 몫이 있습니다.
가격이 어떻게 형성되는지 이해할 때까지 금을 만지지 마십시오.
Triary라는 단어가 있습니다. 로마인의 경우 이것은 세 번째 줄이었습니다. 오래되고 검증된 전투기로 구성되었습니다. 청년은 앞으로 나아갔다.
90년대에 제 지인 중 한 명이 다음과 같은 사업을 했습니다. 수익성이 높은 2개의 레이어(첫 번째는 피라미드), 세 번째 레이어는 Lianozovo에 있는 Triary 녹음 스튜디오입니다. 그녀는 Grebenshchikov의 음반에 대한 모든 권리를 가지고 있었지만 거의 비영리였습니다. 독점적으로.
금은 트라이아리입니다. 첫째, 지수가 (곧) 붕괴되고 달러가 치솟을 것입니다. 그럼 골드로 가보겠습니다.
당신의 이론적인 전략은 때때로 옳다)
그것은 일어난다 ...