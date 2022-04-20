골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 32

Renat Fatkhullin :

이제 다음을 수행할 수 있습니다. 편집기 패널의 버튼으로


다운될 준비를 하는 것 같지만 주요 신호는 준비되었지만 모든 신호가 아직 준비된 것은 아닙니다.
파일:
XAUUSDDaily.png  52 kb
모든 것이 같지 않습니다! 울리지 않습니다. 좋은 가을을 위해 모든 것이 준비된 것 같습니다!
파일:
XAUUSDH2.png  43 kb
1분에 한 번 더 들어 올리기 - 판매 가능
파일:
XAUUSDM1.png  55 kb
XAUUSDM1x.png  56 kb
SanAlex :
1분에 한 번 더 들어 올리기 - 판매 가능

잘 ! 일종의 시작 (아마도 나는 혼자 시작했을 것입니다) 그렇지 않으면 여전히 기분이 상합니다.

파일:
XAUUSDM1x1.png  57 kb
 
SanAlex :

잘 ! 일종의 시작 (아마도 나는 혼자 시작했을 것입니다) 그렇지 않으면 여전히 기분이 상합니다.

규범! )

사진만으로는 입구가 어디인지, 정류장이 어디인지 이해하기 어렵습니다.

Nikolai Karetnikov :

규범! )

사진만으로는 입구가 어디인지, 정류장이 어디인지 이해하기 어렵습니다.

입구 - 모두가 스스로 결정합니다. 나는 전문가 설정 에서 주어진 이익에 따라 출구가 있습니다.

파일:
XAUUSDM30.png  56 kb
XAUUSDM30x.png  61 kb
이제 아래로 좋은 항목이 있습니다.
파일:
XAUUSDH2x.png  30 kb
 
SanAlex :
이제 아래로 좋은 항목이 있습니다.

일찍

제가 구매한 1750레벨이 되겠습니다.

Алексей Тарабанов :

일찍

제가 구매한 1750레벨이 되겠습니다.

여전히 일간 차트에는 약세 추세가 있습니다.

- 아침에 그는 이익을 얻었습니다 - 다른 사람이 저녁에 들어 왔습니다.

파일:
XAUUSDDaily.png  64 kb
XAUUSDH2.png  73 kb
