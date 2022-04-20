골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 32 1...252627282930313233343536373839...100 새 코멘트 Alexandr Andreev 2020.08.21 16:10 #311 Renat Fatkhullin : 이제 다음을 수행할 수 있습니다. 편집기 패널의 버튼으로 js는 천천히 세계를 장악하고 있습니다. 그리고 어떤 이유로 개체의 매개변수 중 하나를 수직으로 변경하는 방법을 이해하지 못했습니다. 둘 다 상승합니다. 나는 또한 나 자신을 위해 같은 위젯을 썼다)) [삭제] 2020.08.22 12:35 #312 다운될 준비를 하는 것 같지만 주요 신호는 준비되었지만 모든 신호가 아직 준비된 것은 아닙니다. 파일: XAUUSDDaily.png 52 kb [삭제] 2020.08.25 04:57 #313 모든 것이 같지 않습니다! 울리지 않습니다. 좋은 가을을 위해 모든 것이 준비된 것 같습니다! 파일: XAUUSDH2.png 43 kb [삭제] 2020.08.26 06:09 #314 1분에 한 번 더 들어 올리기 - 판매 가능 파일: XAUUSDM1.png 55 kb XAUUSDM1x.png 56 kb [삭제] 2020.08.26 07:00 #315 SanAlex : 1분에 한 번 더 들어 올리기 - 판매 가능 잘 ! 일종의 시작 (아마도 나는 혼자 시작했을 것입니다) 그렇지 않으면 여전히 기분이 상합니다. 파일: XAUUSDM1x1.png 57 kb Nikolai Karetnikov 2020.08.26 09:23 #316 SanAlex : 잘 ! 일종의 시작 (아마도 나는 혼자 시작했을 것입니다) 그렇지 않으면 여전히 기분이 상합니다. 규범! ) 사진만으로는 입구가 어디인지, 정류장이 어디인지 이해하기 어렵습니다. [삭제] 2020.08.26 09:28 #317 Nikolai Karetnikov : 규범! ) 사진만으로는 입구가 어디인지, 정류장이 어디인지 이해하기 어렵습니다. 입구 - 모두가 스스로 결정합니다. 나는 전문가 설정 에서 주어진 이익에 따라 출구가 있습니다. 파일: XAUUSDM30.png 56 kb XAUUSDM30x.png 61 kb [삭제] 2020.08.26 16:04 #318 이제 아래로 좋은 항목이 있습니다. 파일: XAUUSDH2x.png 30 kb Алексей Тарабанов 2020.08.26 17:49 #319 SanAlex : 이제 아래로 좋은 항목이 있습니다. 일찍 제가 구매한 1750레벨이 되겠습니다. [삭제] 2020.08.26 18:35 #320 Алексей Тарабанов : 일찍 제가 구매한 1750레벨이 되겠습니다. 여전히 일간 차트에는 약세 추세가 있습니다. - 아침에 그는 이익을 얻었습니다 - 다른 사람이 저녁에 들어 왔습니다. 파일: XAUUSDDaily.png 64 kb XAUUSDH2.png 73 kb 1...252627282930313233343536373839...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이제 다음을 수행할 수 있습니다. 편집기 패널의 버튼으로
js는 천천히 세계를 장악하고 있습니다.
그리고 어떤 이유로 개체의 매개변수 중 하나를 수직으로 변경하는 방법을 이해하지 못했습니다. 둘 다 상승합니다.
나는 또한 나 자신을 위해 같은 위젯을 썼다))
1분에 한 번 더 들어 올리기 - 판매 가능
잘 ! 일종의 시작 (아마도 나는 혼자 시작했을 것입니다) 그렇지 않으면 여전히 기분이 상합니다.
잘 ! 일종의 시작 (아마도 나는 혼자 시작했을 것입니다) 그렇지 않으면 여전히 기분이 상합니다.
규범! )
사진만으로는 입구가 어디인지, 정류장이 어디인지 이해하기 어렵습니다.
규범! )
사진만으로는 입구가 어디인지, 정류장이 어디인지 이해하기 어렵습니다.
입구 - 모두가 스스로 결정합니다. 나는 전문가 설정 에서 주어진 이익에 따라 출구가 있습니다.
이제 아래로 좋은 항목이 있습니다.
일찍
제가 구매한 1750레벨이 되겠습니다.
일찍
제가 구매한 1750레벨이 되겠습니다.
여전히 일간 차트에는 약세 추세가 있습니다.
- 아침에 그는 이익을 얻었습니다 - 다른 사람이 저녁에 들어 왔습니다.