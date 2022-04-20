골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 62

새 코멘트
 
Александр :

예정보다 일찍 거래를 마감했습니다(((산책이 좋았습니다. 며칠 입구부터 이런 쓰레기까지 기다리고 있었다!!! 양초를 보면 금이 어제와 오늘 전혀 거래되지 않은 느낌이 듭니다!!!

글쎄, 올라가지 않으면 내가 시도 할 것이다)

 
VVT :

글쎄, 올라가지 않으면 내가 시도 할 것이다)

예, 아직 아무데도 가지 않고 있습니다. 자본 투쟁이 진행 중입니다. :)

 
Vitaly Muzichenko :

음, 어쨌든 ... 양초가 있으면 거래량이 있었고 거래량이 있으면 거래가있었습니다.

현재 차트로 볼 때 움직임이 좋아야 하고, 한계가 약하게 그려지지 않아 - 단기간에 볼 수 있음

추신: 머리핀을 보면 판매자보다 구매자가 더 많습니다.

 
Александр :
이 핀은 혼란스럽습니다! 차라리 발매를 기다리겠습니다.
 
Александр :
이 핀은 혼란스럽습니다! 차라리 발매를 기다리겠습니다.

Heiken Ashi 표시기로 가격을 조롱하면 다음 그림을 얻습니다.


 
Vitaly Muzichenko :

예, 아직 아무데도 가지 않고 있습니다. 자본 투쟁이 진행 중입니다. :)

레드가 승리, 얼마나 오래)

하나

 
VVT :

레드가 승리, 얼마나 오래)

그리고 여기 Powell 자신이 보낸 신호가 있습니다.

나는 오랫동안 소량으로 시도합니다.


 
Vitaly Muzichenko :

그리고 여기 Powell 자신이 보낸 신호가 있습니다.

나는 오랫동안 소량으로 시도합니다.

나는 리바운드에 뛰어드는 것을 좋아하지 않는다

 
VVT :

나는 리바운드에 뛰어드는 것을 좋아하지 않는다

예, 이것은 일반적으로 CME의 신호입니다. 명확하게 작동하지만 목표를 표시하지 않습니다. 음, 자주 발생하지 않습니다. 일주일에 약 3개의 신호

[삭제]  
VVT :

나는 리바운드에 뛰어드는 것을 좋아하지 않는다.

Alexey, 추세가 상승하고 있으므로 반등은 하락입니다.)
1...555657585960616263646566676869...100
새 코멘트