골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 62

VVT 2020.11.17 21:21 #611

Александр :

예정보다 일찍 거래를 마감했습니다(((산책이 좋았습니다. 며칠 입구부터 이런 쓰레기까지 기다리고 있었다!!! 양초를 보면 금이 어제와 오늘 전혀 거래되지 않은 느낌이 듭니다!!!

글쎄, 올라가지 않으면 내가 시도 할 것이다)

Vitaly Muzichenko 2020.11.17 21:23 #612

VVT :

글쎄, 올라가지 않으면 내가 시도 할 것이다)

예, 아직 아무데도 가지 않고 있습니다. 자본 투쟁이 진행 중입니다. :)

Александр 2020.11.17 21:24 #613

Vitaly Muzichenko :

음, 어쨌든 ... 양초가 있으면 거래량이 있었고 거래량이 있으면 거래가있었습니다.

현재 차트로 볼 때 움직임이 좋아야 하고, 한계가 약하게 그려지지 않아 - 단기간에 볼 수 있음

추신: 머리핀을 보면 판매자보다 구매자가 더 많습니다.

Александр 2020.11.17 21:26 #614

Александр :

이 핀은 혼란스럽습니다! 차라리 발매를 기다리겠습니다.

Vitaly Muzichenko 2020.11.17 21:44 #615

Александр :

이 핀은 혼란스럽습니다! 차라리 발매를 기다리겠습니다.

Heiken Ashi 표시기로 가격을 조롱하면 다음 그림을 얻습니다.

VVT 2020.11.17 21:52 #616

Vitaly Muzichenko :

예, 아직 아무데도 가지 않고 있습니다. 자본 투쟁이 진행 중입니다. :)

레드가 승리, 얼마나 오래)

Vitaly Muzichenko 2020.11.17 22:06 #617

VVT :

레드가 승리, 얼마나 오래)

그리고 여기 Powell 자신이 보낸 신호가 있습니다.

나는 오랫동안 소량으로 시도합니다.

VVT 2020.11.17 22:19 #618

Vitaly Muzichenko :

그리고 여기 Powell 자신이 보낸 신호가 있습니다.

나는 오랫동안 소량으로 시도합니다.

나는 리바운드에 뛰어드는 것을 좋아하지 않는다

Vitaly Muzichenko 2020.11.17 22:23 #619

VVT :

나는 리바운드에 뛰어드는 것을 좋아하지 않는다

예, 이것은 일반적으로 CME의 신호입니다. 명확하게 작동하지만 목표를 표시하지 않습니다. 음, 자주 발생하지 않습니다. 일주일에 약 3개의 신호

[삭제] 2020.11.17 23:13 #620

VVT :

나는 리바운드에 뛰어드는 것을 좋아하지 않는다.

Alexey, 추세가 상승하고 있으므로 반등은 하락입니다.)
예정보다 일찍 거래를 마감했습니다(((산책이 좋았습니다. 며칠 입구부터 이런 쓰레기까지 기다리고 있었다!!! 양초를 보면 금이 어제와 오늘 전혀 거래되지 않은 느낌이 듭니다!!!
글쎄, 올라가지 않으면 내가 시도 할 것이다)
예, 아직 아무데도 가지 않고 있습니다. 자본 투쟁이 진행 중입니다. :)
음, 어쨌든 ... 양초가 있으면 거래량이 있었고 거래량이 있으면 거래가있었습니다.
현재 차트로 볼 때 움직임이 좋아야 하고, 한계가 약하게 그려지지 않아 - 단기간에 볼 수 있음
추신: 머리핀을 보면 판매자보다 구매자가 더 많습니다.
이 핀은 혼란스럽습니다! 차라리 발매를 기다리겠습니다.
Heiken Ashi 표시기로 가격을 조롱하면 다음 그림을 얻습니다.
레드가 승리, 얼마나 오래)
그리고 여기 Powell 자신이 보낸 신호가 있습니다.
나는 오랫동안 소량으로 시도합니다.
나는 리바운드에 뛰어드는 것을 좋아하지 않는다
예, 이것은 일반적으로 CME의 신호입니다. 명확하게 작동하지만 목표를 표시하지 않습니다. 음, 자주 발생하지 않습니다. 일주일에 약 3개의 신호
