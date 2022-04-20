골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 26 1...192021222324252627282930313233...100 새 코멘트 Александр 2020.06.03 21:10 #251 Alexsandr San : 오늘 내가 이해한 바에 따르면, 당신은 곤경에 처해 있습니까? 그렇지 않으면 자랑스러워 할 것입니다. 리미터가 걸리지 않았습니다. 때때로 발생합니다. 그래서 오늘 금은 나 없이 사라졌다 [삭제] 2020.06.03 21:17 #252 Александр : 리미터가 잡히지 않았습니다(. 그것은 매우 자주 발생합니다. 저도 오늘 촬영되지 않았습니다. 노란색 Horizontal을 잡지 못했습니다. lliioonnss 2020.06.04 09:48 #253 Александр : 귀하의 TC에 따르면) 이것은 이해할 수 있지만 여기서 트랜잭션 결과를 배치하는 요점은 무엇입니까? Vitalii Ananev 2020.06.04 10:20 #254 lliioonnss : 이것은 이해할 수 있지만 여기에 거래 결과를 게시하는 것이 합리적입니까? 요점은 오늘 가격이 왜 오르고 내리지 않았는지, 또는 그 반대의 경우도 매우 쉽게 설명할 수 있다는 것입니다. 그러나 날짜 이후에만. 모든 것이 끝났을 때. Александр 2020.06.04 11:25 #255 Vitalii Ananev : 요점은 오늘 가격이 왜 오르고 내리지 않았는지, 또는 그 반대의 경우도 매우 쉽게 설명할 수 있다는 것입니다. 그러나 날짜 이후에만. 모든 것이 끝났을 때. 맞아요! 나는 거래 전략의 일부로 시장에 대한 나의 비전과 이해를 게시합니다. 가격이 오르기전에 제 비전을 보여드리기 위해 한도제한이 있는 마지막 화면을 올렸습니다! 앞으로는 정류장과 함께 포스팅할께요!!! 그들도 있습니다!!! 그들이 없는 곳. 이제 금 매수를 고려하고 있습니다(일일 수준에서 반등). 나의 진입점이 있을 것이다 - 나는 갈 것이다. 추신: 나는 전화로도 시장을 추적하는 것이 완전히 불가능할 때 제한 거래자와 거의 일하지 않습니다. 나는 시장 진입을 선호합니다. Александр 2020.06.05 21:04 #256 오늘 STOP했습니다. Александр 2020.06.23 21:31 #257 일일 수준의 고장 후 작은 거래: Sergey Chalyshev 2020.06.24 20:01 #258 Alexsandr San : 그것은 매우 자주 발생합니다 - 저도 오늘 촬영되지 않았습니다 . 노란색 Horizontal을 잡지 못했습니다. 걱정하지 마세요, 언젠가 그들이 당신을 데려갈 것입니다. 그런 ' 뒤 '가 아닙니다. 강한 마음 " Sergey Chalyshev 2020.06.24 20:04 #259 Александр : 오늘 STOP이 되었습니다. 공감합니다 모두가 당신을 걱정하고 당신의 발이 모두를 속상하게합니다 Mikhail Simakov 2020.06.29 15:17 #260 Александр : 오늘 STOP했습니다. 손을 판매합니까? 1...192021222324252627282930313233...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
오늘 내가 이해한 바에 따르면, 당신은 곤경에 처해 있습니까?
그렇지 않으면 자랑스러워 할 것입니다.
리미터가 걸리지 않았습니다. 때때로 발생합니다. 그래서 오늘 금은 나 없이 사라졌다
리미터가 잡히지 않았습니다(.
그것은 매우 자주 발생합니다. 저도 오늘 촬영되지 않았습니다. 노란색 Horizontal을 잡지 못했습니다.
귀하의 TC에 따르면)
이것은 이해할 수 있지만 여기에 거래 결과를 게시하는 것이 합리적입니까?
요점은 오늘 가격이 왜 오르고 내리지 않았는지, 또는 그 반대의 경우도 매우 쉽게 설명할 수 있다는 것입니다. 그러나 날짜 이후에만. 모든 것이 끝났을 때.
오늘 STOP했습니다.
일일 수준의 고장 후 작은 거래:
걱정하지 마세요, 언젠가 그들이 당신을 데려갈 것입니다.
그런 ' 뒤 '가 아닙니다. 강한 마음 "
공감합니다 모두가 당신을 걱정하고 당신의 발이 모두를 속상하게합니다
손을 판매합니까?