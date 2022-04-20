골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 26

새 코멘트
 
Alexsandr San :

오늘 내가 이해한 바에 따르면, 당신은 곤경에 처해 있습니까?

그렇지 않으면 자랑스러워 할 것입니다.

리미터가 걸리지 않았습니다. 때때로 발생합니다. 그래서 오늘 금은 나 없이 사라졌다



[삭제]  
Александр :

리미터가 잡히지 않았습니다(.

그것은 매우 자주 발생합니다. 저도 오늘 촬영되지 않았습니다. 노란색 Horizontal을 잡지 못했습니다.

XAUUSDH2

 
Александр :

귀하의 TC에 따르면)

이것은 이해할 수 있지만 여기서 트랜잭션 결과를 배치하는 요점은 무엇입니까?
 
lliioonnss :
이것은 이해할 수 있지만 여기에 거래 결과를 게시하는 것이 합리적입니까?

요점은 오늘 가격이 왜 오르고 내리지 않았는지, 또는 그 반대의 경우도 매우 쉽게 설명할 수 있다는 것입니다. 그러나 날짜 이후에만. 모든 것이 끝났을 때.

 
Vitalii Ananev :

요점은 오늘 가격이 왜 오르고 내리지 않았는지, 또는 그 반대의 경우도 매우 쉽게 설명할 수 있다는 것입니다. 그러나 날짜 이후에만. 모든 것이 끝났을 때.

맞아요! 나는 거래 전략의 일부로 시장에 대한 나의 비전과 이해를 게시합니다. 가격이 오르기전에 제 비전을 보여드리기 위해 한도제한이 있는 마지막 화면을 올렸습니다! 앞으로는 정류장과 함께 포스팅할께요!!! 그들도 있습니다!!! 그들이 없는 곳. 이제 금 매수를 고려하고 있습니다(일일 수준에서 반등). 나의 진입점이 있을 것이다 - 나는 갈 것이다.
추신: 나는 전화로도 시장을 추적하는 것이 완전히 불가능할 때 제한 거래자와 거의 일하지 않습니다. 나는 시장 진입을 선호합니다.
 

오늘 STOP했습니다.


 

일일 수준의 고장 후 작은 거래:


 
Alexsandr San :

그것은 매우 자주 발생합니다 - 저도 오늘 촬영되지 않았습니다 . 노란색 Horizontal을 잡지 못했습니다.

걱정하지 마세요, 언젠가 그들이 당신을 데려갈 것입니다.

그런 ' '가 아닙니다. 강한 마음 "

 
Александр :

오늘 STOP이 되었습니다.

공감합니다 모두가 당신을 걱정하고 당신의 발이 모두를 속상하게합니다

 
Александр :

오늘 STOP했습니다.


손을 판매합니까?

1...192021222324252627282930313233...100
새 코멘트