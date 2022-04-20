골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 27

Mikhail Simakov :

손을 판다?

 
Александр :

거래를 잃는 것이 정상이라면 거래의 전반적인 결과는 긍정적이어야 합니다. 그러나 거래를 하기 위해서는 강화된 콘크리트 기반이 있어야 합니다. 예를 들어, 통계는 지난 3년 동안 스크롤되었습니다. 그곳의 누군가가 어떤 종류의 분석을 말하더라도 그것이 정확한지 확인하기 위해 기록에 대해 확인해야 합니다.

 
구매할 시간입니다!
 
골드러시는 계속된다!
 
다시 자랍니다 - 2000 신사?
 
다시 자랍니다 - 2000 신사?

글쎄, 금은 떨어지지 않아야합니다. 이것은 화재 나 홍수에 관계없이 수천 년 동안 모든 계산의 첫 번째 자산입니다. 금은 모든 것을 견디고 살아남을 것입니다.

또한 어떤 위기상황에서도 얼마든지 인쇄할 수 있는 종이가 아니므로 감가상각할 수 있는 종이가 아님을 잊지 마시기 바랍니다.

 
Vitaly Muzichenko :

이 모든 것은 이론입니다. 금 투기로 돈을 버는 방법
 
1시간 더 잡고 닫을게
 
다시 자랍니다 - 2000 신사?

이미 캠페인이 없고 역사적 수준이 없으므로 일중부터 반전이 시작되었습니다.

 
이미 캠페인이 없고 역사적 수준이 없으므로 일중부터 반전이 시작되었습니다.

$1000의 역사적 수준도 없었고, 그 당시에는 나타났고 지금은 역사에 있습니다.

우리는 $ 2000를 기다리고 있으며 3 년 후에 우리는 금에 대해 그렇게 저렴한 가격을 기억합니다.

