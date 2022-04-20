골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 27 1...202122232425262728293031323334...100 새 코멘트 Александр 2020.06.30 20:13 #261 Mikhail Simakov : 손을 판다? 예 Mikhail Simakov 2020.07.03 12:12 #262 Александр : 예 거래를 잃는 것이 정상이라면 거래의 전반적인 결과는 긍정적이어야 합니다. 그러나 거래를 하기 위해서는 강화된 콘크리트 기반이 있어야 합니다. 예를 들어, 통계는 지난 3년 동안 스크롤되었습니다. 그곳의 누군가가 어떤 종류의 분석을 말하더라도 그것이 정확한지 확인하기 위해 기록에 대해 확인해야 합니다. Mikhail Simakov 2020.07.16 15:30 #263 구매할 시간입니다! Mikhail Simakov 2020.07.23 16:44 #264 골드러시는 계속된다! Mikhail Simakov 2020.07.24 15:34 #265 다시 자랍니다 - 2000 신사? Vitaly Muzichenko 2020.07.24 17:24 #266 Mikhail Simakov : 다시 자랍니다 - 2000 신사? 글쎄, 금은 떨어지지 않아야합니다. 이것은 화재 나 홍수에 관계없이 수천 년 동안 모든 계산의 첫 번째 자산입니다. 금은 모든 것을 견디고 살아남을 것입니다. 또한 어떤 위기상황에서도 얼마든지 인쇄할 수 있는 종이가 아니므로 감가상각할 수 있는 종이가 아님을 잊지 마시기 바랍니다. Mikhail Simakov 2020.07.24 17:48 #267 Vitaly Muzichenko : 글쎄, 금은 떨어지지 않아야합니다. 이것은 화재 나 홍수에 관계없이 수천 년 동안 모든 계산의 첫 번째 자산입니다. 금은 모든 것을 견디고 살아남을 것입니다. 또한 어떤 위기상황에서도 얼마든지 인쇄할 수 있는 종이가 아니므로 감가상각할 수 있는 종이가 아님을 잊지 마시기 바랍니다. 이 모든 것은 이론입니다. 금 투기로 돈을 버는 방법 Mikhail Simakov 2020.07.24 17:50 #268 1시간 더 잡고 닫을게 Sergey Lazarenko 2020.07.27 18:17 #269 Mikhail Simakov : 다시 자랍니다 - 2000 신사? 이미 캠페인이 없고 역사적 수준이 없으므로 일중부터 반전이 시작되었습니다. Vitaly Muzichenko 2020.07.27 19:16 #270 Sergey Lazarenko : 이미 캠페인이 없고 역사적 수준이 없으므로 일중부터 반전이 시작되었습니다. $1000의 역사적 수준도 없었고, 그 당시에는 나타났고 지금은 역사에 있습니다. 우리는 $ 2000를 기다리고 있으며 3 년 후에 우리는 금에 대해 그렇게 저렴한 가격을 기억합니다. 1...202122232425262728293031323334...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
손을 판다?
예
거래를 잃는 것이 정상이라면 거래의 전반적인 결과는 긍정적이어야 합니다. 그러나 거래를 하기 위해서는 강화된 콘크리트 기반이 있어야 합니다. 예를 들어, 통계는 지난 3년 동안 스크롤되었습니다. 그곳의 누군가가 어떤 종류의 분석을 말하더라도 그것이 정확한지 확인하기 위해 기록에 대해 확인해야 합니다.
다시 자랍니다 - 2000 신사?
글쎄, 금은 떨어지지 않아야합니다. 이것은 화재 나 홍수에 관계없이 수천 년 동안 모든 계산의 첫 번째 자산입니다. 금은 모든 것을 견디고 살아남을 것입니다.
또한 어떤 위기상황에서도 얼마든지 인쇄할 수 있는 종이가 아니므로 감가상각할 수 있는 종이가 아님을 잊지 마시기 바랍니다.
이미 캠페인이 없고 역사적 수준이 없으므로 일중부터 반전이 시작되었습니다.
$1000의 역사적 수준도 없었고, 그 당시에는 나타났고 지금은 역사에 있습니다.
우리는 $ 2000를 기다리고 있으며 3 년 후에 우리는 금에 대해 그렇게 저렴한 가격을 기억합니다.