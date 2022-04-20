골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 66

Djbl :
블랙프라이데이에 대해 어떻게 생각하시나요? 나는 몇 년 전에 보았지만 모든 것이 다르고 큰 움직임을 눈치 채지 못했습니다.

그녀가 여기에 올 시간이고 금요일이 나타날 것입니다!

XAUUSD주간 1728.56

XAUUSDH2_1728.56.PNG  52 kb
 
SanAlex :

곡선은 무엇입니까? n1에 하루가 내장되어 있습니까?


곡선은 무엇입니까? n1에 하루가 내장되어 있습니까?
Djbl :
곡선은 무엇입니까? n1에 하루가 내장되어 있습니까?

정상은 아마 원한다

XAUUSDH1

 
SanAlex :

정상은 아마 원한다


그렇게 많지는 않습니다. 하루 중, 즉 오늘의 시작, 오전 5시, 호주인이 시작하는 때와 같이 형성되는 시간에. 예를 들어, 정오 12시에 촛불 7개, 시간은 아마 무례할 것입니다. m15는 가능합니다. 어렵지 않다면 월요일에 해보세요. 스킨 감사합니다)
Djbl :
그렇게 많지는 않습니다. 하루 중, 즉 오늘의 시작, 오전 5시, 호주인이 시작하는 때와 같이 형성되는 시간에. 예를 들어, 정오 12시에 촛불 7개, 시간은 아마 무례할 것입니다. m15는 가능합니다. 어렵지 않다면 월요일에 해보세요. 스킨 감사합니다)

15 분

XAUUSDM15.png

 
Lesorub은 명확하고 간결합니다.
이 지점 1881.81에 도달하고 거기에서 볼 수 있습니다.
XAUUSDH1_1881.81.png  50 kb
 

현재 상황 분석:


장중 추세 - 상승... (모든 지표가 긍정적임)...

그러나 큰 시간대와 관련하여 이것은 평평한 섹션 (가로 섹션)이며 현재까지 상황이 명확하지 않습니다. 가격이 수평 채널에서 오랫동안 변동하거나 충분히 강한 저크가 가능합니다 ...

최선의 선택: 모든 지표가 한 방향으로 회전할 때까지 기다렸다가(큰 차트의 지표 포함) 그런 다음에만 엽니다...

 

자, STOP입니다!



오늘 1823.06까지 지속됩니까?
XAUUSDDaily.png  65 kb
