골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 29

SanAlex :

당신은 아마도 2020년에 맞을 것입니다 - 숫자는 매우 적합합니다

그램당 4370루블로 판매되는 비트에는 돈이 필요했습니다. . 잘은 모르겠지만 계속 성장할 것 같아요. 몇 주 동안 통합.

Nikolai Karetnikov 2020.07.29 00:27 #282

SanAlex :

당신은 아마도 2020년에 맞을 것입니다 - 숫자는 매우 적합합니다

문제가 해결될 것 같습니다. 수요일 21:00

Aleksey Vyazmikin 2020.07.29 12:12 #283

뉴스 는 구식이지만 흥미롭습니다.

Часть золотого запаса Китая оказалась позолоченной медью
ruposters.ru
В Китае вскрылась крупная афера, в которую оказался вовлечен крупнейший переработчик золота в стране, компания Wuhan Kingold Jewerly. Часть ее слитков оказалась позолоченной медью.

Aleksey Mavrin 2020.07.29 13:31 #284

Aleksey Vyazmikin :

뉴스 는 구식이지만 흥미롭습니다.

지난 위기에는 도금된 텅스텐)에 대한 스터핑도 있었다) 꼬리가 개를 흔든다))

Aleksey Vyazmikin 2020.07.29 14:22 #285

Aleksey Mavrin :

지난 위기에는 도금된 텅스텐)에 대한 스터핑도 있었다) 꼬리가 개를 흔든다))

금이 있는지 또는 도난 당했는지 여부는 매우 흥미 롭습니다. 어쨌든 어디에서 샀습니까 ...

Edgar Akhmadeev 2020.07.29 14:47 #286

Aleksey Vyazmikin :

금이 있는지 또는 도난 당했는지 여부는 매우 흥미 롭습니다. 어쨌든 어디에서 샀습니까 ...

얼마 전 은퇴한 고위 경찰관이 중국에서 체포되었습니다. 톤은 아니더라도 수백 킬로그램(지금은 기억나지 않음) 은행 바에 든 금이 그의 지하실에 보관되어 있었습니다. 비용은 작은 유럽 국가의 GDP와 비슷합니다.

Mikhail Simakov 2020.07.29 17:38 #287

Nikolai Karetnikov :

문제가 해결될 것 같습니다. 수요일 21:00

그러한 데이터는 어디에서 오는가? 누가 팔까요?

Nikolai Karetnikov 2020.07.29 18:27 #288

Mikhail Simakov :

그러한 데이터는 어디에서 오는가? 누가 팔까요?

지난 회의(6월 10일) 이후 약 3%의 수정이 있었습니다. 그러면 스크립트가 지저분해집니다.

Алексей Тарабанов 2020.07.29 21:06 #289

Nikolai Karetnikov :

문제가 해결될 것 같습니다. 수요일 21:00

벌써 22살인데 왜 21살 보정을 기다리고 있었나?

Nikolai Karetnikov 2020.07.30 20:16 #290

Алексей Тарабанов :

벌써 22살인데 왜 21살 보정을 기다리고 있었나?

21에서 수정이 아니라 금이 반응하는 Fed 회의 결과의 출판.

결과에 따르면 금은 하락할 이유가 없고 성장하는 이유만 있음
그램당 4370루블로 판매되는 비트에는 돈이 필요했습니다. . 잘은 모르겠지만 계속 성장할 것 같아요. 몇 주 동안 통합.
문제가 해결될 것 같습니다. 수요일 21:00
뉴스 는 구식이지만 흥미롭습니다.
지난 위기에는 도금된 텅스텐)에 대한 스터핑도 있었다) 꼬리가 개를 흔든다))
금이 있는지 또는 도난 당했는지 여부는 매우 흥미 롭습니다. 어쨌든 어디에서 샀습니까 ...
얼마 전 은퇴한 고위 경찰관이 중국에서 체포되었습니다. 톤은 아니더라도 수백 킬로그램(지금은 기억나지 않음) 은행 바에 든 금이 그의 지하실에 보관되어 있었습니다. 비용은 작은 유럽 국가의 GDP와 비슷합니다.
그러한 데이터는 어디에서 오는가? 누가 팔까요?
지난 회의(6월 10일) 이후 약 3%의 수정이 있었습니다. 그러면 스크립트가 지저분해집니다.
벌써 22살인데 왜 21살 보정을 기다리고 있었나?
21에서 수정이 아니라 금이 반응하는 Fed 회의 결과의 출판.
결과에 따르면 금은 하락할 이유가 없고 성장하는 이유만 있음