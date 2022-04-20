골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 43 1...363738394041424344454647484950...100 새 코멘트 [삭제] 2020.09.21 15:01 #421 Serqey Nikitin : 글쎄, 그들은 푹신하고 부드럽고 정중 한 나를 완전히 쪼았습니다 ... 어서 니키타, 왜 코미디를 깨는거야, 모두가 이해, 여기에서 하는 첫 해가 아니야 Djbl 2020.09.21 16:38 #422 글쎄, 1890은 이미 롤백인가, 아니면 더 하락했는가? VVT 2020.09.21 16:50 #423 잘 됩니다. 지원 1863에서 멈추고 더 아래로 내려갑니다. Igor Bebeshin 2020.09.21 18:53 #424 모닝 포스트 XAUUSD는 수평 삼각형과 같은 확장된 수정을 형성하는 옵션으로 돌아갑니다. 모델은 완벽하게 형성되었으며 불확실성 채널의 지원 영역 블록으로 하향 이동하는 대상이 명확하게 추적됩니다. 유일한 "문제"는 이전 지역 최저 수준인 것 같습니다. 차트에서 모든 것이 아름답게 보이고, 실제로 믿기 어려울 정도로 아름답습니다. 나는 항상 이상적인 모델에 대해 혼란스러워합니다. 모든 사람이 모델을 보고 주문한 모델을 보는 사람도 봅니다. 대다수의 휴가를 망치는 신성한 사업! 따라서 우리는 장단점과 대안 옵션을 더 자세히 고려할 것입니다. 뒤에! 최종 Schiff 라인으로 초기 지원 영역이 끊어졌습니다. 평형 수로의 하부 경계인 안정 지지대 영역이 깨졌습니다. 수평 삼각형의 구조는 모델의 속성과 완전히 일치하며 웨이브 레벨 메트로놈 표시기의 확장된 수정 구조와 일치합니다. 논리적인 목표 구역은 미닛 웨이브 레벨에 대한 Andrews의 교정 피치포크의 엔드 라인입니다. 이는 채널 생성기 A_C//B 및 A_C//D와 일치합니다. 중간 지원 수준은 이전 지역 최저 수준입니다. 반대 , 모든 것이 너무 명백하고 아름답다는 점을 제외하고. 대체 표시 옵션(오른쪽 차트 참조) - 상승 반전이 형성될 수 있는 지지 영역에 도달했습니다. 즉, 하위파동 수준 SubMicro의 파 (E ) 의 상단이 형성되고 상승파 - [c]Micro 가 확장된 수정의 보다 복잡한 버전으로 형성되기 시작합니다. 컨트롤로서의 이 옵션은 어떠한 경우에도 할인되어서는 안 됩니다. 증권 시장 구조에 대한 눈사태 mt5/mt4? VVT 2020.09.21 20:24 #425 Igor Bebeshin : 많이는 아닙니다. 나는 역사적 최대치를 돌파하려는 고전적인 시도는 눈에 보이지 않는다고 덧붙일 것입니다. 그것 없이는 역전을 이야기하기에는 아직 너무 이르고 돌파구가 충분히 가능합니다. 분명히 나중에 시도가 있을 것이고, 운동이 시작되었습니다, 그것은 이미 좋다. Александр 2020.09.21 21:08 #426 골드/유로 거래: Алексей Тарабанов 2020.09.22 00:16 #427 Александр : 골드/유로 거래: 모델링 거래를 좋아합니까, 아니면 관심이 있습니까? Алексей Тарабанов 2020.09.22 00:58 #428 Igor Bebeshin : 모닝 포스트 XAUUSD는 수평 삼각형과 같은 확장된 수정을 형성하는 옵션으로 돌아갑니다. 모델은 완벽하게 형성되었으며 불확실성 채널의 지원 영역 블록으로 하향 이동하는 대상이 명확하게 추적됩니다. 유일한 "문제"는 이전 지역 최저 수준인 것 같습니다. 차트에서 모든 것이 아름답게 보이고 실제로 믿기 어려울 정도로 아름답습니다. 나는 항상 이상적인 모델에 대해 혼란스러워합니다. 모든 사람이 모델을 보고 주문한 모델을 보는 사람도 봅니다. 대다수의 휴가를 망치는 신성한 사업! 따라서 우리는 장단점과 대안 옵션을 더 자세히 고려할 것입니다. 뒤에! 최종 Schiff 라인으로 초기 지원 영역이 끊어졌습니다. 평형 수로의 하부 경계인 안정 지지대 영역이 깨졌습니다. 수평 삼각형의 구조는 모델의 속성과 완전히 일치하며 웨이브 레벨 메트로놈 표시기의 확장된 수정 구조와 일치합니다. 논리적인 목표 구역은 미닛 웨이브 레벨에 대한 Andrews의 교정 피치포크의 엔드 라인입니다. 이는 채널 생성기 A_C//B 및 A_C//D와 일치합니다. 중간 지원 수준은 이전 지역 최저 수준입니다. 반대 , 모든 것이 너무 명백하고 아름답다는 점을 제외하고는. 대체 표시 옵션(오른쪽 차트 참조) - 상승 반전이 형성될 수 있는 지지 영역에 도달했습니다. 즉, 하위파동 수준 SubMicro의 파 (E ) 의 상단이 형성되고 상승파 - [c]Micro 가 확장된 수정의 보다 복잡한 버전으로 형성되기 시작합니다. 컨트롤로서의 이 옵션은 어떠한 경우에도 할인되어서는 안 됩니다. 망했어. 그리고 금을 온스에 1,800달러에 사야 한다고 생각했습니다. 아니다? Iaroslav Chornyi 2020.09.22 05:13 #429 나는 TU-134의 그림이 내가 본 것 중 가장 어려운 것이라고 생각했다))) Iaroslav Chornyi 2020.09.22 05:16 #430 Алексей Тарабанов : 망했어. 그리고 금을 온스에 1,800달러에 사야 한다고 생각했습니다. 아니다? 1921년까지 판매))) 1...363738394041424344454647484950...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
글쎄, 그들은 푹신하고 부드럽고 정중 한 나를 완전히 쪼았습니다 ...
모닝 포스트
XAUUSD는 수평 삼각형과 같은 확장된 수정을 형성하는 옵션으로 돌아갑니다.
모델은 완벽하게 형성되었으며 불확실성 채널의 지원 영역 블록으로 하향 이동하는 대상이 명확하게 추적됩니다.
유일한 "문제"는 이전 지역 최저 수준인 것 같습니다.
차트에서 모든 것이 아름답게 보이고, 실제로 믿기 어려울 정도로 아름답습니다.
나는 항상 이상적인 모델에 대해 혼란스러워합니다. 모든 사람이 모델을 보고 주문한 모델을 보는 사람도 봅니다.
대다수의 휴가를 망치는 신성한 사업!
따라서 우리는 장단점과 대안 옵션을 더 자세히 고려할 것입니다.
뒤에!
이는 채널 생성기 A_C//B 및 A_C//D와 일치합니다.
대체 표시 옵션(오른쪽 차트 참조) - 상승 반전이 형성될 수 있는 지지 영역에 도달했습니다.
즉, 하위파동 수준 SubMicro의 파 (E ) 의 상단이 형성되고 상승파 - [c]Micro 가 확장된 수정의 보다 복잡한 버전으로 형성되기 시작합니다.
컨트롤로서의 이 옵션은 어떠한 경우에도 할인되어서는 안 됩니다.
많이는 아닙니다. 나는 역사적 최대치를 돌파하려는 고전적인 시도는 눈에 보이지 않는다고 덧붙일 것입니다. 그것 없이는 역전을 이야기하기에는 아직 너무 이르고 돌파구가 충분히 가능합니다. 분명히 나중에 시도가 있을 것이고, 운동이 시작되었습니다, 그것은 이미 좋다.
골드/유로 거래:
모델링 거래를 좋아합니까, 아니면 관심이 있습니까?
망했어.
그리고 금을 온스에 1,800달러에 사야 한다고 생각했습니다. 아니다?
망했어.
그리고 금을 온스에 1,800달러에 사야 한다고 생각했습니다. 아니다?
1921년까지 판매)))