Алексей Тарабанов :

딸은 또한 금에 1.5-2 %를 가져갔습니다. 세상이 무너지고 있습니다.

Vitaly Muzichenko :

무언가가 무너질 때, 그리고 전 세계가 그러하듯이, 가장 불행한 결정은 금을 팔고 종이를 사는 것입니다.

Алексей Тарабанов :

미안하지만 내일 금은 1750 아래로 떨어지지 않을 것입니다. 나는 이것을 안내합니다.

Vitaly Muzichenko :

왜 완전히 떨어져야 합니까?

시간이 되었기 때문입니다.

응! 들어가니까 들어가. - 그러나 여전히 나아질 것이라는 희망이 있습니다. 레벨 1957.96은 깨지지 않고 이론상 여기서부터 내려갑니다.
파일:
XAUUSDH2.png  76 kb
오늘 더 많은 기회

--------------

중요하지 않습니다. 상단을 가리키는 한

----------------------

지금 18.05에서 20.00은 방향을 아래로 변경할 수 있습니다

파일:
XAUUSDH2.png  65 kb
XAUUSDH2.png  67 kb
XAUUSDH2x.png  68 kb
 
Александр :

현재 거래


Peresidka + 토핑.


 
온스당 1750-1800달러에 구매하고 아무 것도 걱정하지 마십시오.
 
Алексей Тарабанов :
온스당 1750-1800달러에 구매하고 아무 것도 걱정하지 마십시오.

과거로 돌아가 이 가격에 사려면 타임머신이 필요합니다. 이것은 45에서 루블을 사는 것에 관한 것입니다.

