오늘 모든 표시에 의해 GOLD-6.22

 
Fast235 # :

다시 그리기에 대한 의견이 있었는데 이제 그 사실을 부인합니까?

지표가 존재한다는 사실은 내 분석으로 확인됩니다!

그리고 초보자는 다시 그리기에 대해 이야기하고 표시기 작업과 응용 프로그램에 대해 전혀 이해하지 못합니다...

또 다른 놀라움. 테스터에서 이러한 지표를 확인하지 않고 어리석은 일을 반복합니다 ...

또한, 재료를 이해하지 못하면 수중에서 일반 권총을 쏠 수 없습니다 ...

 

금 분석:

플래시는 계속...

가장 좋은 방법은 모든 표시등이 한 방향으로 회전할 때까지 기다리는 것입니다...

 

시장 개방 이후 사실상 1920년대 수준

1900년, 오늘이 아니라면 이 날 중 하나는 가능성이 높습니다.

추신

기술 지표 는 평평한 상태에서 나중에 깨어납니다.

 
Yuriy Zaytsev # :

기술 지표 는 평평한 상태에서 나중에 깨어납니다.

이것은 "합리적인" 모든 사람에게 분명합니다. 50년 이상 된 이 쓰레기가 올바르게 작동했다면 모든 거래자의 절반은 오랫동안 백만장자가 되었을 것입니다...

결론: 일반 거래자는 수익성 있는 거래에 대한 지표를 개발합니다!

 
Serqey Nikitin # :

모두를 바보로 여기고 있습니까?

익스트림 4페이지, 2개의 스크린샷에 W1 다시 그리기, 쇼?

 
Fast235 # :

모두를 바보로 여기고 있습니까?

익스트림 4페이지, 2개의 스크린샷에 W1 다시 그리기, 쇼?

어쩌면 다른 설정으로 오래된 템플릿을 적용했을 수도 있습니다 ... 발생합니다 ...

그러나 나는 당신의 관찰을 좋아합니다!


사실, 큰 차트(H8... W1... MN ... )에는 원칙적으로 다시 그리기가 없습니다... 하지만 작은 차트(핍스, 스캘핑...)에서는 작업하지 않으므로 그에 따라 , 이 모든 주장이 나를 귀찮게하지 않습니다 ...

 

MY 지표가 있는 전문가 고문의 계속:



 
Serqey Nikitin # :

MY 지표가 있는 전문가 고문의 계속:



그리고 "거울"은 어디에 있습니까?

예를 들어 신호로 하루 동안 열어서 저를 포함한 모든 사람이 입을 다물도록 할 수 있습니다.

여하튼 나는 오프너 데모에서 15억 달러를 모금했습니다. 고문을 디버깅할 때였지만 어떤 이유로 Forbes 목록에서 내 성을 찾지 못했습니다.

 
Yuriy Zaytsev # :

그리고 "거울"은 어디에 있습니까?

예를 들어 신호에서 하루 동안 열 수 있습니다.

모두 닥쳐 :) 나를 포함하여

어떻게든 데모에서 15억 개의 조각을 집어 들었습니다. 고문을 디버깅할 때

글쎄, "거울"에 대한 "15 억"은 실제 ...?

유치원 - 끈있는 바지!...

