골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 98

Yuriy Zaytsev 2022.03.29 08:43 #971
오늘 모든 표시에 의해 GOLD-6.22

Serqey Nikitin 2022.03.29 08:53 #972
Fast235 # :
다시 그리기에 대한 의견이 있었는데 이제 그 사실을 부인합니까?

지표가 존재한다는 사실은 내 분석으로 확인됩니다!

그리고 초보자는 다시 그리기에 대해 이야기하고 표시기 작업과 응용 프로그램에 대해 전혀 이해하지 못합니다...

또 다른 놀라움. 테스터에서 이러한 지표를 확인하지 않고 어리석은 일을 반복합니다 ...

또한, 재료를 이해하지 못하면 수중에서 일반 권총을 쏠 수 없습니다 ...

Serqey Nikitin 2022.03.29 09:03 #973
금 분석:

플래시는 계속...

가장 좋은 방법은 모든 표시등이 한 방향으로 회전할 때까지 기다리는 것입니다...

Yuriy Zaytsev 2022.03.29 09:12 #974
시장 개방 이후 사실상 1920년대 수준

1900년, 오늘이 아니라면 이 날 중 하나는 가능성이 높습니다.

추신

기술 지표 는 평평한 상태에서 나중에 깨어납니다.

Serqey Nikitin 2022.03.29 09:19 #975
Yuriy Zaytsev # :
기술 지표 는 평평한 상태에서 나중에 깨어납니다.

이것은 "합리적인" 모든 사람에게 분명합니다. 50년 이상 된 이 쓰레기가 올바르게 작동했다면 모든 거래자의 절반은 오랫동안 백만장자가 되었을 것입니다...

결론: 일반 거래자는 수익성 있는 거래에 대한 지표를 개발합니다!

Fast235 2022.03.29 09:59 #976
Serqey Nikitin # :
지표가 존재한다는 사실은 내 분석에 의해 확인됩니다!

그리고 초보자는 다시 그리기에 대해 이야기하고 표시기 작업과 응용 프로그램에 대해 전혀 이해하지 못합니다...

또 다른 놀라움. 테스터에서 이러한 지표를 확인하지 않고 어리석은 일을 반복합니다 ...

또한, 재료를 이해하지 못하면 수중에서 일반 권총을 쏠 수 없습니다 ...

모두를 바보로 여기고 있습니까?

익스트림 4페이지, 2개의 스크린샷에 W1 다시 그리기, 쇼?

Serqey Nikitin 2022.03.29 10:27 #977
Fast235 # :
모두를 바보로 여기고 있습니까?

익스트림 4페이지, 2개의 스크린샷에 W1 다시 그리기, 쇼?

어쩌면 다른 설정으로 오래된 템플릿을 적용했을 수도 있습니다 ... 발생합니다 ...

그러나 나는 당신의 관찰을 좋아합니다!

사실, 큰 차트(H8... W1... MN ... )에는 원칙적으로 다시 그리기가 없습니다... 하지만 작은 차트(핍스, 스캘핑...)에서는 작업하지 않으므로 그에 따라 , 이 모든 주장이 나를 귀찮게하지 않습니다 ...

Serqey Nikitin 2022.03.29 10:47 #978
MY 지표가 있는 전문가 고문의 계속:

Yuriy Zaytsev 2022.03.29 16:12 #979
Serqey Nikitin # :
MY 지표가 있는 전문가 고문의 계속:

그리고 "거울"은 어디에 있습니까?

예를 들어 신호로 하루 동안 열어서 저를 포함한 모든 사람이 입을 다물도록 할 수 있습니다.

여하튼 나는 오프너 데모에서 15억 달러를 모금했습니다. 고문을 디버깅할 때였지만 어떤 이유로 Forbes 목록에서 내 성을 찾지 못했습니다.

Serqey Nikitin 2022.03.29 16:18 #980
Yuriy Zaytsev # :
그리고 "거울"은 어디에 있습니까?

예를 들어 신호에서 하루 동안 열 수 있습니다.

모두 닥쳐 :) 나를 포함하여어떻게든 데모에서 15억 개의 조각을 집어 들었습니다. 고문을 디버깅할 때

글쎄, "거울"에 대한 "15 억"은 실제 ...?

유치원 - 끈있는 바지!...
오늘 모든 표시에 의해 GOLD-6.22
다시 그리기에 대한 의견이 있었는데 이제 그 사실을 부인합니까?
지표가 존재한다는 사실은 내 분석으로 확인됩니다!
그리고 초보자는 다시 그리기에 대해 이야기하고 표시기 작업과 응용 프로그램에 대해 전혀 이해하지 못합니다...
또 다른 놀라움. 테스터에서 이러한 지표를 확인하지 않고 어리석은 일을 반복합니다 ...
또한, 재료를 이해하지 못하면 수중에서 일반 권총을 쏠 수 없습니다 ...
금 분석:
플래시는 계속...
가장 좋은 방법은 모든 표시등이 한 방향으로 회전할 때까지 기다리는 것입니다...
시장 개방 이후 사실상 1920년대 수준
1900년, 오늘이 아니라면 이 날 중 하나는 가능성이 높습니다.
추신
기술 지표 는 평평한 상태에서 나중에 깨어납니다.
이것은 "합리적인" 모든 사람에게 분명합니다. 50년 이상 된 이 쓰레기가 올바르게 작동했다면 모든 거래자의 절반은 오랫동안 백만장자가 되었을 것입니다...
결론: 일반 거래자는 수익성 있는 거래에 대한 지표를 개발합니다!
모두를 바보로 여기고 있습니까?
익스트림 4페이지, 2개의 스크린샷에 W1 다시 그리기, 쇼?
어쩌면 다른 설정으로 오래된 템플릿을 적용했을 수도 있습니다 ... 발생합니다 ...
그러나 나는 당신의 관찰을 좋아합니다!
사실, 큰 차트(H8... W1... MN ... )에는 원칙적으로 다시 그리기가 없습니다... 하지만 작은 차트(핍스, 스캘핑...)에서는 작업하지 않으므로 그에 따라 , 이 모든 주장이 나를 귀찮게하지 않습니다 ...
MY 지표가 있는 전문가 고문의 계속:
그리고 "거울"은 어디에 있습니까?
예를 들어 신호로 하루 동안 열어서 저를 포함한 모든 사람이 입을 다물도록 할 수 있습니다.
여하튼 나는 오프너 데모에서 15억 달러를 모금했습니다. 고문을 디버깅할 때였지만 어떤 이유로 Forbes 목록에서 내 성을 찾지 못했습니다.
글쎄, "거울"에 대한 "15 억"은 실제 ...?
유치원 - 끈있는 바지!...