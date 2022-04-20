골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 71 1...646566676869707172737475767778...100 새 코멘트 Sergey Lazarenko 2020.11.30 06:16 #701 Uladzimir Izerski : 금은 인쇄기를 켜면 자랍니다. 코로나 바이러스가 겨울 내내 숨이 막힌다면 국가들은 종이를 인쇄해야 할 것입니다. 이것만이 금속의 성장으로 이어질 것입니다. 지금 껐어? Александр 2020.12.03 15:56 #702 오늘 금 거래를 마감했습니다. 과거에는 작은 정류장이 있었습니다. 결국은 여전히 플러스 VVT 2020.12.03 16:19 #703 Александр : 오늘 금 거래를 마감했습니다. 과거에는 작은 정류장이 있었습니다. 결국은 여전히 플러스 그리고 바로 아래로 지그재그를 그립니다) Igor Bebeshin 2020.12.08 11:00 #704 ... 상승은 파동- [III] 프라이머리 의 상단에서 50% 되돌림 레벨에서 시작하여 이 파동 레벨의 상승하는 Andrews Pitchfork의 중앙값에 도달했습니다. 그러나 웨이브 - [IV] 프라이머리 여부가 문제입니다. 복잡한 불규칙한 수정의 형성도 가능합니다. 그러나 지금은 이 주제를 고려하지 않습니다. 그 후 파동 -[iii] Minute 의 상단 형성 후 복잡한 딥 수정으로 이중 지그재그 형성이 뒤따랐습니다. 그리고 같은 질문 - 파도의 형성이 끝났습니다 - [iv] 분 ? wave- [iv] Minute 의 형성이 끝났다고 가정합시다. 반전시 저항 영역의 현재 값: 미뉴에트 주니어 웨이브 수준의 앤드류스 갈퀴의 중앙값과 미닛 웨이브 수준의 앤드류스 갈퀴의 레드 존을 넘어 가격의 가능한 출구를 테스트 한 결과는 가정을 확인하거나 반증할 것입니다. Igor Bebeshin 2020.12.17 18:07 #705 열린 분야의 딜레마: 이전 웨이브 레벨 Minute 에서는 경로가 열려 있지만 낮은 웨이브 레벨 Minuette 및 SubMinuette에는 저항 영역 블록이 있습니다. 강화; 롤백; 반전??? [삭제] 2020.12.17 18:22 #706 Igor Bebeshin : 열린 분야의 딜레마: 이전 웨이브 레벨 Minute 에서는 경로가 열려 있지만 낮은 웨이브 레벨 Minuette 및 SubMinuette에는 저항 영역 블록이 있습니다. 강화; 롤백; 반전??? Lech 구매 구매, 모두 이미 이해했습니다.) Igor Bebeshin 2020.12.18 08:41 #707 Vladimir Baskakov : Lech 구매 구매, 모두가 이미 이해했습니다.) 도발은 적절하지 않습니다. 적시에 판매하십시오! [삭제] 2020.12.18 08:58 #708 Igor Bebeshin : 도발은 적절하지 않습니다. 적시에 판매하십시오! 시도해보십시오. 차트에 갇히게 될 것입니다. Igor Bebeshin 2020.12.18 16:58 #709 Vladimir Baskakov : 시도해보십시오. 차트에 갇히게 될 것입니다. 왜 이렇게 단정적이세요??? 저는 16세이고 "바느질"하지 않으며 시스템에 대해 불평하지 않습니다! 그리고 저 말고도 이 시스템으로 거래하는 트레이더가 수십명도 안되지만.... [삭제] 2020.12.18 17:14 #710 Igor Bebeshin : 왜 이렇게 단정적이세요??? 저는 16세이고 "바느질"하지 않으며 시스템에 대해 불평하지 않습니다! 그리고 저 말고도 이 시스템으로 거래하는 트레이더가 수십명도 안되지만.... A 0. 알려진 모든 지표를 차트에 첨부하는 것이 시스템과의 거래를 의미하는 것은 아닙니다. 이것은 엉망입니다. 1...646566676869707172737475767778...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
금은 인쇄기를 켜면 자랍니다. 코로나 바이러스가 겨울 내내 숨이 막힌다면 국가들은 종이를 인쇄해야 할 것입니다. 이것만이 금속의 성장으로 이어질 것입니다.
지금 껐어?
오늘 금 거래를 마감했습니다. 과거에는 작은 정류장이 있었습니다. 결국은 여전히 플러스
그리고 바로 아래로 지그재그를 그립니다)
상승은 파동- [III] 프라이머리 의 상단에서 50% 되돌림 레벨에서 시작하여 이 파동 레벨의 상승하는 Andrews Pitchfork의 중앙값에 도달했습니다.
그러나 웨이브 - [IV] 프라이머리 여부가 문제입니다.
복잡한 불규칙한 수정의 형성도 가능합니다. 그러나 지금은 이 주제를 고려하지 않습니다.
그 후 파동 -[iii] Minute 의 상단 형성 후 복잡한 딥 수정으로 이중 지그재그 형성이 뒤따랐습니다.
그리고 같은 질문 - 파도의 형성이 끝났습니다 - [iv] 분 ?
wave- [iv] Minute 의 형성이 끝났다고 가정합시다.
반전시 저항 영역의 현재 값:
미뉴에트 주니어 웨이브 수준의 앤드류스 갈퀴의 중앙값과 미닛 웨이브 수준의 앤드류스 갈퀴의 레드 존을 넘어 가격의 가능한 출구를 테스트 한 결과는 가정을 확인하거나 반증할 것입니다.
열린 분야의 딜레마:
이전 웨이브 레벨 Minute 에서는 경로가 열려 있지만 낮은 웨이브 레벨 Minuette 및 SubMinuette에는 저항 영역 블록이 있습니다.
Lech 구매 구매, 모두가 이미 이해했습니다.)
도발은 적절하지 않습니다. 적시에 판매하십시오!
시도해보십시오. 차트에 갇히게 될 것입니다.
왜 이렇게 단정적이세요???
저는 16세이고 "바느질"하지 않으며 시스템에 대해 불평하지 않습니다!
그리고 저 말고도 이 시스템으로 거래하는 트레이더가 수십명도 안되지만....
