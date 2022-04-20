골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 71

Uladzimir Izerski :
금은 인쇄기를 켜면 자랍니다. 코로나 바이러스가 겨울 내내 숨이 막힌다면 국가들은 종이를 인쇄해야 할 것입니다. 이것만이 금속의 성장으로 이어질 것입니다.

지금 껐어?


 

오늘 금 거래를 마감했습니다. 과거에는 작은 정류장이 있었습니다. 결국은 여전히 플러스


 
그리고 바로 아래로 지그재그를 그립니다)

 

...

상승은 파동- [III] 프라이머리 의 상단에서 50% 되돌림 레벨에서 시작하여 이 파동 레벨의 상승하는 Andrews Pitchfork의 중앙값에 도달했습니다.
그러나 웨이브 - [IV] 프라이머리 여부가 문제입니다.
복잡한 불규칙한 수정의 형성도 가능합니다. 그러나 지금은 이 주제를 고려하지 않습니다.

그 후 파동 -[iii] Minute 의 상단 형성 후 복잡한 딥 수정으로 이중 지그재그 형성이 뒤따랐습니다.
그리고 같은 질문 - 파도의 형성이 끝났습니다 - [iv] 분 ?

wave- [iv] Minute 의 형성이 끝났다고 가정합시다.

반전시 저항 영역의 현재 값:
미뉴에트 주니어 웨이브 수준의 앤드류스 갈퀴의 중앙값과 미닛 웨이브 수준의 앤드류스 갈퀴의 레드 존을 넘어 가격의 가능한 출구를 테스트 한 결과는 가정을 확인하거나 반증할 것입니다.


 

열린 분야의 딜레마:

이전 웨이브 레벨 Minute 에서는 경로가 열려 있지만 낮은 웨이브 레벨 MinuetteSubMinuette에는 저항 영역 블록이 있습니다.

  • 강화;
  • 롤백;
  • 반전???

      Lech 구매 구매, 모두 이미 이해했습니다.)
       
      도발은 적절하지 않습니다. 적시에 판매하십시오!

      시도해보십시오. 차트에 갇히게 될 것입니다.
       
      Vladimir Baskakov :
      시도해보십시오. 차트에 갇히게 될 것입니다.

      왜 이렇게 단정적이세요???

      저는 16세이고 "바느질"하지 않으며 시스템에 대해 불평하지 않습니다!

      그리고 저 말고도 이 시스템으로 거래하는 트레이더가 수십명도 안되지만....

      A 0. 알려진 모든 지표를 차트에 첨부하는 것이 시스템과의 거래를 의미하는 것은 아닙니다. 이것은 엉망입니다.
