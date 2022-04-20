골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 19

prostotrader :

지금 금을 사려고하지 마십시오!

모든 것이 무너지고, 사람들은 현금으로 들어가고, 달러 지수는 우리 눈앞에서 성장하고,

금도 내일 떨어질 것이다.


예상대로...

 

모두가 금으로 가득 차 있습니까?

금요일 저녁에 덜 넣는건 불가능... :)

글쎄, 당신은 제 시간에 뛰어 내려야합니다

총 이익 66 * 10 * 30 = 19800 포인트 .

당신은 계산에 능숙하지만 당신의 열린 위치 는 어디입니까 ???

 
시간을 뛰어넘는 것은 제자리 에서 벗어나는 것을 의미합니다.

내가 거짓말 을 하고 있다고 생각해?


아니요! 당신은 거짓말을하지 않습니다!

그리고 나, 우엉 - 9,000 루블 유출

스냅샷69

 
Alexsandr San :

그리고 나, 우엉 - 9,000 루블 유출


이것은 당신이 FOREX를 거래하기 때문입니다. :) 및 지표.

저는 9년 이상 금을 거래해 왔으며( 헤지 없이 거래하는 두 가지 상품 중 하나입니다) 다음과 같이 자신 있게 말할 수 있습니다.

지표에 대한 거래는 나쁠 뿐만 아니라 지갑에도 해롭습니다.

당신은 틀렸어, 표시기는 방향을 아주 잘 보여줍니다

그래프는 방향이 빨간색 또는 녹색 원에서 어떻게 가는지 보여줍니다.

스냅샷69h

나는 단지 우엉입니다. 평소처럼 쉬고 지표에 반대하여 9,000 루블을 유출했습니다.

다음은 표시기입니다. MT5 터미널에서 직접 확인할 수 있습니다.

 
Alexsandr San :

다음은 표시기입니다. MT5 터미널에서 직접 확인할 수 있습니다.

물론 감사합니다 . 하지만 저는 어떻게든 "구식으로" ... 점점 더 내 두뇌 로 (금을 위해) ...

추가됨

눈치채지 못했다면 지적하겠다.

2020.03.12 23:47 에 골드로 돈벌줄알았는데 (위 포스팅 참고)

그리고 에 내가 건설 현장에 있는 내 집에 있지 않았다면 이익이 더 컸을 것입니다.

추가됨

지표에 대한 예의에 보답하여 내 지표에 대해 알려 드리겠습니다.


