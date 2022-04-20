골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 19 1...121314151617181920212223242526...100 새 코멘트 prostotrader 2020.03.13 17:46 #181 prostotrader : 지금 금을 사려고하지 마십시오! 모든 것이 무너지고, 사람들은 현금으로 들어가고, 달러 지수는 우리 눈앞에서 성장하고, 금도 내일 떨어질 것이다. 예상대로... prostotrader 2020.03.16 16:28 #182 모두가 금으로 가득 차 있습니까? 금요일 저녁에 덜 넣는건 불가능... :) 글쎄, 당신은 제 시간에 뛰어 내려야합니다 총 이익 66 * 10 * 30 = 19800 포인트 . [삭제] 2020.03.16 17:23 #183 prostotrader : 모두가 금으로 가득 차 있습니까? 금요일 저녁에 덜 넣는건 불가능... :) 글쎄, 당신은 제 시간에 뛰어 내려야합니다 총 이익 66 * 10 * 30 = 19800 포인트 . 당신은 계산에 능숙하지만 당신의 열린 위치 는 어디입니까 ??? prostotrader 2020.03.16 17:29 #184 Alexsandr San : 당신은 계산에 능숙하지만 당신의 열린 위치 는 어디입니까 ??? 시간을 뛰어넘는 것은 제자리 에서 벗어나는 것을 의미합니다. 내가 거짓말 을 하고 있다고 생각해? [삭제] 2020.03.16 17:47 #185 prostotrader : 내가 거짓말 을 하고 있다고 생각해? 아니요! 당신은 거짓말을하지 않습니다! [삭제] 2020.03.16 18:00 #186 그리고 나, 우엉 - 9,000 루블 유출 prostotrader 2020.03.16 18:05 #187 Alexsandr San : 그리고 나, 우엉 - 9,000 루블 유출 이것은 당신이 FOREX를 거래하기 때문입니다. :) 및 지표. 저는 9년 이상 금을 거래해 왔으며( 헤지 없이 거래하는 두 가지 상품 중 하나입니다) 다음과 같이 자신 있게 말할 수 있습니다. 지표에 대한 거래는 나쁠 뿐만 아니라 지갑에도 해롭습니다. [삭제] 2020.03.16 18:20 #188 prostotrader : 이것은 당신이 FOREX를 거래하기 때문입니다. :) 및 지표. 저는 9년 이상 금을 거래해 왔으며( 헤지 없이 거래하는 두 가지 상품 중 하나입니다) 다음과 같이 자신 있게 말할 수 있습니다. 지표에 대한 거래는 나쁠 뿐만 아니라 지갑에도 해롭습니다. 당신은 틀렸어, 표시기는 방향을 아주 잘 보여줍니다 그래프는 방향이 빨간색 또는 녹색 원에서 어떻게 가는지 보여줍니다. 나는 단지 우엉입니다. 평소처럼 쉬고 지표에 반대하여 9,000 루블을 유출했습니다. [삭제] 2020.03.16 18:29 #189 prostotrader : 이것은 당신이 FOREX를 거래하기 때문입니다. :) 및 지표. 저는 9년 이상 금을 거래해 왔으며( 헤지 없이 거래하는 두 가지 상품 중 하나입니다) 다음과 같이 자신 있게 말할 수 있습니다. 지표에 대한 거래는 나쁠 뿐만 아니라 지갑에도 해롭습니다. 다음은 표시기입니다. MT5 터미널에서 직접 확인할 수 있습니다. 파일: LeMan_BrainTrend1Sig.mq5 18 kb LeManTrend_Indicator.mq5 17 kb prostotrader 2020.03.16 18:31 #190 Alexsandr San : 다음은 표시기입니다. MT5 터미널에서 직접 확인할 수 있습니다. 물론 감사합니다 . 하지만 저는 어떻게든 "구식으로" ... 점점 더 내 두뇌 로 (금을 위해) ... 추가됨 눈치채지 못했다면 지적하겠다. 2020.03.12 23:47 에 골드로 돈벌줄알았는데 (위 포스팅 참고) 그리고 낮 에 내가 건설 현장에 있는 내 집에 있지 않았다면 이익이 더 컸을 것입니다. 추가됨 지표에 대한 예의에 보답하여 내 지표에 대해 알려 드리겠습니다. 1...121314151617181920212223242526...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
지금 금을 사려고하지 마십시오!
모든 것이 무너지고, 사람들은 현금으로 들어가고, 달러 지수는 우리 눈앞에서 성장하고,
금도 내일 떨어질 것이다.
예상대로...
모두가 금으로 가득 차 있습니까?
금요일 저녁에 덜 넣는건 불가능... :)
글쎄, 당신은 제 시간에 뛰어 내려야합니다
총 이익 66 * 10 * 30 = 19800 포인트 .
모두가 금으로 가득 차 있습니까?
금요일 저녁에 덜 넣는건 불가능... :)
글쎄, 당신은 제 시간에 뛰어 내려야합니다
총 이익 66 * 10 * 30 = 19800 포인트 .
당신은 계산에 능숙하지만 당신의 열린 위치 는 어디입니까 ???
당신은 계산에 능숙하지만 당신의 열린 위치 는 어디입니까 ???
시간을 뛰어넘는 것은 제자리 에서 벗어나는 것을 의미합니다.
내가 거짓말 을 하고 있다고 생각해?
내가 거짓말 을 하고 있다고 생각해?
아니요! 당신은 거짓말을하지 않습니다!
그리고 나, 우엉 - 9,000 루블 유출
그리고 나, 우엉 - 9,000 루블 유출
이것은 당신이 FOREX를 거래하기 때문입니다. :) 및 지표.
저는 9년 이상 금을 거래해 왔으며( 헤지 없이 거래하는 두 가지 상품 중 하나입니다) 다음과 같이 자신 있게 말할 수 있습니다.
지표에 대한 거래는 나쁠 뿐만 아니라 지갑에도 해롭습니다.
이것은 당신이 FOREX를 거래하기 때문입니다. :) 및 지표.
저는 9년 이상 금을 거래해 왔으며( 헤지 없이 거래하는 두 가지 상품 중 하나입니다) 다음과 같이 자신 있게 말할 수 있습니다.
지표에 대한 거래는 나쁠 뿐만 아니라 지갑에도 해롭습니다.
당신은 틀렸어, 표시기는 방향을 아주 잘 보여줍니다
그래프는 방향이 빨간색 또는 녹색 원에서 어떻게 가는지 보여줍니다.
나는 단지 우엉입니다. 평소처럼 쉬고 지표에 반대하여 9,000 루블을 유출했습니다.
이것은 당신이 FOREX를 거래하기 때문입니다. :) 및 지표.
저는 9년 이상 금을 거래해 왔으며( 헤지 없이 거래하는 두 가지 상품 중 하나입니다) 다음과 같이 자신 있게 말할 수 있습니다.
지표에 대한 거래는 나쁠 뿐만 아니라 지갑에도 해롭습니다.
다음은 표시기입니다. MT5 터미널에서 직접 확인할 수 있습니다.
다음은 표시기입니다. MT5 터미널에서 직접 확인할 수 있습니다.
물론 감사합니다 . 하지만 저는 어떻게든 "구식으로" ... 점점 더 내 두뇌 로 (금을 위해) ...
추가됨
눈치채지 못했다면 지적하겠다.
2020.03.12 23:47 에 골드로 돈벌줄알았는데 (위 포스팅 참고)
그리고 낮 에 내가 건설 현장에 있는 내 집에 있지 않았다면 이익이 더 컸을 것입니다.
추가됨
지표에 대한 예의에 보답하여 내 지표에 대해 알려 드리겠습니다.