골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 23

Nikolay Kositsin 2020.03.24 15:37 #221

모든 것! 가게가 가려져요! Mark Twain의 Naked King을 연주합니다!

고객님, 안녕하세요,

코로나바이러스 발병으로 인한 세계 경제의 피해가 증가함에 따라 시장에서 예상치 못한 물리적 금 부족이 발생했음을 알려드립니다.

이러한 비정상적인 시장 상황의 결과로 우리는 유동성 공급자의 모든 XAU 및 XAG 상품에 걸쳐 스프레드가 확대되는 것을 경험했습니다.

전술한 내용과 고객의 이익을 보호하기 위한 회사 정책에 따라 회사는 일시적으로 모든 XAU 및 XAG 상품을 "닫기 전용" 모드로 전환했습니다.

거래를 계획할 때 이러한 위험을 고려하고 스프레드 확대로 인해 계정에 자금이 생길 경우 폐쇄될 수 있는 잠긴 포지션을 포함하여 열린 포지션을 유지하기에 충분한 자금이 계정에 있는지 확인하는 것이 좋습니다. Stop 레벨로 감소합니다.

거래 상품에 제한 조치가 적용되는 경우 회사는 귀하의 전자 메일 또는 거래 플랫폼에 서신을 발송하여 가능한 한 빨리 귀하에게 통지하기 위해 최선을 다할 것입니다.

Edgar Akhmadeev 2020.03.24 17:51 #222
고객님, 안녕하세요,
코로나바이러스 발병으로 인한 세계 경제의 피해가 증가함에 따라 시장에서 예상치 못한 물리적 금 부족이 발생했음을 알려드립니다.
이러한 비정상적인 시장 상황의 결과로 우리는 유동성 공급자의 모든 XAU 및 XAG 상품에 걸쳐 스프레드가 확대되는 것을 경험했습니다.
전술한 내용과 고객의 이익을 보호하기 위한 회사 정책에 따라 회사는 일시적으로 모든 XAU 및 XAG 상품을 "닫기 전용" 모드로 전환했습니다.
거래를 계획할 때 이러한 위험을 고려하고 스프레드 확대로 인해 계정에 자금이 생길 경우 폐쇄될 수 있는 잠긴 포지션을 포함하여 열린 포지션을 유지하기에 충분한 자금이 계정에 있는지 확인하는 것이 좋습니다. Stop 레벨로 감소합니다.
거래 상품에 제한 조치가 적용되는 경우 회사는 귀하의 전자 메일 또는 거래 플랫폼에 서신을 발송하여 가능한 한 빨리 귀하에게 통지하기 위해 최선을 다할 것입니다.
그러나 이것은 지금까지 3개의 DC 중 하나에 있습니다.
오랜 역사에서 전략을 테스트했습니까?수정 후 가격이 다시 하락하기 시작한다고 가정합니다
2019년 8월부터 역학에서 테스트되었으며 2020년 1월 - 2월에 완료되었습니다.
추신: 어제 금 분석 기준: 이 계정의 구매 진입점을 건너뛰었습니다. 불쌍해...!!!
다른 금속의 Nikolay Kositsin 도 비슷한 일정을 가지고 있습니다. 전환할 수 있습니다.
2차전을 기다리겠습니다!
개인 사무실에서 플리즈
오늘 브로커는 스프레드를 확대하고 중지를 연장했습니다! 0.2 로트 최대 -2400 c.u. 다시 시작해야했습니다.
피가세!
3명의 중개인이 있습니다.
용접무역!!!
전화하지 말았어야 했어, 여기에서는 허용되지 않아