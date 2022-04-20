골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 85

mixail789 mixajlof # :

분기별 금 수요 및 공급 통계.


또 너?

 
Vladimir Baskakov # :

당신에게 구독의 요점이 무엇입니까? 그냥 불쌍해서

Andrei Trukhanovich # :

당신에게 구독의 요점이 무엇입니까? 그냥 불쌍해서

그래서 아직 모으지 못했어, 알았어, 일해
 

2021년 3분기 금 보유량 증가 및 감소 국가  


 
Алексей Тарабанов # :

또 너?

그래, 또 나.

 

금에 대한 나의 생각


 
mixail789 mixajlof # :

금에 대한 나의 생각


분석:


현재 상황은 하락 추세입니다(모든 지표가 빨간색)...

반전에 대해 이야기하기에는 너무 이르다..., 단 하나의 지표도 긍정적이지 않다...

 

작은 금 거래


 
mixail789 mixajlof # :

금에 대한 나의 생각


분석개발 2022.01.07 20:01


 
Serqey Nikitin # :

현재 상황은 상승 추세(모든 지표가 긍정적임)...

신호의 세 번 확인은 트레이더의 행동이 정확하다는 확신을 줍니다...

