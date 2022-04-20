골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 79 1...727374757677787980818283848586...100 새 코멘트 [삭제] 2021.05.03 20:40 #781 SanAlex : 2021.03.22 07:33 #780 RU 캠페인은 금 바닥을 해결했으며 이제 1928.59를 목표로 합니다. 오랜 시간이 흐르지 않았지만 목표(1917.95)가 가까워지고 있다. Uladzimir Izerski 2021.05.04 07:15 #782 XAUUSD_일일 수정 웨이브가 있습니다. 그러나 추세는 하락하고 있습니다. 빨간색 선은 시니어 레벨 아래 채널의 상한선입니다. Mikhail Simakov 2021.06.09 18:36 #783 주간 바 [삭제] 2021.06.09 20:01 #784 여름이 끝날 때까지 - 2095.61의 가격을 느낄 것입니다 Satan Claws 2021.06.10 12:50 #785 금을 위해 "Brilliant"! 이륙합니다! Mikhail Simakov 2021.06.10 13:27 #786 SanAlex : 여름이 끝날 때까지 - 2095.61의 가격을 느낄 것입니다 구입? Mikhail Simakov 2021.06.10 16:22 #787 상황 VVT 2021.06.10 17:14 #788 Mikhail Simakov : 구입? 달러 반전 가능성 있음, mmm [삭제] 2021.06.10 17:40 #789 Mikhail Simakov : 구입? 구매 - 가능한 1841.08에 가깝게 그리고 거기에서 2095.61 의 목표까지 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 현재 - 1903.00을 목표로 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 내가 서두른 방법 - 바로 오늘 나는 1903.00 으로 결정했습니다. Serqey Nikitin 2021.06.11 10:44 #790 H3에 대한 분석: 트렌드는 확실히... 그러나 지금은 롤백입니다. 최적의 솔루션은 아직 시장 밖... 우리는 1시간 차트를 포함하여 모든 지표가 한 방향으로 회전하기를 기다리고 있습니다 ... 1...727374757677787980818283848586...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
캠페인은 금 바닥을 해결했으며 이제 1928.59를 목표로 합니다.
오랜 시간이 흐르지 않았지만 목표(1917.95)가 가까워지고 있다.
XAUUSD_일일
수정 웨이브가 있습니다. 그러나 추세는 하락하고 있습니다. 빨간색 선은 시니어 레벨 아래 채널의 상한선입니다.
주간 바
여름이 끝날 때까지 - 2095.61의 가격을 느낄 것입니다
금을 위해 "Brilliant"! 이륙합니다!
여름이 끝날 때까지 - 2095.61의 가격을 느낄 것입니다
구입?
상황
구입?
달러 반전 가능성 있음, mmm
구입?
구매 - 가능한 1841.08에 가깝게 그리고 거기에서 2095.61 의 목표까지
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
현재 - 1903.00을 목표로
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
내가 서두른 방법 - 바로 오늘 나는 1903.00 으로 결정했습니다.
H3에 대한 분석:
트렌드는 확실히...
그러나 지금은 롤백입니다.
최적의 솔루션은 아직 시장 밖... 우리는 1시간 차트를 포함하여 모든 지표가 한 방향으로 회전하기를 기다리고 있습니다 ...