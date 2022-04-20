골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 79

SanAlex : 2021.03.22 07:33         RU

캠페인은 금 바닥을 해결했으며 이제 1928.59를 목표로 합니다.

XAUUSDDaily_1928.59__1

오랜 시간이 흐르지 않았지만 목표(1917.95)가 가까워지고 있다.

XAUUSD일일

 

XAUUSD_일일

수정 웨이브가 있습니다. 그러나 추세는 하락하고 있습니다. 빨간색 선은 시니어 레벨 아래 채널의 상한선입니다.

XAUUSD_Daily_05

 

주간 바

여름이 끝날 때까지 - 2095.61의 가격을 느낄 것입니다

XAUUSD일일 2095.61

 



금을 위해 "Brilliant"! 이륙합니다!

 
SanAlex :

여름이 끝날 때까지 - 2095.61의 가격을 느낄 것입니다


구입?

 

상황

상황

 
Mikhail Simakov :

구입?

달러 반전 가능성 있음, mmm

Mikhail Simakov :

구입?

구매 - 가능한 1841.08에 가깝게 그리고 거기에서 2095.61 의 목표까지

XAUUSD주간 1841.08

현재 - 1903.00을 목표로

XAUUSDH1 1903.00

내가 서두른 방법 - 바로 오늘 나는 1903.00 으로 결정했습니다.

XAUUSDH2xxx


 

H3에 대한 분석:

트렌드는 확실히...

그러나 지금은 롤백입니다.

최적의 솔루션은 아직 시장 밖... 우리는 1시간 차트를 포함하여 모든 지표가 한 방향으로 회전하기를 기다리고 있습니다 ...

