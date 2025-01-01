DocumentationSections
CExpertTrailing

CExpertTrailing est la classe de base pour les algorithmes des objets suiveurs, elle est une interface et n'effectue rien.

Comment l'utiliser :

1. Préparez un algorithme pour le suivi ;
2. Creéez votre propre classe, dérivant de la classe CExpertTrailing ;
3. Surchargez les méthodes virtuelles de votre classe avec vos propres algorithmes.

Vous pouvez trouver des exemples de classes de suivi dans le répertoire Expert\Trailing\.

Description

CExpertTrailing est la classe de base pour l'implémentation d'algorithmes de stops suiveurs.

Déclaration

   class CExpertTrailing : public CExpertBase

Titre

   #include <Expert\ExpertTrailing.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

Descendants directs

CTrailingFixedPips, CTrailingMA, CTrailingNone, CTrailingPSAR

Méthodes de Classe

Vérifier les Conditions du Stop Suiveur

 

virtual CheckTrailingStopLong

Vérifie les conditions pour modifier les paramètres de la position longue

virtual CheckTrailingStopShort

Vérifie les conditions pour modifier les paramètres de la position courte

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Méthodes héritées de la classe CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

 