CExpertTrailing

CExpertTrailing est la classe de base pour les algorithmes des objets suiveurs, elle est une interface et n'effectue rien.

Comment l'utiliser :

1. Préparez un algorithme pour le suivi ;

2. Creéez votre propre classe, dérivant de la classe CExpertTrailing ;

3. Surchargez les méthodes virtuelles de votre classe avec vos propres algorithmes.

Vous pouvez trouver des exemples de classes de suivi dans le répertoire Expert\Trailing\.

Description

CExpertTrailing est la classe de base pour l'implémentation d'algorithmes de stops suiveurs.

Déclaration

class CExpertTrailing : public CExpertBase

Titre

#include <Expert\ExpertTrailing.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CExpertBase CExpertTrailing Descendants directs CTrailingFixedPips, CTrailingMA, CTrailingNone, CTrailingPSAR

Méthodes de Classe

Vérifier les Conditions du Stop Suiveur virtual CheckTrailingStopLong Vérifie les conditions pour modifier les paramètres de la position longue virtual CheckTrailingStopShort Vérifie les conditions pour modifier les paramètres de la position courte