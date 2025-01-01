CExpertMoney
CExpertMoney est la classe de base pour les algorithmes de money et de risk management (gestion de votre capital et du risque).
Description
CExpertMoney est la classe de base pour implémenter les classes de money et de risk management.
Déclaration
class CExpertMoney : public CObject
Titre
#include <Expert\ExpertMoney.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CExpertMoney
Descendants directs
CMoneyFixedLot, CMoneyFixedMargin, CMoneyFixedRisk, CMoneyNone, CMoneySizeOptimized
Méthodes de Classe
Accés aux Données Protégées
Définit la valeur du paramètre "Pourcentage de risque"
Initialisation
|
virtual ValidationSettings
Vérifie les paramètres
Vérification des Conditions de Trading
|
virtual CheckOpenLong
Retourne le volume d'une position longue
virtual CheckOpenShort
Retourne le volume d'une position courte
virtual CheckReverse
Retourne le volume pour renverser une position
virtual CheckClose
Vérifie les conditions pour clôturer une position ouverte
Méthodes héritées de la classe CObject
Méthodes héritées de la classe CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators