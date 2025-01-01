DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertMoney 

CExpertMoney

CExpertMoney est la classe de base pour les algorithmes de money et de risk management (gestion de votre capital et du risque).

Description

CExpertMoney est la classe de base pour implémenter les classes de money et de risk management.

Déclaration

   class CExpertMoney : public CObject

Titre

   #include <Expert\ExpertMoney.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

Descendants directs

CMoneyFixedLot, CMoneyFixedMargin, CMoneyFixedRisk, CMoneyNone, CMoneySizeOptimized

Méthodes de Classe

Accés aux Données Protégées

 

Percent

Définit la valeur du paramètre "Pourcentage de risque"

Initialisation

 

virtual ValidationSettings

Vérifie les paramètres

Vérification des Conditions de Trading

 

virtual CheckOpenLong

Retourne le volume d'une position longue

virtual CheckOpenShort

Retourne le volume d'une position courte

virtual CheckReverse

Retourne le volume pour renverser une position

virtual CheckClose

Vérifie les conditions pour clôturer une position ouverte

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Méthodes héritées de la classe CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators