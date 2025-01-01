CExpertMoney

CExpertMoney est la classe de base pour les algorithmes de money et de risk management (gestion de votre capital et du risque).

Description

CExpertMoney est la classe de base pour implémenter les classes de money et de risk management.

Déclaration

class CExpertMoney : public CObject

Titre

#include <Expert\ExpertMoney.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CExpertBase CExpertMoney Descendants directs CMoneyFixedLot, CMoneyFixedMargin, CMoneyFixedRisk, CMoneyNone, CMoneySizeOptimized

Méthodes de Classe

Accés aux Données Protégées Percent Définit la valeur du paramètre "Pourcentage de risque" Initialisation virtual ValidationSettings Vérifie les paramètres Vérification des Conditions de Trading virtual CheckOpenLong Retourne le volume d'une position longue virtual CheckOpenShort Retourne le volume d'une position courte virtual CheckReverse Retourne le volume pour renverser une position virtual CheckClose Vérifie les conditions pour clôturer une position ouverte