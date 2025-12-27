Calendario económico
Índice de Confianza del Consumidor en la Unión Europea (European Union Consumer Confidence Index)
|Baja
|-14.6
|-14.4
-14.2
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
Anterior
|-14.6
-14.6
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
Anterior
El Índice de Confianza del Consumidor muestra el nivel de confianza del consumidor en la actividad económica de la zona euro. El índice se calcula mensualmente con la ayuda de una encuesta realiza a alrededor de 24 mil hogares de la zona euro. El número de hogares por país se elige de acuerdo con la contribución del país en particular a la economía de la zona euro.
Los consumidores ofrecen una previsión a un año para las condiciones económicas en el país y en sus hogares. El índice se calcula como la media aritmética de los saldos sumados de las respuestas en la encuesta sobre las siguientes cuestiones:
- ¿Cómo espera que cambie la situación financiera de su hogar en los próximos 12 meses? (Mejorará, mejorará un poco, permanecerá igual, empeorará un poco, empeorará mucho, no lo sé).
- ¿Cómo espera que se desarrolle la situación económica general en este país en los próximos 12 meses? (Mejorará, mejorará un poco, permanecerá igual, empeorará un poco, empeorará mucho, no lo sé).
- ¿Espera que cambie el número de desempleados en este país en los próximos meses? (Aumentará bruscamente, aumentará levemente, permanecerá igual, disminuirá levemente, disminuirá bruscamente, no lo sé).
- En los próximos 12 meses, ¿qué probabilidades cree que tendrá de ahorrar dinero? (Muy probable, Bastante probable, Improbable, Totalmente improbable, No lo sé)
Por lo tanto, el índice de confianza del consumidor refleja las expectativas de los hogares sobre la forma en que desarrollará su economía en el próximo año. Los resultados de la encuesta se armonizan y compilan en un solo índice para la zona euro.
Este indicador refleja el estado de ánimo del consumidor, basado en la situación económica actual. Los analistas ven este índice como un indicador avanzado de la actividad del consumidor. El crecimiento del índice muestra que los consumidores están en un estado de ánimo favorable, se sienten seguros y, por lo tanto, se muestran más abiertos a gastar dinero, lo que tiene un efecto favorable en la economía de la zona euro.
El aumento del índice puede verse como positivo para las cotizaciones del euro.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Confianza del Consumidor en la Unión Europea (European Union Consumer Confidence Index)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
