La Balanza Comercial refleja el cambio entre las exportaciones y las importaciones en la zona euro durante el periodo dado. Los economistas utilizan la Balanza Comercial para evaluar la estructura de los flujos comerciales entre países. En primer, la balanza comercial se calcula para cada uno de los Estados Miembros de la zona del euro; después los saldos se reúnen en una sola cifra. La Balanza Comercial se ajusta estacionalmente, por lo que los flujos comerciales se pueden valorar adecuadamente de temporada en temporada.

El cálculo es complicado, ya que se usan diversas metodologías para recopilar datos y calcular los indicadores en diferentes países de la UE. La balanza comercial se considera un indicador importante del desarrollo y un vector de los flujos comerciales.

El déficit comercial se forma cuando se importan más bienes y servicios de los que se exportan. Para los países con economías altamente desarrolladas, como los integrantes de la eurozona, esto indica que la producción intensiva en lo que respecta a la mano de obra es transladada al exterior, lo que limita la inflación y mantiene un alto nivel de vida. El déficit comercial en estos casos está cubierto por otros métodos de interacción económica, por ejemplo mediante la emisión de instrumentos de deuda.

Cuando las exportaciones superan a las importaciones, se forma un superávit comercial. Se trata de una indicación del alto nivel de producción. También muestra que la nación produce más bienes y servicios de los que puede consumir.

El impacto de la Balanza Comercial en las cotizaciones del euro es ambiguo: depende del contexto de los ciclos económicos y de otros indicadores económicos, como las dinámicas de producción. Por ejemplo, en condiciones de recesión económica, los países comienzan a exportar más para crear empleos. Por el contrario, si la economía crece rápidamente, los países desarrollados prefieren incentivar las importaciones para asegurar la competitividad de los precios. Estos desarrollos afectan al euro en consonancia.

Gráfico de los últimos valores: