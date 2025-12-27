La cuenta corriente es una parte importante de la balanza de pagos de un país. La balanza de pagos se ocupa de registrar sistemáticamente todas las transacciones económicas entre residentes y no residentes durante un periodo definido, generalmente de un año. Por un parte, la cuenta corriente muestra si el volumen de los flujos de pago ha aumentado y si hay un superávit o déficit en la balanza de pagos. Estos son indicadores importantes de una economía y también de la UE.

El saldo de la cuenta corriente combina otros cuatro saldos: el saldo comercial (importaciones y exportaciones de bienes), el saldo de servicios (viajes, transporte y transacciones de seguros), el saldo de transferencia (remesas de empleados, organizaciones internacionales hacia o desde otros países, ayuda al desarrollo) y el saldo de ingresos (sueldos, salarios, intereses y dividendos).

Esto significa que este balance es más completo en comparación con la balanza de pagos, no incluye los flujos de efectivo de las importaciones de capital y las exportaciones de capital y las fluctuaciones en las reservas de oro y divisas. Así, la cuenta corriente de la Unión Europea ofrece información significativa sobre sus relaciones económicas externas.

Un superávit en cuenta corriente aumenta los activos externos netos y provoca un aumento en las exportaciones de capital en forma de un incremento en los activos externos en la cuenta de capital. Algunos economistas interpretan esto como un signo de debilidad, otros, como lo contrario. En el caso del déficit en la cuenta corriente, esto es exactamente lo opuesto. Además, cualquier desequilibrio externo creciente y prolongado se considera una causa de posibles crisis financieras.

Estas cifras se ajustan estacionalmente y según el día del calendario, así que muestran los patrones típicos de la estación.

No obstante, en general, los valores superiores a lo esperado se consideran positivos para el EUR, mientras que los valores inferiores a lo esperado se consideran negativos.

Gráfico de los últimos valores: